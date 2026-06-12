Focal Systems：AI小売オペレーティング・システムとリアルタイムデータによる店舗パフォーマンスの向上

Focal Systemsは、IBM Confluent上に構築されたリアルタイムのオペレーティング・システムとしての小売AIがどのようなものかを示しています。KafkaとFlinkを通じて在庫シグナルと店舗データが流れ、チームは在庫不足を検出し、補充をトリガーし、実行状況をリアルタイムで測定できます。
商品が棚で欠品している時間が1秒でもあると、売上は静かに失われていきます。顧客は商品を買えないまま店を後にし、企業は顧客だけでなく、売り場で何が起きているのかに関する貴重な洞察も失います。
Focal Systemsは、Shelf AIを構築しました。これは、店舗の棚を継続的に「監視」し、欠品を検出し、顧客が必要とする時に商品が棚に並んでいるよう、チームに適時の補充を促すソリューションです。
このサンフランシスコに本拠を置く企業の使命は、コンピューター・ビジョン、AI、およびデータ・ストリームによって店舗運営を自動化し、収益性を最大化するとともに食品廃棄を最小化することで、小売業をモダナイズすることです。AIは付け加えられたものではなく、Focalの小売インテリジェンス機能を支える中核エンジンです。
棚の画像をリアルタイムで分析することで、この企業のソリューションは、棚の在庫状況や店舗在庫に関する正確で即時性のある洞察を通じて、店舗の廃棄削減と売上向上を支援します。Focalは、高品質なリアルタイムデータを大規模に活用するAI小売オペレーティング・システムによって、店舗パフォーマンスを向上させるためのシンプルでシームレスなソリューションを構築することで、この成果を実現しています。
小売業界では、鮮度が重要なのは農産物だけではありません。AIが適切なタイミングで行動するために必要なのは、リアルタイムのコンテキストです。未加工データに意味を与えるコンテキストがあれば、FocalのAIは信頼できるガイダンスを提供します。このデータには、新しい棚の画像、商品やプラノグラムの変更、在庫や販売のシグナルなどが含まれ、継続的に流れ込み、到着と同時に処理されます。
データ・ストリームによって、このソリューションは新しい棚画像を取り込み、モデル推論を実行し、集計を計算し、洞察とアクションをほぼ遅延なく公開できます。これにより、数時間後ではなく、適切なタイミングで適切な売り場担当者に通知できます。またこれにより、管理者は当日の業務上の意思決定に役立つ、棚の在庫状況に関するリアルタイムのメトリクスを取得できます。
このソリューションは、リアルタイムのインテリジェンスを実現するためにカメラとディープラーニングモデルを統合しており、4つの主要なコンポーネントで構成されています。
要約すると、Focalプラットフォームは、独自の棚設置型カメラ、高度なAI、およびリアルタイムデータ・ストリームを組み合わせて、小売業務を変革します。コンピューター・ビジョン・カメラは棚を継続的にスキャンし、Shelf AIは毎日何百万もの画像を解釈します。Action Toolモバイル・アプリは、担当者に欠品商品の補充を促し、Impactダッシュボードはリアルタイムの可視性に加えて、棚の状態を時系列で確認できるビューも提供します。
Focal Systemsがマネージド・データ・ストリーム・プラットフォームを標準化する前は、チームは小売業の急速な変化に対応するのが難しいカスタムサービスと社内フレームワークを開発していました。課題には次のようなものがありました。
フルマネージドで、クラウドネイティブかつ拡張可能なサービスはFocalにとって必須要件であり、IBM Confluentの充実した機能群により、運用負荷を増やすことなく、プロトタイプから本番環境への移行が加速されました。チームはすでにConfluent Cloud上でクラウドネイティブApache Kafka®を使用していたため、既存のスタックと併せてサーバーレスApache Flink®を容易に有効化できました。
この図は、アーキテクチャーの概要を示しています。
高いレベルで見ると、データが店舗の棚から実用的なインテリジェンスへどのように流れるかは次のとおりです。
取り込み
小売データはAPIを介してMySQLに取り込まれ、Kafkaトピックへストリーミングされます。このデータには、棚の画像（および関連するメタデータ）、商品更新情報、在庫レベル、売上データ、およびコンピューター・ビジョン・パイプラインからのその他のデータが含まれます。
コンピューター・ビジョンと推論
Focal独自のLLMおよび機械学習モデルはGCP上で実行されます（上図のアーキテクチャー図のピンク色のボックス）。画像の特徴および検出結果（例えば、商品の存在、欠品、配置ミスの商品など）が抽出されてKafkaトピックに公開され、その後Flinkで処理されます。
‑データをAI対応にするためのリアルタイム・ストリーム処理
主なパイプラインは画像処理ですが、このソリューションは商品、在庫、購買、およびモデル推論の出力からのデータも処理します。FocalはFlinkを使用してライブ・メトリクスと集計を計算し、検出結果を棚の在庫状況に関する洞察、欠品イベント、およびプラノグラムのコンプライアンス・シグナルへと変換します。ストリーミングレイヤーは、イベント駆動型の画像パイプライン向けマイクロサービス通信ファブリックでもあります。
AI対応前のデータ準備ステップには、PIIの削除、マスキング、OCR、特徴抽出、およびその他の画像前処理が含まれます。これらのステップにより、モデルや下流システムに渡されるデータが、プライバシーの面で安全であり、かつモデルで利用可能な状態であることが保証されます。
運用シンクと分析シンク
Focalは、低レイテンシーの運用結果をMongoDBに書き込み、分析およびレポート作成のためにキュレートされたデータセットをSnowflakeへストリーミングします。また、ストリーミングを使用して、データウェアハウスおよびデータレイク向けのCDCを実現しているため、下流システムはバッチETLを使用することなく最新の状態を維持できます。
Store WalkとImpactのエクスペリエンス
実行可能な指示は、Focal SystemsのStore Walkモバイル・エクスペリエンス（スタッフに補充作業を案内する）へ流れ、さらに店舗効率と棚の在庫状況のダッシュボード向けのImpactメトリクスとして集約されます。
Focal SystemsのAIスタックには、複数の独自LLMおよび機械学習モデルが含まれています。重要なのは、重要な知的財産（IP）とトレーニングを社内で維持しながら、用途に適したモデルを選択することです。
Focal SystemsのAIスタックと組み合わせたストリーミングデータによって実現される主なアプリケーションは次のとおりです。
最大の変化は、店舗の決定がリアルタイムのコンテキストに基づいて行われることです。新しい画像が到着すると、システムは推論、集約、公開を行い、その後、店舗スタッフが行動を起こします。マネージャーは、店舗の実際の状況と歩調を合わせた同じ根拠に基づく情報がImpactに反映されていることを確認できます。
この好循環は、新鮮で高品質なコンテキストがエンドツーエンドで提供されることに依存しており、そのためストリーミングがアーキテクチャーの中核に位置付けられています。最終的に、Focalは高度なAIによって駆動される、自己管理型の未来の店舗を実現しつつあります。
Confluent上のマネージドKafkaとFlinkの組み合わせにより、Focalは迅速な移行を実現し、ストリーミングアーキテクチャーを簡素化し、インフラストラクチャー管理ではなくビジネスロジックに注力できるようになりました。チームは、カスタム・サービスや従来は拡張性のなかったフレームワークを、Flink SQLによるストリーム処理に置き換え、本番環境への移行を加速するとともに、その障壁を低減しました。
顧客の視点では、Focalは店舗チームがAction Toolを通じて、タイムリーで信頼できる指示を受け取れるよう支援しています。また、Impactを通じて、小売業の関係者は棚の在庫状況や在庫精度に関するライブインサイトを取得できます。これらも、モデルの出力を向上させる強化されたデータストリームによって支えられています。その結果、欠品の減少、棚の在庫状況と在庫精度の向上、補充作業と棚卸しの迅速化、売上の増加が実現され、廃棄は減少し、すべての店舗でより高いエンタープライズ・レベルの信頼性が提供されます。