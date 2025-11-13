エージェント型AIが提供する機能は、開発者、システム・インテグレーター（SI）、企業、CSP、ISVのアーキテクトが利用できるものでなければなりません。AMMのエージェント・メソッドは、専用資産プラットフォームであるIBM Consulting Advantage（ICA）向けの組み込みサポートを提供することで、この質問に答えます。ICAは、IBM Consultingのすべてのエージェント、資産、サービス、アプリケーションを利用するための統合された安全なプラットフォームを提供しています。

ICAは、アプリケーション移行とモダナイゼーションなど、特定の機能ストリームに焦点を当てた、キュレートされた資産、アシスタント、エージェントをバンドルしたサブセット・プラットフォームもホストします。

ICAの一環として、IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation（ICA for CT）は、アプリケーション移行とモダナイゼーションに焦点を当てた資産を統合しています。ICA for CTは、組織がさまざまな種類のミッションクリティカルなアプリケーションを一貫性と予測可能な結果を持ってクラウドに移行できるようにする独自のハイブリッドクラウド・ジャーニー・フレームワークを提供しています。

IBM Consulting Advantage for Cloud Transformationが提供するエージェント型AI機能を備え、AMMのためのエージェント型手法によって活用される資産の一例が、IBM Consulting Delivery Curator（ICDC）です。ICDCは、複数のモダナイゼーションアクティビティをリアルタイムで調整するエージェント型AI主導のオーケストレーションレイヤーです。学習した洞察とプロジェクト・テレメトリーを使用してタスクに優先順位を付け、マイグレーション・ウェーブプランを適応させ、リソース配分を最適化することで、本質的に「モダナイゼーション・ブレイン」として機能します。

資産のようなICDCは、IBMのより広範なAIファーストのモダナイゼーション・アーキテクチャーの一部を形成し、watsonx®やクラウドのTransformation Advisorなどの他のIBM資産やプラットフォームと統合されます。このアプローチは、各モダナイゼーションの取り組みが、高度なインテリジェントで、適応性があり、結果に重点を置いたものになるようにします。

IBMはアプリケーション移行とモダナイゼーションのためのエージェント的なメソッドにより、IBMとRed Hatツールチェーンを組み合わせることで、検出からデプロイメントまでのエンドツーエンドの移行アプローチをサポートできる広範なツールセットをまとめます。このプロセスは、Azure AI Foundryによって完全にOrchestrateされます。