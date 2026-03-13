Instanaのオブザーバビリティーの強化：マルチ・エージェントを使用したインシデント調査による障害解決

この課題がどのように発生するかの例を考えてみましょう。

午前2時30分、FinTech Global社のシニア・サイト信頼性エンジニアリングであるAlex氏は、「クリティカル・レイテンシーを検出 - 支払い処理API」という緊急アラートを受け取ります。Alex氏が監視システムにアクセスすると、状況は明確で懸念されるものでした。

支払い処理APIの応答時間が200ミリ秒から3秒以上に急増しました。エラー率は過去5％を超え、上昇し続けています。いくつかのダウンストリーム・サービスで性能の低下が見られ、顧客への影響が複数の地域から報告されています。

財務チームの計算によると、決済処理の中断は1分ごとに、取引と顧客の信頼の損失で約2万米ドルの損失をもたらしていました。

従来のインシデント対応ワークフローでは、Alex氏は時間のかかる調査プロセスに直面していました。この作業には、数十のサービスとKubernetesワークロードを手動で調査し、複数のオブザーバビリティー・ツールのダッシュボード間を行き来し、コール・グラフのいくつかのホップにわたってトレースとログを追跡し、障害がシステムを通じてどのように伝播するかを再現しようとする必要がありました。包括的なテレメトリー・データを提供する強力なオブザーバビリティー・プラットフォームがあっても、これらすべての情報を関連付け、最も可能性の高い根本原因を特定するという認知的負担には数時間かかる場合がありました。

組織がオブザーバビリティー・スタックの上に汎用大規模言語モデル（LLM）エージェントを追加することでインシデント対応を迅速化しようとする中、この課題はさらに深刻化しています。

