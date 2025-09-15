ビジネス・オペレーション 資産・設備管理 ITの自動化

中小企業向けのより高速かつスマートなファイル転送：今がIBM Asperaを試す絶好の時期である理由

出版された 15 9月 2025
デスクのノートPCに向かう人物と、その頭上にらせん状に書類があるデジタル・イラスト

著者

Biswadarshi Panda

Product Marketing Manager

中小企業（SMB）を経営している方にとって、時間はすべてです。クリエイティブな仕事をクライアントに配信する場合でも、チーム間で大規模なデータセットを移動する場合でも、世界中のパートナーとメディア・ファイルを共有する場合でも、ファイル転送の遅延は納期の遅れや機会の損失につながる可能性があります。EメールやFTP、さらには消費者向けクラウド・サービスなどの従来の方法では、現代に求められるスピード、セキュリティー、信頼性に対する要求を満たすことができません。

問題：「まあまあ」なファイル共有

ほとんどのSMBは、小さなファイルに適したシンプルなファイル共有ツールから始めます。しかし、高解像度のビデオ、CAD図面、医療画像、データ量の多いレポートなど、ファイルが大きくなるとすぐに、これらのツールがボトルネックになります。アップロードが失敗し、転送に何時間もかかり、セキュリティーは後回しになります。ファイル配信はEメールを送信するのと同じくらい簡単ですが、格段に速く、より安全である必要があります。

ソリューション：IBM Aspera

IBM Asperaは、あらゆる規模のデータを、あらゆる場所で、ネットワークが許す限り高速に転送する必要がある企業向けに設計されています。IBMの特許取得済みFASPテクノロジーを搭載したAsperaは、信頼性や暗号化を犠牲にすることなく、利用可能な帯域幅を最大限に活用してファイル転送のボトルネックを排除します。

中小企業にとっては、これは以下のことを意味します。

  • クライアント・プロジェクトの所要時間の短縮
  • 機密データを安全に保つ安全な共有
  • ビジネス・ニーズに合わせて成長する拡張性
  • チームの時間を節約しストレスを軽減する簡素化されたワークフロー

実証例：Fox SportsとNexus5

IBM Asperaは世界有数の大手ブランドから信頼されていますが、そのメリットは中小企業にも同様に当てはまります。

  • Fox SportsFIFAワールドカップのような大きなイベントの際、Fox Sportsは、膨大な量のライブ放送コンテンツをほぼリアルタイムで転送するためにAsperaを使用しました。放送局にとっては秒単位で時間が重要です。Asperaは貴重な時間を無駄にしません。ビジネスで何百万人もの人々にスポーツのライブストリーミングを行っているわけではなくても、同じテクノロジーにより、ファイルのサイズに関係なく迅速、確実、安全にファイルを転送できます。
  • Nexus5クリエイティブ・コンテンツ・エージェンシーであるNexus５は、世界中のクライアントや共同制作者と大量の動画ファイルを共有する方法を模索していました。Asperaを使用することで、Nexus5は遅延を排除し、コラボレーションを向上させ、生産スケジュールを軌道に乗せました。同社の事例は、多くの中小企業が直面している「アップロードに時間がかかりすぎる」という問題を反映しています。Asperaに切り替えることで、同社は貴重な時間と安心感を取り戻しました。

これらの事例は、スピードとセキュリティーが障害ではなく利点となることで、何が可能になるかを示しています。

今すぐ始めるべき理由：30％オフ

高度なテクノロジーはもはや大企業だけのものではありません。2025年12月15日まで、Asperaの月額および年間サブスクリプションの初回登録を、30％オフで利用できます。これにより、中小企業は業界リーダー企業が使用するのと同じ強力なツールをわずかなコストで導入できます。

この特典は、以下を実現するチャンスです。

  • プロジェクトをより迅速に納品する
  • 信頼性の高い安全なファイル転送でクライアントに好印象を与える
  • チームを技術的な問題やボトルネックから解放する

大容量ファイルの転送によって業務速度が低下したことがある場合は、今こそ切り替えのチャンスです。IBM Asperaは、エンタープライズ向け価格を支払うことなく、必要なスピード、セキュリティー、拡張性を提供します。

IBM Asperaの詳細をご覧になり、今すぐ30％割引をご利用ください。

