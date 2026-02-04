バックログからブレークスルーへ：CrushBank社がIBM watsonxでITヘルプ・デスク・サポートを変革した方法

CrushBank社は、チケット解決までの平均時間を25％短縮するAI搭載のITサービス・プラットフォームを構築しました。
過剰な負荷のかかるサービスデスク。分散したエンタープライズ・データ。既存のワークフローを壊さずに「AIを追加」しなければならないというプレッシャー。これらは、増え続けるワークロードと予算の制約が課せられているITサービス担当者が直面している最大の課題の一部です。
約10年前、CrushBank社はITサービスの提供と管理を最適化するためのAI搭載プラットフォームを使用して、これらの問題に取り組み始めました。より広範な目標は、技術的な観点からだけでなく、ユーザーにとっても、サポート提供エクスペリエンスを向上させることでした。
ニューヨーク州ヒックスビルに拠点を置く同社は、IBM watsonx.dataを基盤にプラットフォームを構築しました。watsonx.ai、watsonx Orchestrate、そしてIBM Cloudです。これは、社内のITチームとマネージド・サービス・プロバイダー（MSP）がチケットをより迅速に解決し、よりインテリジェントにルーティングし、自社のユーザーにAI駆動型の機能を提供できるように設計されています。成果は素晴らしいものでした。解決までの平均時間が約25％短縮され、プラットフォームを利用する顧客の初回通話での解決率が20％向上しました。
CrushBank社は、AI搭載のサポート・アシスタントの成功を受けてマルチテナント・プラットフォームを拡大し、さまざまな業種の多くの大企業がユースケースに活用できるようにしました。これらのインスタンスには、レガシー・アプリケーションのモダナイゼーションや、保険金請求や医療請求などのカスタマー・サービス・シナリオが含まれます。これらはすべてIBMとwatsonx上で実行されます。
CrushBank社の主な焦点は、IT組織とマネージド・サービス・プロバイダーにとって馴染みのある以下のような一連の課題を対象としていました。
チケットを手動でトリアージしてルーティングすることは、困難で時間のかかる作業です。これにはコンテキストやドメインの知識と経験が必要なため、多くの場合、革新的でより価値の高いプロジェクトを提供できるエンジニアが求められます。AIはこのパターン・マッチングや、分類の負荷が重要な作業に適しており、専門家スタッフがチケットの整理に追われることなく複雑な問題に集中できるようになります。
IBMのスタックを使うことで、CrushBank社は自動的に以下ができるようになります。
このオートメーションにより、解決までの時間と初回通話での解決（ITチームが初回の電話で顧客の問題を解決する能力）が直接的に向上します。この改善により、サポート・コストが削減され、ユーザー満足度が向上します。同時に、CrushBank社の顧客は、同じAI機能を付加価値として、自社の最終顧客に提示することができます。このアプローチでは、独自のAIプラットフォームをゼロから構築しなくても、新しい収益経路が解き放たれます。
CrushBank社は、企業データをすべてのAIワークフローの基盤として扱う、ハイブリッドなエージェント・アーキテクチャーを構築しました。IBMのテクノロジーは、これを可能にするデータ・プレーン、AIプレーン、およびオーケストレーション・レイヤーを提供します（後述の画像を参照）。
CrushBank社のアーキテクチャーの左側には顧客の既存システム（基本的にはエンタープライズ・データソース）があります。
CrushBank社は、事前構築済みのマネージド取り込み（SharePoint、Confluence、情報テクノロジー・サービス管理（ITSM）ツールなどの一般的なシステム用）と、サードパーティー・ソース用の堅牢なAPIセットを組み合わせて使用しています。
APIのないシステムの場合、VPN接続やOpen Database Connectivity（ODBC）アクセスなどの従来の手法を使用して、オンプレミスのデータベースから直接データを取得できます。これらすべてのフィードは、Apache Airflow DAG（有向非循環グラフ）を通じてオーケストレーションされ、IBM環境へのエンドツーエンドの取り込みプロセスを推進します。
インポートされると、データはIBM Cloud Object Storageの中央の未加工データのリポジトリーとして格納されます。そこから、CrushBank社はwatsonx.dataとApache Airflowパイプラインを使用して、そのデータを3つのバケットに変換、拡充、整理します。
構造化データ
チケットのメタデータや運用記録（顧客、ユーザー、問題、所要時間、優先度、影響）は、watsonx.dataによって管理されるIcebergテーブルにモデル化され、レポート作成、モデルのトレーニング、下流オートメーションのための分析基盤を形成します。
非構造化コンテンツ
フル・オブジェクト・ストレージ
オリジナルのドキュメントは、追跡可能性、監査可能性、必要に応じた直接取得のために、Cloud Object Storageに完全オブジェクトとして保存されます。
watsonx.dataとIBM Cloudは、CrushBank社に構造化データと非構造化データをクエリーして結合するための単一の論理プラットフォームを提供します。このアプローチにより、watsonx.dataのインテリジェンス・ツールとデータ取り込みを使用して、将来の機能がドキュメント（請求書や医療請求記録など）から直接構造化されたフィールドを抽出できるようになります。
CrushBank社はデータ・プレーンの上に、IBMを活用したエージェント・オーケストレーション・レイヤーを構築しました。
watsonx Orchestrateは、データの取得方法、下流ツールの呼び出し方法、ワークフローの実行方法を把握しているエージェントのコントロール・プレーンとして機能します。
watsonx.aiおよびその他の機械学習モデルは、次の目的で使用されます。
watsonx.aiフロー・エンジンと自律型エージェントがバックグラウンドで実行されます。チケットが作成されると、自動的に次のことが行われます。
A-to-AプロトコルのサポートとLangflow統合により、CrushBank社がエージェントやツールを構築する方法が拡張され、複雑な多段階オートメーションの構築、テスト、反復が容易になります。
その結果は、人間とオートメーションのハイブリッド設計です。
CrushBank社の重要な設計原則は、ユーザーを新しいアプリケーションを使用するよう強制するのではなく、すでに作業している場所で対応することです。その原則は、複数のUXサーフェスを通じて実装されます。
これらすべての摩擦軽減エクスペリエンスはすべて、watsonxを活用した同じデータ層とエージェント層によって支えられており、回答とオートメーションの両方の一貫性を確保します。
CrushBank社はまた、セキュリティーとガバナンスにおけるIBMの強みにも大きく依存しています。このプラットフォームは機密性の高いITデータ（構成、プロセス、認証情報関連情報）を処理するため、処理内容、生成内容、および成果を確認できる人物について、強力なガードレールが必要です。
IBMの「ハイブリッド・バイ・デザイン」機能は、一部のデータを環境から離すことができないCrushBank社の顧客にとって有益であることが証明されています。例えば、ある金融サービスの顧客はCrushBank社に、IBM AS/400のデータにアクセスするよう要求しています。
CrushBank社はIBMのデータ仮想化機能を採用し、オンプレミスのデータを物理的に移動することなく、論理的にクラウド・レイクハウスに表示します。必要に応じて、Red Hat OpenShiftを使用してコンポーネントをオンプレミスにデプロイできますが、仮想化を使用すると、コスト効率が向上し、運用的にも単純な妥協策が得られるため、ハイブリッド環境でのデプロイメントが簡素化されます。
CrushBank社の顧客は、AI自体ではなく、具体的な運用成果を重視しています。主要な2つのKPI（解決までの時間、初回通話での解決）は、コスト、容量、ユーザー・エクスペリエンスに直接関連しています。
これらの数字の背後には、目に見えないながらも同じように重要なメリットがあります。それは、よりクリーンで一貫性のあるデータです。AIが標準化された方法で分類、優先順位付け、ルーティングを処理することで、経営陣はレポートを信頼し、傾向を早期に把握し、ノイズの多い手動でのタグ付けではなく、信頼できるシグナルに基づいてトレーニングとキャパシティー・プランを設計できます。
CrushBank社のアーキテクチャーには、ITチケットをはるかに超えたアプリケーションがあります。同じモデル駆動型のトリアージ、ルーティング、優先順位付けのパターンは、以下にも適用されます。
いずれの場合も、CrushBank社はラベル付けされた履歴データに基づいてモデルをトレーニングし、重要なフレーズを解釈するために言語理解を階層化し、構造化されたビジネス・コンテキスト（顧客価値、セグメント、地域など）を組み込んで最終的な優先順位やルートを計算します。レコードがチケット、請求、アプリケーションであるかどうかは問題ではなく、ベクトルや特徴量でどのように表現されるかのみが問題です。この再利用性により、このプラットフォームは業界を超えたソリューションになります。
TCOの観点から見ると、このプロセスは、CrushBank社の顧客が次のことを行えることを意味します。
CrushBank社は現在、同社のプラットフォームを再販する複数のパートナーと連携しており、マネージド・サービス・プロバイダーやその他のプロバイダーは、独自のデータやAIスタックを構築、保護、拡張することなく、何百ものエンド顧客にAI機能を提供できます。
アーキテクチャーはエージェント型でデータ中心、設計段階で組み込まれているため、スケーリングには通常、以下が必要になります。
CrushBank社の顧客にとって、その効果は明らかで、解決時間の短縮、エスカレーションの削減、エンジニアの生産性の向上、そして新たなサイロではなく既存のツールの拡張機能のように感じられるAIを活用したサービス・デスクを実現しています。ユーザーにとっては、watsonx、ベクトル・データベース、エージェント型ワークフローに関する専門知識を必要とせずに、問題をより迅速かつ正確に解決できることを意味します。
CrushBank社は、IBMのデータ、AI、オーケストレーション・スタック上に構築することで、ITサポートの単一の課題をスケーラブルなAIプラットフォーム・ビジネスに変えました。このプラットフォームは、毎回基盤をやり直すことなく、新しい業界、新しいデータソース、新しいユースケースに顧客を追従できます。