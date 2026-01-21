IBVの研究によると、通信業界はAIの実験において多くの業種・業務をリードしており、通信サービス・プロバイダーの44％がすでに顧客向けのチャットボットでエージェント型AIを使用しています。ただし、経営幹部は、レガシーのデータ・アーキテクチャーが依然としてクリティカルな制約であることも認識しています。

このオペレーターは、よくある課題に直面しました。

OSS、BSS、CRM、ネットワーク・システムに分断された顧客データ

洞察とアクションを遅らせるバッチベースのデータ・パイプライン

古いまたは不完全な顧客コンテキストでの運用を余儀なくされたAIモデル

ライブネットワークまたは使用イベントに対応する限られた機能

その結果は、インテリジェントでありながら事後対応的な顧客体験でした。ストラテジーを再構築した洞察は、シンプルかつ決定的でした。顧客体験はタイミングの問題であり、タイミングはデータの問題です。