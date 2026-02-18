ブルガリアの国家スイッチであるBORICAは、IBM Safer PaymentsとIBSで次世代の不正防止を拡張しています

ブルガリアの決済エコシステムのレジリエンスを強化するために、BORICA ADはIBSと協力してIBM Safer Paymentsを導入し、国内金融機関全体にスケーラブルなAI駆動型の詐欺防止を導入しています。
最新の決済、カード、フィンテックソリューションを開発し、ブルガリアの国家決済スイッチとして運営するBORICA ADは、国または地域の有数のITコンサルティングシステム統合会社IBSと協力しています。
両組織はIBM Safer Paymentsを導入し、強化されたクロスチャネルの支払い詐欺防止を実現します。これらの機能は、BORICA社の顧客を保護および強化し、先進的で安全かつ革新的なバンキング・エクスペリエンスへのアクセスを提供します。
BORICAは、即時決済やカード・サービスなど、革新的な決済サービスの幅広いポートフォリオを提供しています。また、SWIFTサービス・ビューローおよびMastercardとVisaのサードパーティー処理業者としても機能します。
BORICAは、利便性に対する顧客の期待に応えるソリューションを提供することの重要性を理解しています。また、高度化の一途をたどるサイバー攻撃や大規模な詐欺行為にも耐えられる最先端のセキュリティーが導入されていることも保証されます。
これを実現するために、BORICAはIBM Safer Paymentsを選択しました。これは、ユーザーが不正な取引をリアルタイムで阻止し、顧客の本物の取引が誤って停止されないようにする最新の不正アクセス検知ソリューションです。
IBM Safer Paymentsは、機械学習と人工知能を使用して、行動と不正のパターンを分析し、新たな詐欺の脅威を阻止し、対策を提案するためのモデルを構築および適応させます。
IBM Safer Paymentsは、すべての支払いチャネルにわたって、1秒あたり4,000件を超えるトランザクションを応答時間10ミリ秒未満で処理するなど、年間数十億件のトランザクションを監視するように構成できます。この規模の性能を実現するために、IBM Safer Paymentsは、垂直方向と水平方向の両方の拡張性オプションを備えた大規模な並列コンピューティングを使用しています。BORICAは、顧客とビジネスの進化するニーズに適応するように設計された最新のスケーラブルで高性能なインフラストラクチャーを保証するために、IBM Safer Paymentsを選択しました。
BORICAは、カード・サービスにIBM Safer Paymentsを導入しており、近々、あらゆる規模の銀行、決済サービス・プロバイダー、カード取得業者を含む顧客向けに、即時決済レールを追加する予定です。この実装は、安全で革新的な銀行サービスを大規模に提供し続けるためのBORICAにとって重要なステップであり、すでに不正取引の検出に成功しています。
「IBM Safer Paymentsを導入することで、BORICAはブルガリアの国家決済インフラに、一元化されたマルチテナントの詐欺および金融犯罪防止レイヤーを構築しました」と、BORICAの金融不正防止サービス担当ディレクター、Albena Petkova氏は述べています。「このプラットフォームは現在、国内のカード取引のほとんど（70％以上）をリアルタイムで保護し、参加しているすべての銀行と決済プロバイダーにわたって行動リスク主導の不正検知モニタリングを提供しています。また、カード以外の支払いやデジタル・チャネル・オペレーションのための不正防止システムとの統合も開発中です。この共有サービスモデルにより、国家規模で一貫したAMLと不正対策コントロールが可能になり、不正取引による損失を大幅に削減しながら、誤った取引の減少を最小限に抑えることで顧客体験が向上します」
IBSは、このソリューションの支払いワークフローへのシームレスな統合を支援し、BORICA社が顧客行動を統合的に把握し、不正防止対策の有効性を向上できるようにしました。「お客様の信頼は当社の成功の鍵です。当社はセキュリティーを最優先し、顧客の資金や個人情報が十分に保護されているという安心感を与えます。このテクノロジーは私たちに成果をもたらしています」とPetkova氏はさらに詳しく説明します。
IBSのアプリケーション・モダナイゼーションおよび統合サービスにより、クライアントがレガシー・アプリケーションを解き放ち、新しいデジタル機能をクラウド時代向けに設計して構築できるよう支援し、ソリューションは数週間で実装されました。「IBSには、顧客がさらに迅速にイノベーションを起こし、より多くの可能性を解き放つ支援をする機会があります」とIBSのCEO、Goran Angelov氏は述べています。「BORICAとのコラボレーションは、安全で最先端のソリューションで組織を支援するという私たちの取り組みを実証しています」
ブルガリアの全国決済スイッチであるBORICA ADは、レガシー・バッチベース・システムを国家規模のリアルタイム保護に置き換えることができる最新の不正防止プラットフォームを必要としていました。BORICAは、IBMおよび実装パートナーであるIBSと協力して、支払いインフラストラクチャー全体に一元化されたマルチテナント詐欺および金融犯罪防止レイヤーとしてIBM Safer Paymentsをデプロイしました。
このプラットフォームは現在、国内のカード取引の70％以上をリアルタイムで保護し、共通の全国プラットフォーム上で16以上の銀行や決済サービス・プロバイダーを支援しています。毎秒4,000件を超えるトランザクションを10ミリ秒未満の遅延で処理し、参加する機関全体で行動的かつリスク主導の不正アクセス検知を実現しています。
IBM Safer Paymentsは、機械ベースの検知によるクロスチャネル・モニタリングを提供するために選択され、BORICAは誤った否認を最小限に抑えながら不正取引を阻止できます。カード・サービスの実装は完了しており、現在即時決済レールとデジタル・チャネルの統合を開発中です。IBSが既存の支払いワークフロー内で統合を主導することで、BORICAは性能、レジリエンス、顧客の信頼を維持しながら、国家規模のAMLおよび不正対策コントロールを強化してきました。
その結果、ブルガリアの進化するデジタル決済エコシステムをサポートするために設計された、スケーラブルで高性能な不正防止基盤が実現しました。
BORICA AD社について
BORICA ADは株式会社で、株主は国内の19の銀行です。同社はブルガリアの決済業界の最新のテクノロジーインフラストラクチャーを開発し、現在は提供および運営しています。そうすることで、BORICAは35年以上にわたり公共部門、銀行、決済機関の信頼できるパートナーであり続けています。同社は、金融機関に最新の革新的なソリューションを提供することに尽力しています。その大規模なポートフォリオには、即時決済、カード・サービス、SWIFTサービス・ビューロー、トラスト・サービス、インフラストラクチャー・サービス、National Card and Payment Schemeなどの決済サービスが含まれています。BORICA ADは、MastercardおよびVISAのサードパーティー・プロセッサー（TPP）としての役割を果たします。ブルガリア国立銀行は、カード決済用のBORICA Paymentシステム、単一ユーロ決済領域（SEPA）クレジット送金用のBISERA、ユーロでの直接引き落としの3つの決済システムを運営するライセンスを持っています。詳細はBORICA ADホームページをご覧ください。
IBSについて
IBS Bulgaria社は、ブルガリアで設立された大手ITコンサルティング、システム・インテグレーター、ソフトウェア開発会社で、2003年以来、先進の企業や官公庁・自治体にサービスを提供しています。IBSは、デジタルデータとテクノロジーが私たちの生活や仕事のあり方を変えていると信じており、お客様のためにこのトランスフォーメーションをリードできることを誇りに思っています。金融業界では、統合とAPI管理、データとAI、フィンテックとレグテック・ソリューション、詐欺対策、金融犯罪などを重点分野としています。詳しくはIBSのホームページをご覧ください