ブルガリアの国家スイッチであるBORICAは、IBM Safer PaymentsとIBSで次世代の不正防止を拡張しています

BORICAは、カード・サービスにIBM Safer Paymentsを導入しており、近々、あらゆる規模の銀行、決済サービス・プロバイダー、カード取得業者を含む顧客向けに、即時決済レールを追加する予定です。この実装は、安全で革新的な銀行サービスを大規模に提供し続けるためのBORICAにとって重要なステップであり、すでに不正取引の検出に成功しています。

「IBM Safer Paymentsを導入することで、BORICAはブルガリアの国家決済インフラに、一元化されたマルチテナントの詐欺および金融犯罪防止レイヤーを構築しました」と、BORICAの金融不正防止サービス担当ディレクター、Albena Petkova氏は述べています。「このプラットフォームは現在、国内のカード取引のほとんど（70％以上）をリアルタイムで保護し、参加しているすべての銀行と決済プロバイダーにわたって行動リスク主導の不正検知モニタリングを提供しています。また、カード以外の支払いやデジタル・チャネル・オペレーションのための不正防止システムとの統合も開発中です。この共有サービスモデルにより、国家規模で一貫したAMLと不正対策コントロールが可能になり、不正取引による損失を大幅に削減しながら、誤った取引の減少を最小限に抑えることで顧客体験が向上します」

IBSは、このソリューションの支払いワークフローへのシームレスな統合を支援し、BORICA社が顧客行動を統合的に把握し、不正防止対策の有効性を向上できるようにしました。「お客様の信頼は当社の成功の鍵です。当社はセキュリティーを最優先し、顧客の資金や個人情報が十分に保護されているという安心感を与えます。このテクノロジーは私たちに成果をもたらしています」とPetkova氏はさらに詳しく説明します。

IBSのアプリケーション・モダナイゼーションおよび統合サービスにより、クライアントがレガシー・アプリケーションを解き放ち、新しいデジタル機能をクラウド時代向けに設計して構築できるよう支援し、ソリューションは数週間で実装されました。「IBSには、顧客がさらに迅速にイノベーションを起こし、より多くの可能性を解き放つ支援をする機会があります」とIBSのCEO、Goran Angelov氏は述べています。「BORICAとのコラボレーションは、安全で最先端のソリューションで組織を支援するという私たちの取り組みを実証しています」