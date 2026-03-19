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AI（人工知能） ITの自動化

エージェント型AI時代における非人間アイデンティティーのためのGuardium

最も急成長しているユーザーが人間ではない場合に、Guardiumが構造化データ、非構造化データ、半構造化データをどのように保護するか。

公開日 2026年03月19日

組織は長い間、非人間アイデンティティー（NHI）、つまり、マシンの認証情報、サービス・プリンシパル、ボット・アカウントに依存して、ビジネスの運営を維持する自動化されたワークフローを強化してきました。ほとんどの企業では、NHIのユーザー数はすでに推定45対1で上回っています。

変化したのは、これらの非人間の行為者の性質です。NHIは従来、静的で、長期間有効なサービス・アカウント、永続的なAPIキー、ほとんど更新されない永続的なIAMロールで構成されており、認証情報の古さやオーバープロビジョニングされた権限などのリスクがありました。しかし、エージェント型AIは、短命なトークン、セッション認証情報、エージェントがその場で作成したIDなど、動的なNHIを急増させています。これらの動的なNHIは一時的で、大量であり、追跡がはるかに困難です。

課題：結果を信頼すること

エージェントは、スケジュールされたクエリーを実行するだけではなく、データを動的に発見し、リポジトリーを横断し、検出したものに基づいて動作します。すべてマシンの速度で、わずか数分しか存在しない可能性のある認証情報が適用されます。Guardiumは静的なNHIと動的なNHIの両方を監視しますが、課題はそれぞれ異なります。静的なNHIではライフサイクル・ガバナンスとローテーションの実施が必要ですが、動的なNHIでは、レガシー・ツールでは対応できなかった大規模にリアルタイムの行動ベースライニングが必要です。

データは、AIを推進する原動力であり、エージェント型システムは、かつてない量、速度、自律性でデータを消費します。そして、機密記録を読み取り、ソースを組み合わせてアウトプットを生成し、モデルや下流のワークフローに情報をフィードバックします。

質問は、「誰がアクセスできるか」から「エージェントはデータを使って何をしているのか、どこに送信しているのか、その結果を信頼できるのか」へと進化しています。IBM Guardiumは、この課題に特化して設計されています。構造化、非構造化、半構造化ストア全体で、人であれ機械であれ、すべてのデータ・インタラクションをリアルタイムで継続的に監視します。

仕組み：エージェントからデータ・ストア、Guardiumまで

仕組み：エージェントからデータ・ストア、Guardiumまでの図

エージェント型AIシステムはデータに直接アクセスするのではなく、NHIの認証情報（サービス・アカウント、APIキー、IAMロール、証明書）を介して動作します。これらの認証情報は、PostgreSQLのような構造化データベース、MongoDBやKafkaのような半構造化ストア、S3やSharePointのような非構造化リポジトリーに接続されます。Guardiumはこの3つすべての下にあり、SQLクエリーの解析、NoSQLプロトコルのキャプチャー、オブジェクト・レベルのアクセス権のリアルタイム・ロギングにより、ポリシーの適用、動作ベースラインの確立、脆弱性の検知、被害が発生する前に自動対応をトリガーします。

ユースケース：監視なしで問題が発生する3つの例

マシンの速度でのアクセスに合わせて調整されたデータ・アクティビティー・モニタリングがなければ、リスクは具体的かつ即時的に生じます。

  • 古いサービス・アカウントを持つ人事エージェントは、数分で10,000件の従業員の記録を静かに読み取ります。人間のクエリー量に合わせてしきい値が調整されているため、アラートが発生することはありません。給与データ、SSN、業績評価は、エージェントのコンテキストに取り込まれ、潜在的にエージェントのアウトプットにも影響する可能性があります。
  • コード・エージェントは、デプロイメントを自動化しながら、本番データベースの認証情報をステージング環境にコピーします。認証情報はあまり保護されていないストアにローテーションされないまま保管され、本番データベース上のすべてのアクセス制御を回避するバックドアが作成されます。
  • 研究エージェントは、SharePointライブラリーから機密の競合インテリジェンスを取得し、PostgreSQLのCRMデータと組み合わせ、共有MongoDBコレクションに合成レポートを書き込みます。機密データは、数秒で3つのセキュリティー境界を越えましたが、動きを結び付ける監査証跡はありません。

これらの各シナリオは、上記のアーキテクチャーに直接対応しています。エージェントは正当で、認証情報は認可されています。アクセスパターンが問題ですが、その問題は、それらを捕捉できるのは継続的なデータアクティビティー監視だけです。

IBM Guardium Shadow AI Database
構造化、非構造化、半構造化データ・ストア全体で一元化されたNHIアクティビティーを示すGuardiumダッシュボード。 構造化、非構造化、半構造化データ・ストア全体で一元化されたNHIアクティビティーを示すGuardiumダッシュボード。

解決策：データをマッピングして監視する

まず、すべてのデータ・ストアとその現在の監視範囲をマッピングします。ギャップが優先リストです。機密データにアクセスできるすべてのNHIのインベントリ。次に、構造化、非構造化、半構造化ストア全体にGuardiumをデプロイして、NHIの行動ベースラインを確立し、機密性を考慮したポリシーを適用し、エージェント型AIが急速に拡大している可視性のギャップを埋めます。

現在、この基盤を構築する組織は、利害関係者や規制当局が求める信頼性、ガバナンス、コンプライアンス体制を備えたエージェント型AIを大規模にデプロイする組織になるでしょう。

IBM Guardiumの詳細はこちら

Devan Shah

Chief Architect - Data Security

Ian Wight

Global Sales Manager - Data Security and AI Governance

IBM

Polly Lau

WW Data Security Global Product Architect

IBM