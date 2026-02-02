Regulate.AIによる共同規制オーサリングの加速化

規制オーサリングは、依然として、製品を市場に投入するための最も複雑で時間のかかる活動の1つです。規制文書は大規模かつ高度に構造化されており、厳格なレビューの対象となるため、科学的な精度とフォーマットおよびコンプライアンスへの厳格な遵守が求められます。

規制要件がますます複雑になるにつれて、ライフサイエンス組織は、品質、一貫性、トレーサビリティーを維持しながら、提出書類をより迅速に提出するというプレッシャーにさらされています。したがって、AIを使用してこのプロセスを加速することは、多くの組織にとって重点分野となっています。このアプローチは、すべての分野に適用できます。

この課題に対応するために、IBMは世界的な製薬組織と連携し、IBMの規制オーサリング・アクセラレーターであるRegulate.AIを共同開発し、試験的に導入しました。Regulate.AIは、エージェント型AIを搭載したマルチエージェント・オーサリング・ツールで、規制に関するユースケース全体でスケーラブルかつ高品質な文書作成をサポートするように設計されています。私たちのコラボレーションは、AIを概念実証の枠を超えて進化させ、現実の日常の規制オーサリング・ワークフローに埋め込み、複数のレポート作成ユースケースにわたってエンタープライズ規模で動作できるよう設計することに重点を置いています。

さらに広く言えば、このアクセラレーターは、現在の形式ではサステナビリティー、財務報告、年次報告、または科学レポート作成など、幅広いレポート作成のユースケースに適用できます。このツールの柔軟性と、テンプレートとインプットに依存しないアプローチにより、さまざまな業界で使用できるようになります。