通信業界におけるリアルタイムの顧客体験をGoogleクラウド上のwatsonx.dataで構築

ある通信事業者は、Googleクラウド上のAstra DBを使用してwatsonx.dataを構築することで、今日の顧客体験需要をサポートし、AI機能の進化に合わせて継続的なイノベーションを可能にする、将来に備えた基盤を確立しました。

公開日 2026年01月21日
通信サービスの顧客体験はリアルタイムで再定義されています。IBM Institute for Business Value（IBV）によると、通信事業者の69%がすでにカスタマー・ケアに生成AIをデプロイしており、通信事業幹部の77%がAIによって組織の対応力が向上すると回答しています。しかし、多くの企業は、AIの導入から一貫した顧客成果の向上につなげることに依然として苦労しています。

理由はますます明らかになっています。AIの進歩がデータの準備を上回っているからです。ある通信事業者では、インテリジェントでパーソナライズされた顧客体験を提供するという目標をすでに持っていました。欠けていたのは、こうしたエクスペリエンスを大規模にサポートできるリアルタイムのデータ基盤でした。しかし、Googleクラウド上で動作しているwatsonx.dataによって状況が変わりました。

課題：AIは急速に進化しているが、データはそうではない

IBVの研究によると、通信業界はAIの実験において多くの業種・業務をリードしており、通信サービス・プロバイダーの44％がすでに顧客向けのチャットボットでエージェント型AIを使用しています。ただし、経営幹部は、レガシーのデータ・アーキテクチャーが依然としてクリティカルな制約であることも認識しています。

このオペレーターは、よくある課題に直面しました。

  • OSS、BSS、CRM、ネットワーク・システムに分断された顧客データ
  • 洞察とアクションを遅らせるバッチベースのデータ・パイプライン
  • 古いまたは不完全な顧客コンテキストでの運用を余儀なくされたAIモデル
  • ライブネットワークまたは使用イベントに対応する限られた機能

その結果は、インテリジェントでありながら事後対応的な顧客体験でした。ストラテジーを再構築した洞察は、シンプルかつ決定的でした。顧客体験はタイミングの問題であり、タイミングはデータの問題です。

ソリューション：watsonx.dataとAstra DBを選ぶ理由

AIの機能と顧客体験の成果の間のギャップを埋めるために、この通信会社はIBMのオープンな管理対象データ・アーキテクチャーであるwatsonx.dataを使用して、Astra DBをリアルタイムの運用データ・ストアとして、データ層をモダナイズしました。

Googleクラウド上にネイティブにデプロイされたAstra DB（Apache Cassandra上に構築）は、スケール、レイテンシー、可用性に関する通信グレードの要件を満たすように設計されています。

データ層の変更点

  • 常に最新の顧客コンテキスト：Astra DBは、ネットワーク・イベントやサービス品質指標、使用状況、ローミング、エンタイトルメント・データ、またデジタル・チャネル全体でのセッション・レベルのインタラクション履歴を含む、ライブの顧客シグナルの記録システムとなりました。これにより、AIシステムとアプリケーションは過去のスナップショットではなく、現在の顧客状態にアクセスできるようになりました。
  • 予測可能な低遅延の大規模パフォーマンス：ミリ秒単位の読み取りおよび書き込みのレイテンシーにより、需要がピーク時に維持されることで、数百万の同時インタラクションで瞬時の意思決定が可能になりました。
  • 設計によるレジリエンス：Googleクラウド上のマルチリージョン複製により、停電やトラフィックの急増時でも、顧客向けワークロードの高可用性を確保します。
  • 運用の簡素化：フルマネージド・サービスであるAstra DBは、分散データベースを管理するオーバーヘッドを排除し、チームがエクスペリエンスの設計とイノベーションに集中できるようにします。

リアルタイムのデータを顧客体験の成果に変換

watsonx.dataでは、Astra DBは分析、AI、ガバナンス・サービスと統合し、顧客体験（CX）のユースケース向けに信頼できるリアルタイムのデータ・ファブリックを構築します。

このアーキテクチャーにより、次のことが可能になります。

  • AI推論のための主要な機能のリアルタイム提供
  • コンテキスト認識型バーチャル・アシスタントとデジタル・アシスタント
  • ライブ・ネットワークと使用状況のシグナルによってトリガーされる事前対応型の顧客体験ワークフロー

この移行により、オペレーターは事後対応型のサポートから予測型のデータ駆動型の関与に移行しました。これは、AIがより自律的で行動指向になるにつれてクリティカルなステップになります。

顧客体験への測定可能な影響

リアルタイム・データ基盤が整備されたことで、この通信会社は次のような具体的な改善を達成しました。

  • 顧客がサポートに問い合わせる前にサービスの低下を特定する、先見的な問題解決
  • AIアシスタントがライブ・コンテキストに即座にアクセスすることで、より高速で関連性の高い対話を実現
  • 静的なプロフィールではなく、リアルタイムの行動に基づくパーソナライズされたエンゲージメント
  • 大量のTier-1やり取りが確実に自動化されたため、サービス提供コストを削減

このアプローチは、通信業界の経営幹部の75％がAIを競争上の優位性と考えているというIBVの調査結果と一致していますが、それは適切なデータ・アーキテクチャーによってサポートされている場合に限ります。

通信業界のリーダーへのより大きな教訓

IBVの研究では、1つのことが明らかになりました。それは、通信業界におけるAIの導入はもはや差別化要因ではなく、実行してはじめて差別化できるということです。AIは、データが即時かつ信頼され、大規模に利用できる場合に差別化を図ります。

この通信事業者は、Googleクラウド上のAstra DBを使用してwatsonx.dataを構築することで、今日の顧客体験需要をサポートし、AI機能の進化に伴い継続的なイノベーションを可能にする、将来に備えた基盤を確立しました。

次のステップ

もし、あなたが通信データ基盤をモダナイズし、リアルタイムのAI搭載の顧客体験を解き放つ方法を探しているなら、watsonx.data as a service（Astra DB）をGoogleクラウド・マーケットプレイスから直接利用できます。現在、顧客体験はデータの速度で動きます。適切なデータ・プラットフォームがそれを可能にします。

Karan Sachdeva

Global Business Development Leader, Strategic Partnerships

IBM