ビットとバイトを超えて：IBM Cloud上のIntel SGXとTDXでクラウドにおける信頼を構築する

Intel TDXは、機密性の高いオペレーションをSEAMモード内に配置することで、新しい信頼モデルを導入しています。SEAMモードは、通常のホストおよびゲストの権限レベルの外で動作する専用のCPUモードであり、クリティカルな機能を保護します。この信頼できる環境は、ファームウェア内のSEAMローダーによって初期化され、TDXモジュールを安全にロードして検証します。TDXモジュールは完全にSEAMモード内で動作し、トラスト・ドメイン（TD）とハイパーバイザー間の分離を実施するとともに、作成や認証などのライフサイクル・オペレーションを管理し、境界を越えるデータが漏洩しないよう、すべてのデータをフィルタリングおよびサニタイズします。

上記の図2に示すように、主な違いはワークロードがプラットフォームとどのように対話するかにあります。Oval Aでは、従来のVMはハイパーバイザーを直接呼び出し（VMCALL）、完全に信頼しています。対照的に、Oval Bでは、トラスト・ドメイン（TD）はハイパーバイザーを信頼せず、代わりにTDXモジュール（TDVMCALL）を呼び出してハイパーバイザー・サービスを利用します。TDXモジュールは、TDからのハイパーコールを検証およびフィルタリングし、ハイパーバイザーとは独立して処理しますが、スケジューリングなど一部のサービスはSEAMコールを介してハイパーバイザーに渡されます。

以下の図3に示すように、認証フローはSGXと同様のパターンに従っていますが、実装には重要な違いがあります。このプロセスは、（1）チャレンジャーがプラットフォームにノンスを送信し、TD内の（2）アテステーション・エージェントが/dev/tdx-guestを使用してTDXモジュールにTDレポートを要求することで開始されます。その後、レポートは（3）Quoteの生成に使用され、そのQuoteは（4）ホスト上で実行されるQuoting Enclaveによって署名され、（5）チャレンジャーに返されます。次に、チャレンジャーは（6）Intel PCS証明書（PCK証明書の取得を含む）を使用してQuoteを検証し、プラットフォームの真正性を確認した後、最後に（7）信頼できるワークロードへシークレットを渡します。