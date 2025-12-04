Computer Gross が IBM watsonx でイタリアでの AI イノベーションを推進

Computer Grossは、イタリアで最も定評のあるソリューション指向ディストリビューターの1つであり、IBMの長年の協力者でもあります。同社は数十年にわたり、新しいテクノロジーを採用し、システムをモダナイズする何千社ものイタリアの組織をサポートしてきました。今日、その焦点はAIとそれを有用で信頼性のあるものにするデータ基盤に置かれています。

IBM TechXchange 2025では、Computer GrossのクラウドおよびAI担当チームリーダーであるDavide Bagnoli氏に、同社がパートナーのエコシステムがこの変化を乗り切るのをどのように支援しているかについて話を聞きました。私たちの対話は、データとスキル活用がイタリアのAI分野においていかに中核的な役割を担うようになったかを浮き彫りにしました。

「私たちは毎日データを扱っています」とDavide氏は言います。「これにより、市場に関する洞察が得られ、パートナーがどこでサポートを必要としているのかを理解することができます。」