エンタープライズ対応のハイブリッドクラウド： CIOがIBMのエージェント型AI方法論を基盤としたRed Hat OpenShift Virtualizationを選ぶ理由
この統一されたアプローチにより、事業継続性を維持しながらトランスフォーメーションを加速させる段階的かつ低リスクのモダナイゼーションが可能になります。
最高投資責任者（CIO）は、オペレーションを中断したり、ガバナンスを損なうことなく、迅速にモダナイズする方法という課題に直面しています。ハイブリッドクラウドは俊敏性とイノベーションを約束しますが、多くの企業は依然として、簡単にリファクタリングや廃止ができないクリティカルな仮想マシン（VM）ベースのワークロードに依存しています。したがって、モダナイゼーションとは、うまく機能するものを放棄することではありません。インテリジェントに統合する必要があります。
Red Hat OpenShift Virtualization on Azure Red Hat OpenShift（ARO）は、CIOに、アプリケーション移行とモダナイゼーションを提供するIBMのエージェント型AIを搭載しており、既存の環境をよりアジャイルで、安全で、将来対応可能なハイブリッドクラウドに進化させるための統一されたインテリジェントなパスを提供します。
今日、ほとんどの企業はハイブリッド状態で運用されており、VM上で実行されている長年のアプリケーションと、コンテナ用に構築された新しいクラウドネイティブのワークロードとのバランスをとっています。この二重の現実はCIOにとって、運用上の摩擦、ガバナンスの複雑さ、一貫性のない可視性を生み出します。
ハイブリッドの複雑性は、IT組織が直面している運用上の最大の課題の1つです。複数のプラットフォーム、ツール、ポリシーを管理すると生産性が低下し、コストが増加します。また、従来の仮想化と最新のコンテナ・プラットフォームは別々のサイロとして存在することが多く、それぞれに独自の管理ツール、ポリシー、ライフサイクル・ワークフローがあります。
Red Hat OpenShift Virtualization on AROは、VMとコンテナを1つのエンタープライズ・グレードのKubernetesプラットフォームに統合することで、この分離を解消します。組織は、アプリケーションを書き換えたりプラットフォームを変更したりすることなく、両方のワークロードを並行して実行、管理、拡張できます。
AROでのRed Hat OpenShift Virtualizationは、プロビジョニングやパッチ適用からオブザーバビリティーやスケーリングに至るまで、環境全体にわたる一貫したモデルをチームに提供することでオペレーションを簡素化します。プラットフォームエンジニアは、一元管理で性能の監視、更新の自動化、ガバナンスを実施できます。
運用上の利点は明らかです。可動部品が少なく、可視性が向上し、ビジネスニーズに迅速に対応できることです。本質的には、CIOは俊敏性を高めながら業務を簡素化できるようになります。
モダナイゼーションは管理を犠牲にしてはなりません。企業は、データの常駐性、アクセス管理、監査可能性について交渉の余地のない業種・業務で事業を展開しています。
Azure Red Hat OpenShift内では、企業はVMとコンテナの両方をオーケストレーションおよび管理するための単一のコントロールプレーンを取得します。開発者とITチームは、すべてのワークロードで同じCI/CDパイプライン、監視フレームワーク、オートメーション・ポリシーを使用できます。この統合により、オンプレミスのデータセンターからAzureクラウドまでのオペレーションが簡素化され、可視性が向上し、一貫したガバナンスが確保されます。CIOにとって、これは運用の断片化が減り、管理するツールが減り、ハイブリッドクラウド基盤がより一貫性のあるものになることを意味します。
Red Hat OpenShift は、ワークロード全体のガバナンスを標準化する、ポリシー主導の自動化、SELinuxベースのセキュリティーおよびコンプライアンス・ツールを提供します。Azure Red Hat OpenShift（ARO）は、Microsoftのグローバルなコンプライアンス・ポートフォリオとID管理の強みを加え、企業が業界標準と確実に連携できるようにします。
その上に、IBM Consulting® サービスがモダナイゼーション・プロセスに直接ガバナンスを提供し、移行中にコンプライアンス・チェック、リスク・アセスメント、構成検証が確実に行われるようにします。
CIOにとって、この統合モデルは、設計上安全で、デフォルトではコンプライアンスに準拠したモダナイゼーションを意味します。
目的地（統合ハイブリッド環境）は明確ですが、そこに到達するための道は複雑になることがよくあります。ここで、アプリケーション移行とモダナイゼーションに関するIBMのエージェントによる方法が独自の価値をもたらします。
主な目的は、オペレーティングシステム、構成、アプリケーションスタックを維持したまま、最小限の変更で仮想マシン（VM）を移動させることです。IBMのエージェント型AIは、インテリジェントな自律型エージェントを使用してワークロードを分析し、依存関係をマッピングし、各アプリケーションに最適な移行ストラテジーを特定します。これらの推論主導のエージェントは、データ、コンテキスト、以前の移行から学習し、推奨事項を継続的に改善します。図は、この変化とエージェント的AMM手法によってもたらされた高速化について説明しています。
ARO上のRed Hat OpenShift Virtualizationに適用すると、このエージェント・アプローチは次の3つの方法でモダナイゼーションを加速します。
その結果、インテリジェントで適応性があり、飛躍的に高速なモダナイゼーション・プログラムが実現し、リスク、手作業、コストが削減されます。
エージェント型AIが提供する機能は、開発者、システム・インテグレーター（SI）、企業、CSP、ISVのアーキテクトが利用できるものでなければなりません。AMMのエージェント・メソッドは、専用資産プラットフォームであるIBM Consulting Advantage（ICA）向けの組み込みサポートを提供することで、この質問に答えます。ICAは、IBM Consultingのすべてのエージェント、資産、サービス、アプリケーションを利用するための統合された安全なプラットフォームを提供しています。
ICAは、アプリケーション移行とモダナイゼーションなど、特定の機能ストリームに焦点を当てた、キュレートされた資産、アシスタント、エージェントをバンドルしたサブセット・プラットフォームもホストします。
ICAの一環として、IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation（ICA for CT）は、アプリケーション移行とモダナイゼーションに焦点を当てた資産を統合しています。ICA for CTは、組織がさまざまな種類のミッションクリティカルなアプリケーションを一貫性と予測可能な結果を持ってクラウドに移行できるようにする独自のハイブリッドクラウド・ジャーニー・フレームワークを提供しています。
IBM Consulting Advantage for Cloud Transformationが提供するエージェント型AI機能を備え、AMMのためのエージェント型手法によって活用される資産の一例が、IBM Consulting Delivery Curator（ICDC）です。ICDCは、複数のモダナイゼーションアクティビティをリアルタイムで調整するエージェント型AI主導のオーケストレーションレイヤーです。学習した洞察とプロジェクト・テレメトリーを使用してタスクに優先順位を付け、マイグレーション・ウェーブプランを適応させ、リソース配分を最適化することで、本質的に「モダナイゼーション・ブレイン」として機能します。
資産のようなICDCは、IBMのより広範なAIファーストのモダナイゼーション・アーキテクチャーの一部を形成し、watsonx®やクラウドのTransformation Advisorなどの他のIBM資産やプラットフォームと統合されます。このアプローチは、各モダナイゼーションの取り組みが、高度なインテリジェントで、適応性があり、結果に重点を置いたものになるようにします。
IBMはアプリケーション移行とモダナイゼーションのためのエージェント的なメソッドにより、IBMとRed Hatツールチェーンを組み合わせることで、検出からデプロイメントまでのエンドツーエンドの移行アプローチをサポートできる広範なツールセットをまとめます。このプロセスは、Azure AI Foundryによって完全にOrchestrateされます。
トランスフォーメーションの背後には、イノベーション、クラウド・スケール、企業の信頼を組み合わせた戦略的提携があります。
このパートナーシップにより、インフラストラクチャーからアプリケーションに至るまで、組織が安全かつインテリジェントかつ効率的にモダナイズできるエコシステムが実現します。
ハイブリッドの未来は、レガシー・システムを置き換えるのではなく、よりアジャイルで管理されたインテリジェントなファブリックに統合することが重要ですIBMのエージェント型AIを活用したRed Hat OpenShift Virtualization on AROを使用することで、CIOは、ワークロードの統合、運用の保護、トランスフォーメーションの加速など、ビジネスとともに進化するプラットフォームを手に入れることができます。
AROにより、Red HatはAzureに単一のプラットフォームを提供し、アプリケーションの移行とモダナイズを実現します。Azure Red Hat OpenShift Virtualizationに移行されたアプリケーションは、AROプラットフォームでモダナイズしながら、AROによって提供される開発者の生産性の向上を段階的に活用できます。そのため、Azure Red Hat OpenShift Virtualizationは、古い仮想化プラットフォームに行き詰まってコストの最適化を求めている企業に魅力的な道を提供します。
Red Hat OpenShift VirtualizationまたはAROを使用することによるその他の魅力的なメリットには次のようなものがあります。
IBMのアプリケーション移行とモダナイゼーションのエージェント・メソッドにより、AROでのRed Hat OpenShift Virtualizationへの動きを大幅に加速できます。この方法では、AI搭載のオートメーションと実証済みのガバナンス・フレームワークを通じてリスクを低減しながら、測定可能な時間とコストを節約できます。
IBMのエージェント型AI方法論を活用したAzureでのRed Hat OpenShift Virtualizationの詳細については、Microsoft Ignite（2025年11月18～21日、サンフランシスコ）の1341番のブースにお越しください。詳細はIgniteをご覧ください。