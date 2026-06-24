IBM® Confluent は、チャーター・バス事業者向けのイベント駆動型プラットフォームを構築するために必要なマネージド・データ・ストリーミング基盤をBusie社に提供しました。このプラットフォームは、サイロ化された運用データをリアルタイムの検索、見積作成、料金体系、請求、顧客通知に変換しました。
運送業者は、オペレーションのフローを維持するために長い間手動プロセスに依存してきました。物理的な記録、ファイル・キャビネット、カスタマー・サービス担当者の存在によって、同社は長い間、A地点からB地点へ安全かつ効率的に人々を輸送してきました。手作業によるプロセスは、こうした企業のオペレーションを長年にわたって支えてきた一方で、拡大の妨げとなってきました。
この変化は、UberやLyftのようなモバイル・アプリケーションに匹敵するシームレスなデジタル・エクスペリエンスを求めるという、今日のバス利用者の期待を反映しています。彼らは、クリックひとつでグループ向けの送迎サービスを予約でき、正確な料金体系、信頼性の高い到着・降車予定時刻の案内、そしてスムーズなオンライン予約体験を求めています。
ニューヨークに拠点を置く企業であり、Confluentの初のデータ・ストリーミングスタートアップチャレンジのファイナリストであるBusie社は、地上交通プロバイダーがこの現代的なエクスペリエンスを顧客に提供できるようにしています。同社のチャーター・プラットフォームは、エンドツーエンドのオンライン予約プロセスをサポートするプラグ・アンド・プレイ・ソリューションを提供します。これにより、チャーター顧客の満足度を高め、顧客獲得コストを削減し、最終的には予約コンバージョンを2倍にしています。
交通機関は、オムニチャネルでの問い合わせ、在庫管理、動的料金体系から支払い、車両ベースの動的なルート計画、顧客分析に至るまで、オペレーションをデジタル化して合理化できます。同社のプラットフォームの基盤にあるのは、IBM® Confluentによるデータ・ストリーミングです。
Busie社がデータ・ストリーミングをどのように使用して交通機関のプロバイダーにデジタル・サービスを提供しているのか、またなぜ同社がIBM® Confluent上にプラットフォームを構築したのかについてお読みください。
Busie社の共同創設者であるBrody Perry氏とLouis Bookoff氏は、チャーター・プラットフォームにイベント駆動型アーキテクチャーを早い段階で実装することを決定しました。同社は初期の製品開発中にモノリシック・インフラストラクチャーを試しましたが、すぐに限界があることがわかりました。密結合されたシステムは、期待したスループットにまで拡張するのが困難であり、新しいプラットフォームの主要な機能の急速な開発を遅らせていました。
当初のマイクロサービス・アーキテクチャーはRESTful API呼び出しに大きく依存していましたが、時間の経過と共に変化するニーズに合わせて拡張および柔軟に対応できる基盤的なデータ・インフラストラクチャーを確立することの重要性を認識していました。IBM® Confluentの開発者リソースを通じてデータ・ストリーミングの概念を知った彼らは、Apache Kafkaがこれらのニーズを満たすことを知っていました。
無駄のないスタートアップ企業として、Kafkaを効果的に自己管理するための参考情報と専門知識が不足していたため、Confluentのスタートアッププログラムに応募しました。このプログラムでは、最長1年間の無料のConfluent Cloudクレジットと社内専門家へのアクセスが提供されます。革新的なデータ・ストリーミングのユースケースを持つ初期段階のスタートアップ向けに設計されています。
IBM® Confluentを使えば、Busie社は多言語対応を含む広範な開発者ツールを活用し、新しいエンジニアを迅速にオンボードできます。その後、耐久性のあるイベント駆動型アーキテクチャーを構築して、初日からチャーター・プラットフォームをPower® できます。また、IBM® Confluentが提供する包括的で完全に管理された参考情報のメリットも受けています。包括的な参考情報には、フルマネージド・コネクター、ストリーム・プロセッシング、スキーマ・レジストリーがあります。
Busie社のデータ・ストリーミングの取り組みは、サイロ化されたデータベースからデータを段階的に解き放つことから始まりました。同社では、IBM® Confluentクラウドで完全に管理されているものと、AWS ECSでセルフマネージド管理されているものをいくつか使用して、事前構築されたコネクタを使用し、AWS Fargateを使用して、13のPostgreSQLおよびMongoDBデータベースからのデータを接続しました。これらのDBのデータは、顧客テーブルから料金体系のリクエスト、予約、車両ステータスまで多岐にわたりました。
このデータをまとめることで、データベース間のサイロが解消され、ダウンストリームのアプリケーションで使用できるようになりました。
基礎となるデータ・ストリーミング・アーキテクチャーを整備した後、Busie社はIBM® Confluentのデータ・ストリーミング・プラットフォームの主要な機能を活用したアプリケーションの構築を開始しました。同社のコア・アプリケーションであるRange Operator Portal（エンドツーエンドのチャーター予約プロセス向けの垂直化されたERP）は、「Charter Experience Finder」（ChEF）と呼ばれる強力な検索エンジンを活用しています。
ChEFは「シフト・レフト」処理のアプローチを採用し、IBM® Confluentクラウド内の異種のソースからのデータを集約および強化することで、検索、ページネーション、フィルタリングに最適化された統合データモデルを作成します。このアプローチにより、輸送業者は必要な情報を素早く見つけることができます。
範囲オペレーターポータルにコアビューを読み込むスループットが300%向上し、よりシームレスなデジタル・エクスペリエンスを顧客に提供しました。この改善は、データ処理へのシフトレフト・アプローチの直接的な成果です。
Busie社の顧客は、データに対して強力な検索オペレーションを実行することもできるため、市場の他のどの製品よりも早く、必要な情報を見つけることができます。この機能により、オペレーションにおける貴重な時間が節約されます。
この進歩に加えて、Busie社はこの業種・業務にかつてなかった主要な機能を提供しています。動的な料金体系、非同期オンライン請求書、電子契約、チャーター・ステータスの更新などのリアルタイム通知は、データ・ストリーミングによって可能になるイノベーションのほんの一部にすぎません。
重要なのは、IBM® Confluentの広範なツールのおかげで、Busie社がこれらの主要な機能を数年ではなく数週間または数か月以内に展開できることです。新しいデータソースを簡単にプラットフォームに統合でき、よく構造化された管理対象 データ製品を作成でき、下流のアプリケーションで簡単に発見・活用できる環境を提供します。
リソースが限られている小規模なスタートアップ企業として、この機能は顧客の要求に迅速に対応する上で非常に貴重であることが証明されています。また、チャーター・プラットフォームで新しい機能を開発できるようになり、Busie社は月あたり数百万ドル規模の料金照会件数に対応できるようになりました。
この機能は、データ・ストレージ・コストの管理にも役立ちました。IBM® Confluentのストリーム処理を使用すると、データのストリームを効果的にフィルタリングし、下流のデータベースに到達するデータ量を厳密に必要なものに制限することができます。
Busie社はイノベーションを続ける中で、IBM® Confluent のデータ・ストリーミング・プラットフォームの機能をさらに活用することを計画しています。例えば、フルマネージド型のApache Flinkを用いたストリーム処理は、チームに製品開発の機会を数多く提供します。リアルタイム分析ダッシュボード、収量ベースの料金体系（つまり、要因と車両の稼働状況に基づく動的料金体系）、およびリアルタイムの車両位置レポートは、検討中のストリーミング・アプリケーションのほんの一部に過ぎません。
データ・ストリーミングは、交通機関のデジタル化を支援するというBusie社の使命にとって欠かせないものです。IBM® Confluentをチャーター・プラットフォームのバックボーンとして使用することで、Busie社は、テクノロジー業界が無視しがちな、交通会社に合わせたプラグ・アンド・プレイ・ソリューションを提供しています。複数のソースからのリアルタイム・データのストリーミング、処理、管理、共有を行うことで、Busie社は見積もりから動的なルート計画まですべてを管理する包括的なプラットフォームを提供しています。
IBM® Confluentのサポートにより、Busie社は製品をペースに合わせて開発し、限られた参考情報で迅速にイノベーションを推進することができます。早い段階で、IBM® Confluentクラウドをプラットフォームの基盤とする決定を下したことで、Busie社は長期的な成功への道を切り開きました。