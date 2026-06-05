Confluent、Airy、Apache Flinkを使用したAIエージェントとコパイロットの構築

Airyのリアルタイム・コパイロット・アーキテクチャーの内部を見て、IBM Confluent、Apache Flink、管理対象データ・ストリームがどのようにLLMに最新のコンテキストを提供し、レイテンシーの削減、ハルシネーションの抑制、エージェント型AIワークフローのコスト効率の高い拡張を支援するかをご覧ください。
編集者注：このブログ記事のオリジナル版は、2025年10月にAiryを買収する前に、Confluentが公開したものです。
日常的なタスクの自動化から、複雑な意思決定を知らせるためのリアルタイムの知見の提供まで、 AIエージェントとコパイロットは企業運営に不可欠な部分となる準備が整っています。少なくとも、大規模言語モデル（LLM）に、状況に応じた信頼性の高いデータを安全かつスケーラブルな方法でリアルタイムで提供する方法を理解できる組織にとってはそうです。
Airyは、開発者がデータ探索やデータ操作のための新しいインターフェースとして、コパイロットを構築するのに役立つフレームワークを開発しました。サンフランシスコに拠点を置く同社はIBM Confluentと協力し、LLMとリアルタイム・データをつなぐ役割を果たしています。このアプローチにより、ユーザーは運用システムと分析システム全体にわたるデータ・ストリームについて自然言語で質問できます。このタスクには、Apache Kafka®、Apache Flink®、Apache Iceberg™を使用して、企業のユースケースでエージェント機能を備えたAIコパイロットを実現することが含まれます。
この投稿では、単純なチャットボットの使用からインテリジェントなAIコパイロットの構築へと前進しようとする開発者やアーキテクトが直面する一般的な問題点を、Airyがどのように解決したかについて説明します。
金融分野における顧客行動の予測、小売におけるマーケティング戦略のパーソナライズ、カスタマー・サポート業務の効率化など、企業にはコパイロットが必要です。これらのツールは、エンジニアリング・チームとビジネス・チームに正確かつタイムリーな情報を提供する必要があります。
それを可能にするために、Airy社のチームは次の課題に直面しました。
データ・ニーズが増大し、ポイントツーポイント統合が増え続ける企業では、相互接続の数が増え、複数の事業分野にわたるさまざまなチームが相互にデータを共有するにつれて、データ・アクセス、リネージュ、セキュリティーの課題が増大します。リスクを軽減し、成果を得るためには、データの流れがどのように管理され、保護されているかを検討することが重要です。
LLMは、公開されているデータに基づいて膨大な量の知識を持っているものの、コンテキストを踏まえたデータやビジネス固有のデータを持っていない場合があります。知識のギャップがあると、LLMはハルシネーションを起こし、不正確な結果を生成する可能性があります。
企業にとって、リスクは高くなります。法務、財務、顧客対応のタスクを支援するように設計された生成AIコパイロットにおけるハルシネーションは、深刻な結果をもたらす可能性があります。AI に提供されるデータが信頼でき、検証可能であることを保証することは極めて重要です。
企業の顧客には、数百万件のイベントを処理できるスケーラブルなデータ・アーキテクチャーが必要です。このアプローチにより、システムは、変動の激しい大規模なユースケースに過剰に支出することなく、ピーク負荷時に最小限のレイテンシーで、大量の履歴データとリアルタイム・データを処理できるようになります。
これらすべての課題を解決するには、信頼できるアウトプットによるリアルタイム推論を大規模に実現できる、高い拡張性と豊富な機能を備えたデータ・ストリーミング・プラットフォームが必要でした。このプラットフォームは、セキュリティ、精度、コストを犠牲にすることなく、これらの側面を満たす必要があります。
Confluent Data Streaming Platformにより、Airyは分析と運用のギャップを埋めることができます。このプラットフォームにより、Airyは顧客のSaaSアプリケーション（Salesforceなど）、MongoDBやPostgreSQLなどのデータベース、Apache Iceberg、Snowflake、Delta Lakeなどのシステムからのデータを統合することもできます。つまり、お客様が構築したいAIコパイロットは、バッチ処理を待ったり、古いデータに依存したりする必要がなくなります。
ConfluentにおけるAiryの主なユースケースはエージェント型AIで、ユーザーが自然言語でストリーミング・データを操作できるようにし、Flinkのジョブをエージェントに変え、データ・ストリームを継続的に監視します。
ユーザーはコパイロットに、「どのトピックに注文データが含まれていますか」といった簡単な質問や、「購入トピックについて説明してください」といった指示だけでなく、次のようなより複雑な質問や指示も行えます。
Confluentを使用することで、Airyはエージェントが単純なタスクを監視するだけでなく、要求を満たすためにより複雑なマルチステップ・ワークフローにも対応できるようにします。
AiryはConfluentコネクターを使用して、MongoDB、PostgreSQL、Salesforceなどのイベントを継続的に取得しています。データが取り込まれたら、セグメンテーションやパーソナライゼーションなどのタスクに使用する前に、変換する必要があります。AiryはFlinkを使用してノイズを除去し、主要なメトリクスを集約し、より多くのコンテキストでデータ・ストリームを充実させます。
トピック内の構造化データの場合、Airyはデータ契約を使用し、進化するスキーマを使用し、Stream Governanceでメタデータを管理することで、LLMが正確なFlink SQLを生成できるようにします。トピックの最新スキーマについてLLMにコンテキストを提供すると、より堅牢なFlink SQLステートメントを生成するのに役立ちます。
半構造化データと非構造化データ（テキスト、JSON）については、AiryはFlinkストリーム処理とAIモデル推論を使用して埋め込みを作成し、検索拡張生成（RAG）用のベクトル・データベースに保管します。IDCによると、企業データの90％以上は非構造化データです。Airyのコパイロットにより、チームはこのデータをすべて自然言語で迅速かつ効率的に抽出・分析し、組織が知識に即座にアクセスできるようになります。
Flink AI Model InferenceはAiryのスタックを簡素化しました。チームは以前は手動で実行しなければならないコンポーネントを構築していましたが、現在はそれらを廃止しています。
Airyはまた、顧客がIcebergを活用して履歴データと最新データを保存できるよう、Tableflowを利用しています。Tableflowは、データ・カタログをより適切に管理し、リアルタイム・データを選択したデータレイクやウェアハウスに簡単にフィードするのにも役立ちます。
こうして、Airyは後処理ステップを実行することができます。たとえば、コパイロットが製品データに基づいて推奨事項を作成している場合、Airyはそのデータをリアルタイムのインベントリー・トピックと照合して正確性を確保するために、最新かつ関連性の高いデータのみを顧客のLLMに渡すことで、ハルシネーション・リスクを軽減できます。
これまでにAiryがIBM Confluentを使用することで得たメリットは次のとおりです。
企業向けのAIエージェントとコパイロットの構築は簡単な作業ではありません。リアルタイムのデータ処理、精度、堅牢なセキュリティー、コスト効率の高い拡張性が必要です。しかし、適切なインフラストラクチャーがあれば、これらの課題に取り組み、企業に真の価値をもたらすAI搭載のソリューションを提供することができます。
IBMのConfluent Data Streaming Platformは、Airyにとってゲームチェンジャーとなりました。Airyは、Flinkストリーム処理とAIモデル推論をストリーム・ガバナンスとコネクターとともに使用することで、顧客がビジネスコパイロットの導入を加速する信頼できるAIを構築できるよう支援します。
Airyの進化に伴い、チームはツール選択を自動化する複合AIシステムの実現を目指しています。時間をかけて判断する代わりに、ユーザーは自然言語で目的を伝えるだけで、システムがそのタスクに応じて、ストリーム処理にはFlink、問い合わせ先のデータ・ソース、コスト効率の高いLLMなど、適切なツールを自律的に選択します。