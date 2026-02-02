Regulate.AIによる共同規制オーサリングの加速化

IBMは、世界的な製薬組織と連携して、エージェント型AIを活用したマルチエージェント・オーサリング・ツールであるRegulate.AIを共同開発し、パイロット運用しました。これは、さまざまな業種・業務におけるユースケースに適した、スケーラブルで高品質な規制文書の作成を支援するよう設計されています。
規制オーサリングは、依然として、製品を市場に投入するための最も複雑で時間のかかる活動の1つです。規制文書は大規模かつ高度に構造化されており、厳格なレビューの対象となるため、科学的な精度とフォーマットおよびコンプライアンスへの厳格な遵守が求められます。
規制要件がますます複雑になるにつれて、ライフサイエンス組織は、品質、一貫性、トレーサビリティーを維持しながら、提出書類をより迅速に提出するというプレッシャーにさらされています。したがって、AIを使用してこのプロセスを加速することは、多くの組織にとって重点分野となっています。このアプローチは、すべての分野に適用できます。
この課題に対応するために、IBMは世界的な製薬組織と連携し、IBMの規制オーサリング・アクセラレーターであるRegulate.AIを共同開発し、試験的に導入しました。Regulate.AIは、エージェント型AIを搭載したマルチエージェント・オーサリング・ツールで、規制に関するユースケース全体でスケーラブルかつ高品質な文書作成をサポートするように設計されています。私たちのコラボレーションは、AIを概念実証の枠を超えて進化させ、現実の日常の規制オーサリング・ワークフローに埋め込み、複数のレポート作成ユースケースにわたってエンタープライズ規模で動作できるよう設計することに重点を置いています。
さらに広く言えば、このアクセラレーターは、現在の形式ではサステナビリティー、財務報告、年次報告、または科学レポート作成など、幅広いレポート作成のユースケースに適用できます。このツールの柔軟性と、テンプレートとインプットに依存しないアプローチにより、さまざまな業界で使用できるようになります。
当社のツールの進化は、共同設計セッションと反復的な開発を通じて推進されてきました。このプロセスにより、Regulation.AIは、文書の種類、コンテンツの複雑さ、ユーザーのニーズに基づいて、組織全体のさまざまなオーサリング・アプローチに対応できます。
このツールでは、パターンベースの生成とテンプレートベースの生成という2つのアプローチを提供します。パターンベースのドラフト作成は柔軟性を提供し、インプットとアウトプットのペアとして以前のドキュメントから学習するため、モデルはさまざまなコンテンツにわたって一般化できるようになります。しかし、規制や科学分野の多くのユースケースでは、テンプレートベースのアプローチの方が制御、拡張性、一貫性が向上します。テンプレートは、事前に定義された構造で作成することで、ユーザーがアウトプットを直接ガイドし、複数のドキュメント・タイプと規制コンテキストに同じ基準を適用できます。
この共同アプローチにより、Regulation.AIは一般的なAIツールとしてではなく、規制チーム・メンバーの実際のニーズに基づいたアクセラレーターとして進化します。
規制オーサリングが一直線にすんなり完成することはほとんどありません。文書は、多くの場合、厳しいスケジュールの下で作業する大規模な分散チームによって、作成、レビュー、改訂、改良が複数回行われます。Regulate.AIはこの現実をサポートするように設計されており、Wordのプラグインとして機能するのではなく、オーサリング・ライフサイクル全体にわたるコラボレーションを可能にします。これにより、ユーザーと組織のドキュメント作成ワークフロー間のコラボレーションが可能になります。
アクセラレーターは、規制オーサリング・プロセス内の個別の責任に合わせたロールベースのエクスペリエンスを提供します。管理者は設定を管理し、コンポーザーはレポートとテンプレートを準備し、ライターとレビュアーはコンテンツを起草し、それにコメントし、改良します。
この役割ベースのモデルは、コンプライアンスを維持し、チームが並行して作業できるようにするために、明確な所有権、制御されたアクセス、定義された引き継ぎが求められる規制環境において不可欠です。柔軟性とガバナンスのバランスをとることで、アクセラレーターは一貫性や監視を損なうことなく、効率的な協働を支援します。
バージョン管理、コメント機能、ドキュメント・セクション全体の依存関係のアウェアネス、レポート全文のエクスポートなどの堅牢なオーサリング機能は、規制の文脈においても同様に重要です。規制文書は通常、複数の反復レビュー・サイクルを経て、新しいデータ、レビュー担当者からのフィードバック、または提出物要件の変更に応じて後半段階で更新されます。依存関係を意識することで、あるセクションで行われた変更が文書全体に正確かつ一貫して反映されることが保証され、大規模で複雑な提出物に不可欠な矛盾や手直しのリスクが軽減されます。
これらの機能は、さまざまな非臨床および臨床ライフサイエンス領域にわたる実際の規制レポートの例を使用して、開発および検証されています。このアプローチにより、ツールが必要に応じてオーサリング・プロセスを合理化するだけでなく、規制文書に内在するニュアンス、管理、ばらつきも考慮されることが保証されます。その結果、Regulate.AIは、再利用可能で堅牢であり、企業の規制オペレーションに適合しつつ、チームやユースケースを超えて拡張できるように設計されています。
Regulate.AIの中核をなすのは、手作業を減らし、オーサリング・プロセスを加速すると同時に、人間が意思決定の責任を負うようにしっかりと関与し続けるように設計された一連の生成AI搭載機能です。
これらの機能は、ドラフト・ライフサイクル全体を通じて作成者をサポートし、はるかに少ない労力で未加工データから高品質の提出可能な文書に移行できるように支援します。
これらの機能を組み合わせることで、作成者の労力をフォーマットやドラフトの再作成などの反復的なタスクから解放でき、レビュー、解釈、意思決定にさらに多くの時間を費やすことができます。このアプローチにより、作成者のエクスペリエンスとモチベーションが向上し、規制当局への提出に伴う管理負担の増加に対処できます。
Regulate.AIは企業へのデプロイメントを念頭に置いて開発されており、スタンドアロンのツールとして動作するのではなく、既存の規制システムに統合するように設計されています。
コラボレーションの一環として、Veeva Vaultなどのプラットフォームとの統合を開発し、統合パスと技術設計の決定について情報を提供しています。アクセラレーターは、より広範なストレージ環境との統合をサポートでき、ソース・データの柔軟な取り込みと規制レポートの構造化管理を可能にします。
現在のコラボレーションは、特定の規制ユースケースに焦点を当てていますが、基盤となるアーキテクチャーは、他の文書タイプ、治療分野、組織の要件を時間の経過とともに拡張できるように設計されています。
共同設計、技術的実現可能性の検証、反復的な開発を組み合わせた構造的かつ協働的な配信アプローチにより、アクセラレーターは堅牢でスケーラブル、かつ規制された環境に適合していることが保証されています。
Regulate.AIは、エージェント型アプリケーションの構築、ガバナンス、拡張を目的とした、IBM Consultingの資産ベースのサービスであるEnterprise Advantageの一部として提供されます。IBM Consulting Advantageの機能を使用して構築されたRegulation.AIは、Advantageマーケットプレイスで入手できる事前構築済みのエージェント・アプリケーションの1つです。
Regulate.AIが進化するにつれ、私たちの分析では、大幅な効率性の向上が示唆されており、規制当局のライターが費やす時間を50～60％以上削減できる可能性があることが示されています。
コラボレーションにより、効率性だけでなく、管理されたワークフローに生成AIを埋め込み、人間による監視を維持し、規制基準に密接に準拠することの価値が浮き彫りになっています。このアプローチにより、品質、コンプライアンス、信頼を維持しながら、目に見えるメリットが得られます。
IBMは、Regulate.AIへの投資を継続し、明確なロードマップを通じてアクセラレーターを拡大し、製薬業界のお客様と提携してさまざまなユースケースにデプロイすることに取り組んでいます。このプロセスには、さらに広範な規制文書の種類にわたる対象範囲の拡大、オーサリングとレビューのコア機能の強化、統合（提出およびコンテンツ管理プラットフォームを含む）の強化、より広範な企業展開に向けたソリューションの強化が含まれます。
Regulate.AIが成熟するにつれて、それぞれのユースケースや組織に合わせてツールを調整するアプローチをとることで、反復可能でスケーラブルな機能を実現できるようになります。これにより、規制チームは、規制環境で求められるガバナンスと品質を維持しながら、より迅速に、より自信を持って作業できるようになります。