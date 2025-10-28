死角のないコンプライアンス：データ・リネージュとIBM Guardium Data Protection
すべてのモデルと洞察の精度は、そのデータの精度に依存します。IBM watsonx.data intelligenceとGuardium Data Protectionは、監査の準備を簡素化し、データの信頼性を強化して、信頼できるAIと分析を実現します。
すべてのモデルと洞察の精度は、そのデータの精度に依存します。IBM watsonx.data intelligenceとGuardium Data Protectionは、監査の準備を簡素化し、データの信頼性を強化して、信頼できるAIと分析を実現します。
監査証跡とデータフローが単一の監査可能なビューにまとめられ、GDPR、HIPAA、PCI、SOXに関連するデータが自動的にマッピングされるとしたら、コンプライアンスチームの対応はどれほど迅速化されるでしょうか？機密データの移動を即座に把握し、インシデント解決をより迅速に達成できるとしたらどうでしょうか？
このような効率化はスピードだけの問題ではなく、不確実性やリスクを軽減するのにも役立ちます。GDPRに基づき、組織には最大2,000万ユーロまたは世界の年間売上高の4%のいずれか高い方の罰金が科せられる可能性があります。
米国では、経済的及び臨床的健全性のための医療情報技術に関する法律（HITECH法）がHIPAAの執行を強化しており、同一要件に対する反復的な違反は、年間最大150万米ドルの民事罰則を科される可能性があります。これらの金額は理論値ではなく、データ管理を失った組織にとって重大なリスクとなります。
ガバナンスとセキュリティーにおける数十年にわたる経験を持つIBMは、信頼できるデータの基盤を提供します。この専門知識に基づいて構築されたIBM watsonx.data intelligenceは強力なリネージュを提供し、透明性をコンプライアンスの中核に据え、IBM Guardium Data Protectionは、アクセス制御とポリシー適用に関する詳細な可視性を提供します。これらのソリューションを組み合わせることで、監査、コンプライアンス、セキュリティー・チームのワークロードを軽減しながら、規制上の期待に準拠した組織のサポートが可能になります。クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境を問わず、データを配信します。コンプライアンスはデータの信頼性の重要な要素であり、その基盤は明確さから始まります。データ・リネージュは、データの発信元から結果までのストーリーを構成するレイヤーです。
あまりにも長い間、データ・リネージュは「あれば便利な技術」として扱われてきました。現実には、それは規制報告の基盤であり、AI対応の信頼性の高いデータを実現する重要な要素です。リネージュは、データがどこから来たのか、どのように変換され、どこで使用されるのかなど、データのストーリーを伝えます。適切に文書化されると、監査証跡は断片的な証拠から明確で信頼できる物語に変わります。watsonx.data intelligenceを通じて、組織はクラウド、オンプレミス、ハイブリッドシステム全体でデータを追跡して理解することができ、既存の環境を中断することなくデータ・リネージュと品質を統一して把握できます。
たとえば、米国トップ25の金融持株会社は、 IBM watsonx.data intelligence内にデータ・リネージュを導入することでコンプライアンスの姿勢を変革しました。データフローとメタデータをエンドツーエンドで自動化することで、同社はクリティカルなデータ要素（CDE）を特定して監視し、ガバナンスプロセスを合理化し、完全に準備された状態で監査を開始することができました。内部監査からは建設的なフィードバックは得られませんでしたが、これはデータの正確性と追跡可能性が強化されたことを示す強力なシグナルです。
リネージュを最優先することで、組織は次のことが可能になります。
このアプローチは単なるガバナンスではなく、ビジネス・データに対する信頼の基盤です。ストーリーを理解したら、コントロールが必要になります。データ保護により説明責任のレイヤーが追加され、誰がいつどのようにデータにアクセスしたかが正確に示されます。
データ・リネージュが地図だとすると、データ保護は拡大鏡であり、その過程で誰がデータにインタラクトしたかを正確に明らかにします。Guardiumは、機密データへのアクセスをログに記録し、誰がいつどこから閲覧したかを取得します。ポリシーと最小特権アクセスのアプローチを適用し、不審なユーザーのアクティビティにフラグを立て、GDPR、HIPAA、SOX、PCI-DSSなどの組み込みコンプライアンスレポートを提供して、監査ワークフローを合理化し、コンプライアンスの意思決定を迅速に行います。
リネージュと保護を組み合わせることで、継続的なコンプライアンス・ファブリックが形成され、データの移動とアクセスが考慮されます。リネージがフローを示す場合、データ保護はルールを適用し、観察を保護に変えます。
Guardium Data Protectionは、データにアクセスするユーザーに焦点を当てることで、watsonx.data intelligence内のデータ・リネージュを補完し、ユーザーアクティビティと制御コンテキストでコンプライアンスの説明を充実させます。その結果、フローとアクセス、コンテキストと制御のコンプライアンス・ストーリーが誕生します。
リネージュと保護を組み合わせて使用すると、盲点が減り、監査証拠がエンドツーエンドのコンプライアンス・ツールに変わります。
リネージュと保護が連携することで、組織はデータの移動経路とアクセス権限に関する統一された証拠に基づく可視性を獲得します。これにより監査可能なコンプライアンス基盤が構築され、迅速な対応が可能となります。
この複合アプローチにより、規制コンプライアンス・プロセスのオートメーションがサポートされ、データの使用、トランスフォーメーション、および下流への影響を明確にすることができます。
これらのソリューションを並行して動作させることで、コンプライアンスのワークフローを変革できます。watsonx.data intelligenceの自動化されたリネージュ機能により、組織は規制コンプライアンスの報告に費やす時間を大幅に短縮し、データの問題の追跡可能性を大幅に向上させることができます。これらの改善により、依存関係と下流への影響全体にわたって可視性とデータ品質が向上し、効果的なデータ保護のための強力な基盤が構築されます。その基盤の上に、Guardium Data Protectionは監視、レポート、アクセス制御を自動化し、組織が手動による監視とレポートの作業を減らしながら、コンプライアンス・チームの証拠提供までの時間を短縮できるように支援します。
組織が堅牢なデータ・リネージュとデータ保護を構築すると、事後対応型のコンプライアンスから事前対応型のガバナンスに移行することができます。監査は単なるチェックボックスではなく、制御の実証になります。またリスクが可視化され、データの整合性が差別化要因になります。
データ・リネージュは追加機能ではなく、基盤そのものです。Guardiumはこれを基盤に継続的な保護を構築し、データの進化に合わせて適応する、生きたコンプライアンス・エコシステムを実現します。IBMのソリューションは、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境など、データが存在する場所を問わずお客様をサポートし、可視性、制御、信頼性を実現します。
watsonx.data intelligenceは、コンプライアンスのためのデータ・リネージュを超えて、エンタープライズ対応のAI駆動型データ・ガバナンス、堅固なカタログ作成、自動化されたデータ品質実施、データ・プロダクトの安全な共有を提供します。このストラテジーにより、IBMはガバナンスを義務から運用インテリジェンスへと転換します。
コンプライアンスを競争上の優位性に変える準備はできていますか？
エンドツーエンドのガバナンスと透明性のあるリネージュのための、IBM watsonx.data intelligenceの詳細はこちら。
IBM Guardium Data Protectionが継続的なコンプライアンスと脅威の軽減をどのように実現するかをご確認ください。また、デモの予約をして、実際に体験していただくこともできます。