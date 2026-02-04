バックログからブレークスルーへ：CrushBank社がIBM watsonxでITヘルプ・デスク・サポートを変革した方法

CrushBank社の主な焦点は、IT組織とマネージド・サービス・プロバイダーにとって馴染みのある以下のような一連の課題を対象としていました。

大量でノイズの多いチケット・キュー ：トリアージ、分類、ルーティングに大量のエンジニアリング時間がかかる可能性があります。

：トリアージ、分類、ルーティングに大量のエンジニアリング時間がかかる可能性があります。 異種のシステム：ITサービス管理ツール、エンタープライズ・リソース・プランニング・システム（ERP）、顧客関係管理システム（CRM）、ファイル共有、ナレッジ・ベース、カスタム・アプリなどの異種システムにより、トラブルシューティングとインシデント解決に必要なデータが断片化されます。

チケットを手動でトリアージしてルーティングすることは、困難で時間のかかる作業です。これにはコンテキストやドメインの知識と経験が必要なため、多くの場合、革新的でより価値の高いプロジェクトを提供できるエンジニアが求められます。AIはこのパターン・マッチングや、分類の負荷が重要な作業に適しており、専門家スタッフがチケットの整理に追われることなく複雑な問題に集中できるようになります。

IBMのスタックを使うことで、CrushBank社は自動的に以下ができるようになります。

高度な具体性（VPN設定、VPN修復、より広範なリモートアクセスの問題など）を持つ受信チケットを分類します。

コンテンツに基づいて優先順位を割り当てます（「ネットワーク全体がダウンしている」など）。

お客様の重要性や役割（経営幹部の提出者など）のビジネス・コンテキストを最終的な優先事項に組み込みます。

チケットを適切なチームまたはエンジニアにつなぎ、標準的な分類を一貫して適用します。

このオートメーションにより、解決までの時間と初回通話での解決（ITチームが初回の電話で顧客の問題を解決する能力）が直接的に向上します。この改善により、サポート・コストが削減され、ユーザー満足度が向上します。同時に、CrushBank社の顧客は、同じAI機能を付加価値として、自社の最終顧客に提示することができます。このアプローチでは、独自のAIプラットフォームをゼロから構築しなくても、新しい収益経路が解き放たれます。