エージェント型AI時代における非人間アイデンティティーのためのGuardium

最も急成長しているユーザーが人間ではない場合に、Guardiumが構造化データ、非構造化データ、半構造化データをどのように保護するか。
組織は長い間、非人間アイデンティティー（NHI）、つまり、マシンの認証情報、サービス・プリンシパル、ボット・アカウントに依存して、ビジネスの運営を維持する自動化されたワークフローを強化してきました。ほとんどの企業では、NHIのユーザー数はすでに推定45対1で上回っています。
変化したのは、これらの非人間の行為者の性質です。NHIは従来、静的で、長期間有効なサービス・アカウント、永続的なAPIキー、ほとんど更新されない永続的なIAMロールで構成されており、認証情報の古さやオーバープロビジョニングされた権限などのリスクがありました。しかし、エージェント型AIは、短命なトークン、セッション認証情報、エージェントがその場で作成したIDなど、動的なNHIを急増させています。これらの動的なNHIは一時的で、大量であり、追跡がはるかに困難です。
エージェントは、スケジュールされたクエリーを実行するだけではなく、データを動的に発見し、リポジトリーを横断し、検出したものに基づいて動作します。すべてマシンの速度で、わずか数分しか存在しない可能性のある認証情報が適用されます。Guardiumは静的なNHIと動的なNHIの両方を監視しますが、課題はそれぞれ異なります。静的なNHIではライフサイクル・ガバナンスとローテーションの実施が必要ですが、動的なNHIでは、レガシー・ツールでは対応できなかった大規模にリアルタイムの行動ベースライニングが必要です。
データは、AIを推進する原動力であり、エージェント型システムは、かつてない量、速度、自律性でデータを消費します。そして、機密記録を読み取り、ソースを組み合わせてアウトプットを生成し、モデルや下流のワークフローに情報をフィードバックします。
質問は、「誰がアクセスできるか」から「エージェントはデータを使って何をしているのか、どこに送信しているのか、その結果を信頼できるのか」へと進化しています。IBM Guardiumは、この課題に特化して設計されています。構造化、非構造化、半構造化ストア全体で、人であれ機械であれ、すべてのデータ・インタラクションをリアルタイムで継続的に監視します。
エージェント型AIシステムはデータに直接アクセスするのではなく、NHIの認証情報（サービス・アカウント、APIキー、IAMロール、証明書）を介して動作します。これらの認証情報は、PostgreSQLのような構造化データベース、MongoDBやKafkaのような半構造化ストア、S3やSharePointのような非構造化リポジトリーに接続されます。Guardiumはこの3つすべての下にあり、SQLクエリーの解析、NoSQLプロトコルのキャプチャー、オブジェクト・レベルのアクセス権のリアルタイム・ロギングにより、ポリシーの適用、動作ベースラインの確立、脆弱性の検知、被害が発生する前に自動対応をトリガーします。
マシンの速度でのアクセスに合わせて調整されたデータ・アクティビティー・モニタリングがなければ、リスクは具体的かつ即時的に生じます。
これらの各シナリオは、上記のアーキテクチャーに直接対応しています。エージェントは正当で、認証情報は認可されています。アクセスパターンが問題ですが、その問題は、それらを捕捉できるのは継続的なデータアクティビティー監視だけです。
まず、すべてのデータ・ストアとその現在の監視範囲をマッピングします。ギャップが優先リストです。機密データにアクセスできるすべてのNHIのインベントリ。次に、構造化、非構造化、半構造化ストア全体にGuardiumをデプロイして、NHIの行動ベースラインを確立し、機密性を考慮したポリシーを適用し、エージェント型AIが急速に拡大している可視性のギャップを埋めます。
現在、この基盤を構築する組織は、利害関係者や規制当局が求める信頼性、ガバナンス、コンプライアンス体制を備えたエージェント型AIを大規模にデプロイする組織になるでしょう。