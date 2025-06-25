「本部からの通達、ちゃんと全店舗に伝わってますか？」

「LINEでスタッフと連絡していませんか？」

「せっかくの店舗ごとの成功事例、共有できていますか？」

これは、私たちが多くの多店舗型企業様と対話する中で、よく耳にする悩みです。

とくに店舗数が増え、従業員が1,000人を超えるような組織になると、「伝えたい情報が伝わらない」「共有したいナレッジが流れてしまう」といった課題は避けて通れません。

その課題を解決するために生まれたのが、「co-design 社内DXアプリ」です。

本部と現場、現場同士のコミュニケーションをスムーズにし、チャット機能や勤怠連携をはじめとした“使える機能”を一つにまとめたアプリです。

この記事では、co-designがどのように現場起点のDXを実現するのかを、わかりやすくご紹介します。