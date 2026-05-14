ビットとバイトを超えて：IBM Cloud上のIntel SGXとTDXでクラウドにおける信頼を構築する

IBM Cloudでは、Intel Software Guard Extensions（SGX）とIntel Trust Domain Extensions（TDX）が、使用中のデータを保護するための2つの異なるアプローチを提供し、それぞれが異なるワークロードのニーズに適しています。
従来の仮想マシン（VM）は、ハードウェア効率を向上させ、強力なワークロード分離を提供することで、コンピューティング・リソースの使用方法を変革しました。しかし、組織がAI/MLモデル推論、ブロックチェーン・キー管理、安全なデータ分析、医療記録、金融システムなどの機密性の高いワークロードを実行する機会が増えるにつれ、共有マルチテナント環境における信頼、データの機密性、ランタイム・セキュリティーに関する懸念はかつてないほど高まっています。
データがアクティブに処理されている場合、共有クラウド・インフラストラクチャーにはどの程度の信頼を置くべきでしょうか。これまでのクラウド・セキュリティーは、ディスク・レベルまたはファイル・レベルの暗号化による保存中データと、TLSなどのプロトコルを使用した転送中のデータの保護に重点を置いていました。これらの対策は依然として不可欠ですが、データがシステム・メモリー内で使用中、つまりアクティブに処理されている場合には保護のギャップが残ります。
従来のクラウド環境では、機密データの保護は、基盤となるシステム・ソフトウェアのセキュリティーに大きく依存しています。機密コンピューティングは、保護機能をハードウェアに直接埋め込むことで、これをさらに一歩進め、データが処理中であっても安全な状態を維持できるようにします。
SGXは特定のアプリケーション・コンポーネントに対してエンクレーブ・レベルの保護を提供し、TDXはVMレベルの完全な分離を提供します。IBM Cloudは、両方のテクノロジーを統合し、企業が共有クラウド環境における信頼を強化できるよう支援します。
Intel SGXは、ゲスト・アプリケーションが機密コンピューティングに使用できる、エンクレーブ・ページ・キャッシュ（EPC）と呼ばれるハードウェアで保護されたメモリー領域を作成します。これらのエンクレーブは、コードとデータをメモリー内で分離し、OSやハイパーバイザーなどの特権ソフトウェアからも保護します。
IBM Cloud SGX対応インスタンスは、IntelのSGXハードウェア拡張機能をベースにしているため、ユーザーはアプリケーション・メモリーに安全なエンクレーブを定義できます。これらのエンクレーブは次のとおりです。
IBM Cloudはリモート・アテステーション・ワークフローをサポートしており、機密データを共有する前に、アプリケーションがエンクレーブ・ベースのサービスのIDと完全性を検証できるようにします。
上記の図1に示すように、（1）チャレンジャーがサーバーにノンスを送信し、（2）アプリケーションがエンクレーブ・レポートを要求した時点でプロセスが開始されます。このレポートは、（3）Quoting Enclaveに送信されて（4）署名され、その後（5）検証済みの「Quote」としてチャレンジャーに返送されます。チャレンジャーは次に、（6）Intel PCS証明書を使用してこのQuoteを検証し、ハードウェアの真正性を確認した後、（7）シークレットをセキュアなアプリケーションに渡します。
IBM CloudでIntel SGXを使用することには、複数のメリットがあります。
IBM CloudはIntel Trust Domain Extensions（TDX）をサポートしており、完全なメモリー暗号化を備えたハードウェア分離型仮想マシンを実現することで、仮想マシンに新たなレベルのセキュリティーを提供します。TDXでは、仮想マシン全体がトラスト・ドメイン（TD）として動作し、メモリーとCPUの状態がプロセッサーによって保護されます。このモデルは、クラウド・インフラストラクチャー・ソフトウェアに対する信頼への依存を大幅に低減しながら、アプリケーションをリファクタリングすることなく既存のワークロードを保護したい企業に特に適しています。従来の仮想化とは異なり、Intel TDXはゲスト仮想マシンと、ハイパーバイザーを含む基盤となるクラウド・インフラストラクチャーとの間に強力な分離を確立します。
認証プロセスはSGXと同様のパターンに従いますが、TDXでは、以下で説明するように、いくつかの異なるアーキテクチャー要素が導入されています。
Intel TDXは、機密性の高いオペレーションをSEAMモード内に配置することで、新しい信頼モデルを導入しています。SEAMモードは、通常のホストおよびゲストの権限レベルの外で動作する専用のCPUモードであり、クリティカルな機能を保護します。この信頼できる環境は、ファームウェア内のSEAMローダーによって初期化され、TDXモジュールを安全にロードして検証します。TDXモジュールは完全にSEAMモード内で動作し、トラスト・ドメイン（TD）とハイパーバイザー間の分離を実施するとともに、作成や認証などのライフサイクル・オペレーションを管理し、境界を越えるデータが漏洩しないよう、すべてのデータをフィルタリングおよびサニタイズします。
上記の図2に示すように、主な違いはワークロードがプラットフォームとどのように対話するかにあります。Oval Aでは、従来のVMはハイパーバイザーを直接呼び出し（VMCALL）、完全に信頼しています。対照的に、Oval Bでは、トラスト・ドメイン（TD）はハイパーバイザーを信頼せず、代わりにTDXモジュール（TDVMCALL）を呼び出してハイパーバイザー・サービスを利用します。TDXモジュールは、TDからのハイパーコールを検証およびフィルタリングし、ハイパーバイザーとは独立して処理しますが、スケジューリングなど一部のサービスはSEAMコールを介してハイパーバイザーに渡されます。
以下の図3に示すように、認証フローはSGXと同様のパターンに従っていますが、実装には重要な違いがあります。このプロセスは、（1）チャレンジャーがプラットフォームにノンスを送信し、TD内の（2）アテステーション・エージェントが/dev/tdx-guestを使用してTDXモジュールにTDレポートを要求することで開始されます。その後、レポートは（3）Quoteの生成に使用され、そのQuoteは（4）ホスト上で実行されるQuoting Enclaveによって署名され、（5）チャレンジャーに返されます。次に、チャレンジャーは（6）Intel PCS証明書（PCK証明書の取得を含む）を使用してQuoteを検証し、プラットフォームの真正性を確認した後、最後に（7）信頼できるワークロードへシークレットを渡します。
TDX on IBM Cloudには、複数のメリットとユースケースがあります。
Intel SGXとTDXは、クラウド環境での信頼を確立する方法において、大きな前進です。IBM Cloudは、ソフトウェア・ポリシーではなくハードウェアにセキュリティーの基盤を置くことで、企業に対し、最も重要なワークロードの攻撃対象領域を縮小する具体的な方法を提供します。
SGXは、特定のアプリケーション・コンポーネントに対してきめ細かいエンクレーブ・レベルの保護を必要とするユーザーに適していますが、TDXは、アプリケーション・コードを変更せずに完全なVMレベルの分離を希望するユーザーに適しています。
規制圧力とクラウド・ワークロードの機密性が増大し続ける中、両方のオプションを利用可能にすることで、アーキテクトは真の柔軟性を得ることができます。機密コンピューティングがスタックのどこに当てはまるかを評価している場合は、VPC機密コンピューティングに関するIBM Cloudのドキュメンテーションが実用的な出発点となります。