Instanaのオブザーバビリティーの強化：マルチ・エージェントを使用したインシデント調査による障害解決

Instanaのマルチ・エージェントによるインシデント調査は、最新のエンタープライズITシステムにおける根本原因分析を自動化し、解決時間を数時間から数分に短縮します。
インシデント調査用のエージェント型AIは、自律的に根本原因を分析し、より詳細な調査を行い、インシデントの原因となる障害を見つけます。Instanaは、システム・トポロジー、分散トレース、アプリケーションの性能メトリクス、ログ、インフラストラクチャー・イベントを並行して自動的に分析します。
エージェント型AIインシデント調査とグラフ・ガイド付きRCAにコラボレーションAIエージェントを活用して、複数エンティティー調査（関連するサービスとインフラストラクチャーの分析）を実行し、手作業を最小限に抑えながら、より迅速かつ正確に根本原因の特定を可能にします。
この課題がどのように発生するかの例を考えてみましょう。
従来のインシデント対応ワークフローでは、Alex氏は時間のかかる調査プロセスに直面していました。この作業には、数十のサービスとKubernetesワークロードを手動で調査し、複数のオブザーバビリティー・ツールのダッシュボード間を行き来し、コール・グラフのいくつかのホップにわたってトレースとログを追跡し、障害がシステムを通じてどのように伝播するかを再現しようとする必要がありました。包括的なテレメトリー・データを提供する強力なオブザーバビリティー・プラットフォームがあっても、これらすべての情報を関連付け、最も可能性の高い根本原因を特定するという認知的負担には数時間かかる場合がありました。
組織がオブザーバビリティー・スタックの上に汎用大規模言語モデル（LLM）エージェントを追加することでインシデント対応を迅速化しようとする中、この課題はさらに深刻化しています。
一般的なLLMエージェントは、なぜこの問題をまだ解決していないのでしょうか。ReActや「plan-and-Act」などの人気のあるエージェント・パターンは魅力的に見えます。モデルにクエリーを実行させることを決定させ、ツールを呼び出し、推論のスクラッチパッドを構築します。実際には、サイト信頼性エンジニアリングと運用のシナリオでは、次の3つの困難な問題に直面します。
インシデントにより、トレース、ログ、メトリクス、Kubernetesイベント、変更履歴など、大量のデータが生成されます。そのすべてを1つのコンテキスト・ウィンドウに集約しても、拡張性はありません。コンテキストが少なすぎると、エージェントは決定的な手がかりを見逃します。逆にコンテキストが多すぎると、シグナルが埋もれ、レイテンシーやコストが急増し、推論が低下してしまいます。
LLMにツールを「自由に」実行させると、間違ったコマンドやクラスターの選択、間違ったパラメーター（時間枠、名前空間、フィルター）を使用した一貫性のない引数、コンテキストとコストを増大させる繰り返しまたは冗長な呼び出しにつながる可能性があります。
これらすべては、複数のステップの調査を組み合わせたものです。
本番環境では、LLMにオープンなI/Oサーフェスを与えることはできません。サイト信頼性エンジニアリングには、監査可能で再現可能な推論が必要です。システムは何を調べたのでしょうか。なぜこのノードが根本原因であると判断したのでしょうか。調査を再実行しても、同じ答えが得られるでしょうか。言い換えれば、インシデントはチャットの問題ではありません。グラフ構造の推論問題です。
強力なオブザーバビリティー・プラットフォームを使用していても、最も可能性の高い根本原因を見つけるのに数時間かかる場合があります。また、オブザーバビリティー・スタックの上に「LLMエージェントを追加するだけ」の試みは、コンテキストの過負荷、脆弱なツール呼び出し、またはサイト信頼性エンジニアリングが障害の真っ只中に信頼したかった不透明な推論など、微妙な方法で失敗することがよくありました。
IBM® Instanaを使用することで、Alex氏や他の信頼性エンジニアは、Instanaでインシデントを開き、「推定される根本原因」までスクロールして、「調査の実行」をクリックします。
数分以内に、AI搭載の調査により、正確な障害状態、インシデントを引き起こした根本原因を特定し、障害がシステム全体にどのように伝播していくかをマッピングできます。この診断により、組織はすぐに問題の解決に取り組むことができ、平均解決時間（MTTR）を大幅に短縮できます。
最新のシステムでは、すべてがどのように接続されているかが把握されています。サービスには、他のサービスを呼び出すサービス、コンテナ、ノード、クラスター上で実行され、システムには構成マップ、キュー、データベース、外部依存関係が含まれます。デプロイメント、構成のプッシュ、自動スケーリングなどの変更イベントはすべて追跡され、相互に関連しています。
これは運用グラフと考えることができます。ノードはエンティティー（サービス、Pod、ホスト、構成）であり、エッジは関係（呼び出し、実行、依存）です。インシデントは孤立したスパイクではありません。時間の経過とともにグラフに障害が伝播していきます
重要なシフトは、システム（トポロジー、欠陥、因果アルゴリズム）が、エージェントを小さな明確に定義されたチャンクで推論するようにガイドすることです。これがInstanaのインテリジェントなインシデント調査の背後にある考え方です。
Alex氏のような担当者は、インシデント・ビューから、問題が発生している場所のアプリケーションとインフラストラクチャーのコンテキスト、影響を受けるサービスと依存関係を示すトポロジーとブラスト半径、エラーの詳細、レイテンシーグラフとともに、InstanaがCausal AI（詳細ブログを参照）を使用してすでに特定した根本原因の可能性が高いエンティティーを見ることができます。
ダッシュボード間を手動で操作する代わりに、「調査を実行」をクリックするだけで、成果が表示されます。
Intelligent Incident Investigation（インテリジェント・インシデント調査）は、多フェーズで、グラフガイド付きの新しいLLM支援ワークフローです。
インシデント調査は4つのステップで行われ、因果AIがキュレートした、コンテキストに沿ったインシデント・データを分析します（Instanaはすでに何を発見しているのか）。変更イベント分析（インシデントに関連して何が変更されたか。）、複数エンティティーの調査（障害の伝播方法）とAI生成レポート（最も可能性の高い原因、証拠、修復など）を提示します。
Instanaは、アラート対象のエンティティー（Alex氏の場合は、Payment Processing APIといくつかのダウンストリーム・サービス）、現在考えられている根本原因の候補、および上流/ダウンストリームの呼び出し、インフラストラクチャーの親/子、関連するKubernetesリソースを含むローカル・トポロジーから開始します。
すべてのテレメトリーをモデルにフラッディングするのではなく、「このインシデントを考慮すると、最初に検査するのに最も有望なエンティティーと関係は？」とシステムは問います。コントローラーは、これらのエンティティーを調査キューにシードし、それぞれの境界付きコンテキスト・パケット（エンティティー周囲のグラフの小さなkホップ・スライス）と、関連するログ、トレース、メトリクスの取得を開始します。
ほとんどのサイト信頼性エンジニアリングは、「このトラブルが起きる前に、何が変わったのでしょうか？」と直感的に尋ねます。この調査では、時間ウィンドウ（たとえば、インシデント発生の60分前から20分後まで）を調査し、関連するサービスやインフラストラクチャ全体のデプロイメント、設定変更、スケーリング・イベント、その他の変更シグナルを収集し、インシデントの発生と最も疑わしい変更点を特定することで、このステップを自動化します。
Alex氏がデプロイメント履歴をスクロールして目視でタイムラインを調整しようとする代わりに、エージェント型の調査エンジンがその相関関係の分析を行います。
ここで、Exploration Over Graph（EOG）ワークフローによってInstanaが障害を正確に特定できるようになります。調査キュー内の各エンティティーに対して、システムはツールを呼び出し、証拠パケットを収集し、エージェントに「このエンティティーは根本原因なのか、症状なのか、それとも決定的な証拠ですか？」と尋ねます。証拠は、障害が特定のエッジ（例えば、サービスAからサービスB、または構成ミスのファイルからサービスへ）に沿って伝播していることを示唆しているかどうかが問題です。次に、システムは、確認された伝播エッジ（「Aの障害がBの障害の原因となっている」）と、根本原因、症状、エクスプローラーに分類されるエンティティーをキャプチャする因果サブグラフを更新します。
Instanaはキューを管理し、LLMが焦点を絞ったシステム・スライスのみを表示し、監査可能で再現可能な説明を維持するようにします。数回の反復を経て、AI調査では根本原因（Payment Gatewayサービスの接続プールの誤設定）を特定し、Payment Processing APIから下流のすべてのサービスまで、障害の伝播チェーン全体を追跡し、実行可能な修復手順を提供します。
Instanaのマルチ・エージェント調査の影響は、個々のインシデントを超えて広がります。Instanaは、トポロジー、トレース、ログ、メトリクス、変更イベントの相関付けを自動化することで、根本原因の特定に必要な時間を数時間から数分に短縮し、平均解決時間（MTTR）を直接短縮します。1分ごとの中断が収益と顧客体験に影響を与える高トランザクション・サービスを実行している組織にとって、この改善は即座にビジネス価値をもたらします。
サイト信頼性エンジニアリングチームは、複数のダッシュボードに散在する生のテレメトリーではなく、インシデントについて一貫性のある、証拠に裏付けられた説明を受け取ることができます。このシステムは明確な出発点を提供し、手作業での相関作業にかかる時間を短縮します。また、必要に応じて、完全なオブザーバビリティー・データにアクセスして詳細な調査を行うことができます。この調査は監査可能で再現可能であるため、サイト信頼性エンジニアリングチームはAIの結論を検証し、時間をかけてシステムに対する信頼を築くことができます。推論は透明性が高く、どのエンティティーが検査されたか、どのような証拠が収集されたか、なぜ特定のノードが根本原因として特定されたのかなどがわかります。
AIがインシデント時の時間のかかる相関作業を処理することで、サイト信頼性エンジニアリングチームはサービス・レベル目標（SLO）、エラー予算管理、カオス・エンジニアリングなどのプロアクティブな信頼性の実践に労力を向け直すことができます。このようにして事後対応型の信頼性エンジニアリングから、システム全体の安定性が向上し、クリティカルなインシデントの発生頻度が減ります。
ITオートメーションとインシデントタスクのベンチマークスイートであるITBenchでの社内評価では、Instanaのグラフ誘導型調査アプローチは、従来のReActスタイルのLLMエージェントよりも大幅に回り道を減らし、より正確な根本原因グラフを作成しました。この検証では、構造化されたグラフガイド付きアプローチが、一般的なLLMエージェント・パターンと比較して優れた成果を提供することを示しています。
AIを搭載したInstanaのインテリジェントなインシデント調査機能の一部として、また推定される根本原因のパイプライン全体として、次のことが可能になります。[イベント → インシデント]に移動し、推定される根本原因を持つアプリケーション・スマート・アラートをフィルタリングします。[調査の実行]をクリックして、AIを活用した複数エンティティーの調査を開始します。
そこから、次のことがわかります：リアルタイムでストリーミングされる調査フェーズ、サービスおよびインフラストラクチャー全体にわたる障害伝播チェーン、証拠に裏打ちされた修復案が表示され、すぐに実行できます。
寄稿者：Dishant Kaushik、Marc Palaci-Olgun、Shivangi Pathak、Chun-Wah Chung、Adwan Syed、Nevil Kanthil Sinho、Melissa Denby、Paul Watkins、Gopika Murali K.