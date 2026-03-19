エージェント型AI時代における非人間アイデンティティーのためのGuardium

エージェントは、スケジュールされたクエリーを実行するだけではなく、データを動的に発見し、リポジトリーを横断し、検出したものに基づいて動作します。すべてマシンの速度で、わずか数分しか存在しない可能性のある認証情報が適用されます。Guardiumは静的なNHIと動的なNHIの両方を監視しますが、課題はそれぞれ異なります。静的なNHIではライフサイクル・ガバナンスとローテーションの実施が必要ですが、動的なNHIでは、レガシー・ツールでは対応できなかった大規模にリアルタイムの行動ベースライニングが必要です。

データは、AIを推進する原動力であり、エージェント型システムは、かつてない量、速度、自律性でデータを消費します。そして、機密記録を読み取り、ソースを組み合わせてアウトプットを生成し、モデルや下流のワークフローに情報をフィードバックします。

質問は、「誰がアクセスできるか」から「エージェントはデータを使って何をしているのか、どこに送信しているのか、その結果を信頼できるのか」へと進化しています。IBM Guardiumは、この課題に特化して設計されています。構造化、非構造化、半構造化ストア全体で、人であれ機械であれ、すべてのデータ・インタラクションをリアルタイムで継続的に監視します。