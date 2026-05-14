黒い鍵穴と5つの黒い点が付いた灰色のボックス、大きな鍵を持って右側に立つひげを生やした男性、および線で結ばれた複数のクラウドアイコンを描いたデジタルイラスト
セキュリティー ITインフラストラクチャー

ビットとバイトを超えて：IBM Cloud上のIntel SGXとTDXでクラウドにおける信頼を構築する

IBM Cloudでは、Intel Software Guard Extensions（SGX）とIntel Trust Domain Extensions（TDX）が、使用中のデータを保護するための2つの異なるアプローチを提供し、それぞれが異なるワークロードのニーズに適しています。

従来の仮想マシン（VM）は、ハードウェア効率を向上させ、強力なワークロード分離を提供することで、コンピューティング・リソースの使用方法を変革しました。しかし、組織がAI/MLモデル推論、ブロックチェーン・キー管理、安全なデータ分析、医療記録、金融システムなどの機密性の高いワークロードを実行する機会が増えるにつれ、共有マルチテナント環境における信頼、データの機密性、ランタイム・セキュリティーに関する懸念はかつてないほど高まっています。

課題：共有クラウド・インフラストラクチャーへの信頼

データがアクティブに処理されている場合、共有クラウド・インフラストラクチャーにはどの程度の信頼を置くべきでしょうか。これまでのクラウド・セキュリティーは、ディスク・レベルまたはファイル・レベルの暗号化による保存中データと、TLSなどのプロトコルを使用した転送中のデータの保護に重点を置いていました。これらの対策は依然として不可欠ですが、データがシステム・メモリー内で使用中、つまりアクティブに処理されている場合には保護のギャップが残ります。

従来のクラウド環境では、機密データの保護は、基盤となるシステム・ソフトウェアのセキュリティーに大きく依存しています。機密コンピューティングは、保護機能をハードウェアに直接埋め込むことで、これをさらに一歩進め、データが処理中であっても安全な状態を維持できるようにします。

ソリューション：SGX、TDX、IBM Cloud

SGXは特定のアプリケーション・コンポーネントに対してエンクレーブ・レベルの保護を提供し、TDXはVMレベルの完全な分離を提供します。IBM Cloudは、両方のテクノロジーを統合し、企業が共有クラウド環境における信頼を強化できるよう支援します。

Intel SGX on IBM Cloud

Intel SGXは、ゲスト・アプリケーションが機密コンピューティングに使用できる、エンクレーブ・ページ・キャッシュ（EPC）と呼ばれるハードウェアで保護されたメモリー領域を作成します。これらのエンクレーブは、コードとデータをメモリー内で分離し、OSやハイパーバイザーなどの特権ソフトウェアからも保護します。

IBM Cloud SGX対応インスタンスは、IntelのSGXハードウェア拡張機能をベースにしているため、ユーザーはアプリケーション・メモリーに安全なエンクレーブを定義できます。これらのエンクレーブは次のとおりです。

  • 分離：管理者権限を持つプロセスを含め、他のいかなるプロセスからもアクセスできないメモリー・リージョン。
  • 測定：エンクレーブの起動時にエンクレーブ・コードの暗号学的ハッシュが計算され、実行中のコードが意図したとおりのものであることが保証されます。
  • 検証可能：SGXのリモート・アテステーション機能をIBM Cloud上で使用することで、機密性の高いオペレーションを任せる前に、エンクレーブ内で実行されているコードの完全性と真正性を検証できます。

IBM Cloudはリモート・アテステーション・ワークフローをサポートしており、機密データを共有する前に、アプリケーションがエンクレーブ・ベースのサービスのIDと完全性を検証できるようにします。

SGX認証：エンクレーブはQuoteを生成して署名し、顧客はPCK証明書を使用してIntel PCS経由で検証します。

上記の図1に示すように、（1）チャレンジャーがサーバーにノンスを送信し、（2）アプリケーションがエンクレーブ・レポートを要求した時点でプロセスが開始されます。このレポートは、（3）Quoting Enclaveに送信されて（4）署名され、その後（5）検証済みの「Quote」としてチャレンジャーに返送されます。チャレンジャーは次に、（6）Intel PCS証明書を使用してこのQuoteを検証し、ハードウェアの真正性を確認した後、（7）シークレットをセキュアなアプリケーションに渡します。

IBM CloudでIntel SGXを使用することには、複数のメリットがあります。

  • ハードウェア・レベルのセキュリティー：特権のあるシステム・ソフトウェアからさえもコードやデータを保護します。
  • 機密コンピューティング：暗号化されたデータや機密データをホスト環境に公開することなく処理できます。
  • コンプライアンス対応インフラストラクチャー：厳格なデータ・セキュリティーと規制ニーズを持つ業種・業務のコンプライアンス要件を簡素化します。

Intel TDXとIBM Cloud：ハードウェア分離によるVMのセキュリティー強化

IBM CloudはIntel Trust Domain Extensions（TDX）をサポートしており、完全なメモリー暗号化を備えたハードウェア分離型仮想マシンを実現することで、仮想マシンに新たなレベルのセキュリティーを提供します。TDXでは、仮想マシン全体がトラスト・ドメイン（TD）として動作し、メモリーとCPUの状態がプロセッサーによって保護されます。このモデルは、クラウド・インフラストラクチャー・ソフトウェアに対する信頼への依存を大幅に低減しながら、アプリケーションをリファクタリングすることなく既存のワークロードを保護したい企業に特に適しています。従来の仮想化とは異なり、Intel TDXはゲスト仮想マシンと、ハイパーバイザーを含む基盤となるクラウド・インフラストラクチャーとの間に強力な分離を確立します。

認証プロセスはSGXと同様のパターンに従いますが、TDXでは、以下で説明するように、いくつかの異なるアーキテクチャー要素が導入されています。

TDX分離レイヤー：VMX保護を備えた仮想マシン、TDX保護を備えたTD、SEAMモード、Enlightened Hypervisor（強化されたハイパーバイザー）

Intel TDXは、機密性の高いオペレーションをSEAMモード内に配置することで、新しい信頼モデルを導入しています。SEAMモードは、通常のホストおよびゲストの権限レベルの外で動作する専用のCPUモードであり、クリティカルな機能を保護します。この信頼できる環境は、ファームウェア内のSEAMローダーによって初期化され、TDXモジュールを安全にロードして検証します。TDXモジュールは完全にSEAMモード内で動作し、トラスト・ドメイン（TD）とハイパーバイザー間の分離を実施するとともに、作成や認証などのライフサイクル・オペレーションを管理し、境界を越えるデータが漏洩しないよう、すべてのデータをフィルタリングおよびサニタイズします。

上記の図2に示すように、主な違いはワークロードがプラットフォームとどのように対話するかにあります。Oval Aでは、従来のVMはハイパーバイザーを直接呼び出し（VMCALL）、完全に信頼しています。対照的に、Oval Bでは、トラスト・ドメイン（TD）はハイパーバイザーを信頼せず、代わりにTDXモジュール（TDVMCALL）を呼び出してハイパーバイザー・サービスを利用します。TDXモジュールは、TDからのハイパーコールを検証およびフィルタリングし、ハイパーバイザーとは独立して処理しますが、スケジューリングなど一部のサービスはSEAMコールを介してハイパーバイザーに渡されます。

以下の図3に示すように、認証フローはSGXと同様のパターンに従っていますが、実装には重要な違いがあります。このプロセスは、（1）チャレンジャーがプラットフォームにノンスを送信し、TD内の（2）アテステーション・エージェントが/dev/tdx-guestを使用してTDXモジュールにTDレポートを要求することで開始されます。その後、レポートは（3）Quoteの生成に使用され、そのQuoteは（4）ホスト上で実行されるQuoting Enclaveによって署名され、（5）チャレンジャーに返されます。次に、チャレンジャーは（6）Intel PCS証明書（PCK証明書の取得を含む）を使用してQuoteを検証し、プラットフォームの真正性を確認した後、最後に（7）信頼できるワークロードへシークレットを渡します。

TDX認証：エージェントがTDレポートを要求し、Quoting EnclaveがQuoteに署名し、顧客はIntel PCS経由で検証します。

TDX on IBM Cloudには、複数のメリットとユースケースがあります。

  • ハードウェア・レベルのVM分離：Intel TDXは、IBM Cloud上の仮想マシン全体のCPUレベルの分離を強制し、ハイパーバイザーやその他の特権インフラストラクチャー・ソフトウェアによる不正アクセスや変更からワークロードを保護します。
  • 強力な完全性保証と認証： 組み込みの測定起動機能とアテステーション機能により、ワークロード所有者は信頼を確立する前に、仮想マシンの初期起動状態とランタイム環境の完全性を暗号学的に検証できます。
  • IBM Cloud上の機密仮想マシン： IBM Cloud VPC上のTDX搭載仮想マシンは、使い慣れたVM運用モデルを維持しながら、インフラストラクチャーへの信頼への依存を低減し、アプリケーションをリファクタリングすることなく機密コンピューティングを利用できるようにします。
  • IBM Cloudへのセキュアなリフト＆シフト： 組織は、アプリケーションを再設計することなく、データベースや基幹業務アプリケーションなどの既存のエンタープライズ・ワークロードを、使用中のデータ保護を強化したIBM Cloudへ移行できます。

ハードウェアで裏付けられたセキュリティーでIBM Cloudへの信頼を構築

Intel SGXとTDXは、クラウド環境での信頼を確立する方法において、大きな前進です。IBM Cloudは、ソフトウェア・ポリシーではなくハードウェアにセキュリティーの基盤を置くことで、企業に対し、最も重要なワークロードの攻撃対象領域を縮小する具体的な方法を提供します。

SGXは、特定のアプリケーション・コンポーネントに対してきめ細かいエンクレーブ・レベルの保護を必要とするユーザーに適していますが、TDXは、アプリケーション・コードを変更せずに完全なVMレベルの分離を希望するユーザーに適しています。

規制圧力とクラウド・ワークロードの機密性が増大し続ける中、両方のオプションを利用可能にすることで、アーキテクトは真の柔軟性を得ることができます。機密コンピューティングがスタックのどこに当てはまるかを評価している場合は、VPC機密コンピューティングに関するIBM Cloudのドキュメンテーションが実用的な出発点となります。

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