Focal Systems：AI小売オペレーティング・システムとリアルタイムデータによる店舗パフォーマンスの向上

高いレベルで見ると、データが店舗の棚から実用的なインテリジェンスへどのように流れるかは次のとおりです。

取り込み

小売データはAPIを介してMySQLに取り込まれ、Kafkaトピックへストリーミングされます。このデータには、棚の画像（および関連するメタデータ）、商品更新情報、在庫レベル、売上データ、およびコンピューター・ビジョン・パイプラインからのその他のデータが含まれます。

コンピューター・ビジョンと推論

Focal独自のLLMおよび機械学習モデルはGCP上で実行されます（上図のアーキテクチャー図のピンク色のボックス）。画像の特徴および検出結果（例えば、商品の存在、欠品、配置ミスの商品など）が抽出されてKafkaトピックに公開され、その後Flinkで処理されます。

‑データをAI対応にするためのリアルタイム・ストリーム処理

‎主なパイプラインは画像処理ですが、このソリューションは商品、在庫、購買、およびモデル推論の出力からのデータも処理します。FocalはFlinkを使用してライブ・メトリクスと集計を計算し、検出結果を棚の在庫状況に関する洞察、欠品イベント、およびプラノグラムのコンプライアンス・シグナルへと変換します。ストリーミングレイヤーは、イベント駆動型の画像パイプライン向けマイクロサービス通信ファブリックでもあります。

AI対応前のデータ準備ステップには、PIIの削除、マスキング、OCR、特徴抽出、およびその他の画像前処理が含まれます。これらのステップにより、モデルや下流システムに渡されるデータが、プライバシーの面で安全であり、かつモデルで利用可能な状態であることが保証されます。

運用シンクと分析シンク

Focalは、低レイテンシーの運用結果をMongoDBに書き込み、分析およびレポート作成のためにキュレートされたデータセットをSnowflakeへストリーミングします。また、ストリーミングを使用して、データウェアハウスおよびデータレイク向けのCDCを実現しているため、下流システムはバッチETLを使用することなく最新の状態を維持できます。

Store WalkとImpactのエクスペリエンス

実行可能な指示は、Focal SystemsのStore Walkモバイル・エクスペリエンス（スタッフに補充作業を案内する）へ流れ、さらに店舗効率と棚の在庫状況のダッシュボード向けのImpactメトリクスとして集約されます。