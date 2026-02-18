IBM Cloudをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたびCitrix社より、従来のファイルベースライセンスが2026年4月15日をもって提供終了（EOL）となり、クラウドベースの「License Activation Service（LAS）」へ移行する旨が発表されています。

IBM Cloud上でNetScaler VPXをご利用中のお客様にも、この変更が影響いたします。

本記事では、移行の背景やスケジュール、およびこれからご準備いただきたいポイントを、できるだけわかりやすくご案内いたします。



● なぜLASへの移行が必要なのか？

Citrix社は、長年使われてきた「ファイルベースのライセンス方式」を廃止し、より安全で運用負荷の少ないクラウドベースの仕組みへ移行しています。

IBM Cloud上でNetScaler VPXをお使いのお客様も、期限内のLASへの移行が必要です。

移行をしないまま期限が過ぎてしまうと、正常にNetScaler VPXを使用できなくなる可能性があるため、余裕を持ったご対応をお願いいたします。



● 主なスケジュール（重要）

IBM Cloudが案内しているマイルストーンは以下の通りです：

① ソフトウェアのアップグレード（2026年2月3日より開始）

LASに対応したバージョンへのアップグレードが必要です。具体的には、以下のバージョン以降となります。

NetScaler 14.1: バージョン 14.1 ビルド 51.80 またはそれ以降

NetScaler 13.1: バージョン 13.1 ビルド 60.29 またはそれ以降

② ライセンス移行（2026年4月10日までに完了）

IBM CloudサポートがVPXインスタンスごとに作成したケースを利用して、お客様からLASアクティベーションリクエストをご提出いただく流れになります。

なお、移行手順の詳細につきましては、以下のIBM Cloud Docsをご確認ください。

Action required: Update your NetScaler license



● メンテナンスウィンドウの確保のお願い

LASへの移行は、アプライアンスの再起動が必要となる工程が含まれるため、サービスに短時間の影響が発生します。

稼働中のシステム上では実施できず、メンテナンスウィンドウを確保して実施していただく必要がございます。

そのため、できるだけ早めにメンテナンスのご計画を立てることを推奨いたします。



● IBM Cloudによるサポート体制

IBM Cloudサポートは、2026年2月5日以降、お客様が保有するVPXインスタンスごとに「VPX License Transition」のタイトルでケースを作成し、移行をサポートします。

アクティベーションリクエストの受付や、ライセンスファイルの受け渡しも、こちらのケース内で完結します。



● お客様に今すぐご準備いただきたいこと

ご利用のNetScaler VPXのソフトウェアバージョンをご確認ください。

LAS対応バージョンではなかった場合、LAS対応バージョンへのアップグレードの計画をご検討ください。

LASへの移行のためのメンテナンスウィンドウの確保をお願いいたします。

IBM Cloudサポートからのケース「VPX License Transition」の内容をご確認ください。



● おわりに

本件はCitrix社のライセンス方式変更に伴う大きなアップデートですが、IBM Cloudではできる限りスムーズに移行いただけるよう、サポート体制を整えております。

ご不明点などございましたら、IBM Cloudサポートまでお気軽にお問い合わせください。

今後ともIBM Cloudをどうぞよろしくお願いいたします。