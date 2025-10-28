リネージュと保護が連携することで、組織はデータの移動経路とアクセス権限に関する統一された証拠に基づく可視性を獲得します。これにより監査可能なコンプライアンス基盤が構築され、迅速な対応が可能となります。

この複合アプローチにより、規制コンプライアンス・プロセスのオートメーションがサポートされ、データの使用、トランスフォーメーション、および下流への影響を明確にすることができます。

エンドツーエンドの可視性 ：システム間でデータがどのように流れ、変換されるかを理解できます。

アクセスの説明責任 ：各ステップで誰がデータに触れたかを正確に確認できます。

監査対応レポート ：断片的なログではなく、一貫性のあるエンドツーエンドのコンプライアンス・ナラティブを提供します。

迅速なインシデント対応：不審なアクセスによる下流への影響を迅速に追跡します。

これらのソリューションを並行して動作させることで、コンプライアンスのワークフローを変革できます。watsonx.data intelligenceの自動化されたリネージュ機能により、組織は規制コンプライアンスの報告に費やす時間を大幅に短縮し、データの問題の追跡可能性を大幅に向上させることができます。これらの改善により、依存関係と下流への影響全体にわたって可視性とデータ品質が向上し、効果的なデータ保護のための強力な基盤が構築されます。その基盤の上に、Guardium Data Protectionは監視、レポート、アクセス制御を自動化し、組織が手動による監視とレポートの作業を減らしながら、コンプライアンス・チームの証拠提供までの時間を短縮できるように支援します。

組織が堅牢なデータ・リネージュとデータ保護を構築すると、事後対応型のコンプライアンスから事前対応型のガバナンスに移行することができます。監査は単なるチェックボックスではなく、制御の実証になります。またリスクが可視化され、データの整合性が差別化要因になります。