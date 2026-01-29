メダリオン・アーキテクチャーでデータ品質向上を実現する5つの方法

メダリオン・データ・アーキテクチャー（MDA）は、組織がデータ駆動型になる際に直面する重大な課題を解決するために設計された、品質重視の最良のアプローチです。

MDAは、データ・ライフサイクル全体を通じて、データを個別の階層化されたゾーン（ブロンズ、シルバー、ゴールド）に編成するデータ設計パターンです。このサイクルは、データ取り込みからデータ変換、データ集約、データ消費へと移行していきます。

このアプローチは、抽出、変換、ロード（ETL）などの単純な統合の制限を克服するように設計されています。この場合、データ品質に一貫性がないためにデータ・クリーニングに過剰な時間が費やされ、最終的には実行可能な洞察を抽出する能力が妨げられます。アーキテクチャーの階層化構造は、データ品質と構造を徐々に改善し、従来の方法の欠点に直接対処するものです。