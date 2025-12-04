Computer Gross が IBM watsonx でイタリアでの AI イノベーションを推進
イタリアのパートナー・エコシステムが責任を持ってAIを導入するために必要なスキルを培えるよう支援するため、Computer Grossはwatsonx® Competence Centerを設立しました。これは、イタリア市場全体で生成AIを推進することを目的とした専用の投資です。
イタリアのパートナー・エコシステムが責任を持ってAIを導入するために必要なスキルを培えるよう支援するため、Computer Grossはwatsonx® Competence Centerを設立しました。これは、イタリア市場全体で生成AIを推進することを目的とした専用の投資です。
Computer Gross は、イタリアの組織がAIへの関心からAIで効果を生み出すことへと移行するのを支援しています。IBM TechXchangeのこのインタビューでは、watsonx.data®と専用のwatsonx Competence Centerが、信頼できるAIの次の時代に向けてイタリア全土のパートナーをどのように準備しているかを紹介しています。
Computer Grossは、イタリアで最も定評のあるソリューション指向ディストリビューターの1つであり、IBMの長年の協力者でもあります。同社は数十年にわたり、新しいテクノロジーを採用し、システムをモダナイズする何千社ものイタリアの組織をサポートしてきました。今日、その焦点はAIとそれを有用で信頼性のあるものにするデータ基盤に置かれています。
IBM TechXchange 2025では、Computer GrossのクラウドおよびAI担当チームリーダーであるDavide Bagnoli氏に、同社がパートナーのエコシステムがこの変化を乗り切るのをどのように支援しているかについて話を聞きました。私たちの対話は、データとスキル活用がイタリアのAI分野においていかに中核的な役割を担うようになったかを浮き彫りにしました。
「私たちは毎日データを扱っています」とDavide氏は言います。「これにより、市場に関する洞察が得られ、パートナーがどこでサポートを必要としているのかを理解することができます。」
Computer Gross は、イタリア全土で約 300 社のIBM Business Partnerと連携しています。これらのパートナーは、大規模なシステムインテグレーターから、AI、クラウド、セキュリティなどのトピックに深い専門知識を持つブティック企業を含む小規模な専門チームまで多岐にわたります。その規模に関係なく、急速に変化するAIテクノロジーに対応するという同じ課題を共有しています。
イタリアのパートナー・エコシステムが責任を持ってAIを導入するために必要なスキルを習得するために、Computer Grossはwatsonx Competence Centerを設立しました。この大規模な内部投資は、イタリア市場全体で生成AIの発展に注力しています。
彼らの使命は、彼らの言葉で言うと、「Promuovere l'utilizzo dell'AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli Use case allineati ai diversi Settori di industria」です。（翻訳：「イタリア市場における生成AIの導入を促進し、産業セクターに合わせたユースケースの開発を支援すること。」）
Davide氏は、Competence Centerがエコシステム全体のコラボレーションをどのように強化しているかについて次のように説明しています。「小規模なパートナーの場合、複雑な AI プロジェクトを独力でリードするためのスキルをすべて備えていない可能性があります。Competence Centerは、パートナー同士のつながりを構築し、専門知識を共有して共に成長できるようにします。」
体系的なトレーニング、認定、IBMテクノロジーへの直接アクセスにより、このセンターはイタリア全土でAIへの準備を促進するきっかけになりつつあります。
イタリアの企業は業務のデジタル化に伴い、さまざまなツールやフォーマットで膨大な量のデータを生成しています。ほとんどの組織は、この情報の価値を認識していますが、AIにおいて効果的に活用することに苦労しています。ここで、watsonx.dataがComputer Grossの戦略にとって不可欠なものとなっています。
「watsonx.dataは、さまざまなタイプのデータをAIに対応した形式でまとめます」とDavide氏は言います。「サイロ化を防ぎ、情報を実際のプロジェクトに活用できるようにします。」
watsonx.dataを使用することで、パートナーは、データベースやアプリケーションテーブルなどの構造化データと、ドキュメント、PDF、ログなどの非構造化コンテンツを、単一の管理されたレイクハウス環境にまとめることができます。この統一されたアプローチにより、データのサイロ化や複雑さが軽減され、データ品質が向上し、ハイブリッドクラウド環境全体でAI対応データへの一貫した道筋が生まれます。watsonx.dataは、アクセス、ガバナンス、準備を簡素化することで、パートナーが信頼できるデータ基盤で分析、モデル・トレーニング、AI開発を加速できるよう支援します。
Davide氏は、TechXchangeの期間中にwatsonx.dataのハンズオン・ラボに参加し、さまざまなユーザーの好みをサポートするAIプラットフォームの重要性を強調しました。データサイエンティストは多くの場合、明確なビジュアル・インターフェースを好みますが、開発者やアーキテクトは自動化やコマンドライン・ワークフローを好みます。
「実践者によって働き方は異なります」とDavide氏は言います。「watsonx.dataは、クリーンなUIと、コマンド・ラインから自動化するオプションの両方を提供します。過去1年間の改善は非常に大きなものでした。」
この二重のアプローチにより、パートナーはプラットフォームを採用し、既存のプロセスにAIを統合することが容易になります。
将来を見据えて、Davide氏は、AIエージェントは作業を自動化し、アプリケーション全体にインテリジェンスを組み込む強力な方法になると考えています。彼はAIの未来を、複雑な問題を扱いやすく、再利用・適応可能なソフトウェアの伝統的な構築方法に例えました。しかし、エージェントは信頼できる情報が基盤となります。
「モデルだけで良いデータがなければおもちゃです」とDavide氏は言います。「多くの企業はデータベースやファイル共有で情報を保管していますが、それを活用できていません。watsonx.dataを使用することで、すべてが一つになります。そうすれば、価値を解き放つことができます。」
Computer Gross は、データ基盤を準備し、パートナーにエージェントベースのアプローチを検討するよう促すことで、実用的でスケーラブルで、現実のニーズに合わせた AI をイタリア企業が構築できるよう支援しています。
Computer Gross はすでに AI への投資から大きな成果を上げています。同社は、B2Bコマース・プラットフォームでのIBM watsonx Assistantの革新的な使用でNetcomm Awardを受賞しました。この受賞は、AIを強力なデータ戦略とともに適用した場合に何が起こるかを反映しています。
特に際立っているのは、実験の枠を越えてイタリアのエコシステムの進歩を支援するという同社の取り組みです。watsonx Competence Center、watsonx.data、およびIBMとの緊密な連携を通じて、Computer Grossはイタリア全土で信頼できるAI導入の基盤を構築しています。
以下の Davide Bagnoli 氏のインタビュー全文では、この勢いをとらえ、AI がパートナーと顧客に新たな可能性をどのように生み出しているかを説明しています。