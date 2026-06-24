運送業者は、オペレーションのフローを維持するために長い間手動プロセスに依存してきました。物理的な記録、ファイル・キャビネット、カスタマー・サービス担当者の存在によって、同社は長い間、A地点からB地点へ安全かつ効率的に人々を輸送してきました。手作業によるプロセスは、こうした企業のオペレーションを長年にわたって支えてきた一方で、拡大の妨げとなってきました。

この変化は、UberやLyftのようなモバイル・アプリケーションに匹敵するシームレスなデジタル・エクスペリエンスを求めるという、今日のバス利用者の期待を反映しています。彼らは、クリックひとつでグループ向けの送迎サービスを予約でき、正確な料金体系、信頼性の高い到着・降車予定時刻の案内、そしてスムーズなオンライン予約体験を求めています。

ニューヨークに拠点を置く企業であり、Confluentの初のデータ・ストリーミングスタートアップチャレンジのファイナリストであるBusie社は、地上交通プロバイダーがこの現代的なエクスペリエンスを顧客に提供できるようにしています。同社のチャーター・プラットフォームは、エンドツーエンドのオンライン予約プロセスをサポートするプラグ・アンド・プレイ・ソリューションを提供します。これにより、チャーター顧客の満足度を高め、顧客獲得コストを削減し、最終的には予約コンバージョンを2倍にしています。

交通機関は、オムニチャネルでの問い合わせ、在庫管理、動的料金体系から支払い、車両ベースの動的なルート計画、顧客分析に至るまで、オペレーションをデジタル化して合理化できます。同社のプラットフォームの基盤にあるのは、IBM® Confluentによるデータ・ストリーミングです。

Busie社がデータ・ストリーミングをどのように使用して交通機関のプロバイダーにデジタル・サービスを提供しているのか、またなぜ同社がIBM® Confluent上にプラットフォームを構築したのかについてお読みください。