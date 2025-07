Citrix VM Tools（Xentools）の更新について (3/5)

12. Windowsを再起動(再起動後追加で再起動の指示が表示された場合は、必要回数再起動を行う)

※ 正常起動しない場合は、KVMコンソールで接続し、[セーフモード/Safe Mode]もしくは[前回正常起動時の構成 (詳細)/Last Known Good Configuration]で起動してください。

13. managementagentx64.msiを実行し、ウィザードに従って導入を進め、指示に従いWindowsを再起動

※ “Installation Update Settings” にて “Install I/O Drivers Now” が選択されていることを確認してください。

※ 再起動後にネットワーク越しに接続できない場合はKVMコンソールから接続しネットワークの設定を確認し、必要に応じて設定を戻してください。

14.「プログラムと機能」にて”Citrix VM Tools”が導入されていることを確認

※ マイナーバージョンによって「プログラムと機能」に表示されるXentoolsの名称が異なります。

9.2.x – Citrix VM Tools

9.1.x – Citrix Hypervisor Guest Tools

9.0.x – Citrix Hypervisor PV Tools

15. 「デバイスマネージャー」から以下のデバイスが正常に稼働している状態であることと、Xentoolsに同梱されているバージョンになっていることを確認

15.1 ネットワークアダプター>XenServer PV Network Device #0/1 (xennet) – 9.1.1.8(Windows Server 2012/2012R2の場合)/9.1.2.23(Windows Server 2016以降)

15.2 記憶域コントローラー>XenServer PV Storage Host Adapter (xenvbd) – 9.1.2.20

15.3 システムデバイス>XenServer Interface (xeniface) – 9.1.4.23

15.4 システムデバイス>XenServer PV Bus(0002/C000) (xenbus) – 9.1.3.30

15.5 システムデバイス>XenServer PV Network Class (xenvif) – 9.1.5.48

※ 上記デバイスのバージョンはXentools9.2.3のものです。以下のKBを参照し、導入されるバージョン毎に適切なバージョンに読み替えてください。

CTX235403 : Updates to Citrix VM Tools for Windows – For XenServer and Citrix Hypervisor



16. 「システム構成」から無効化していたサービスを元に戻し、指示に従いWindowsを再起動

今回のポイント

・Xentoolsのメジャーバージョンのアップグレード時には導入済みのXentoolsのアンインストールが必要

・デバイスマネージャーからXen関連デバイスを削除している最中に再起動しない

・再起動した際に正常起動してこない場合は [セーフモード] あるいは [前回正常起動時の構成] で起動を試みる

次回はxentools7.xと9.xが重複導入されている環境の9.xのクリーンインストール手順について説明します。

お客様の OS 環境によっては、ご紹介する手順で XenTools をアップグレードいただけない場合もあるかと思います。



その場合、ご利用中のVSIの OS を再ロードすることで、最新のメジャーバージョンの Xentools が導入された状態で新たな OS 環境を入手いただく方法もあります。(※ OS を再ロードするとIBM Cloudでプロビジョニング用に用意されたイメージによってOSが上書きされるため、もともとOS上に保管されていたデータが失われます。そのため、必要に応じて再ロードの前にデータのバックアップを行ってください。)