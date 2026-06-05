Confluent、Airy、Apache Flinkを使用したAIエージェントとコパイロットの構築

ConfluentにおけるAiryの主なユースケースはエージェント型AIで、ユーザーが自然言語でストリーミング・データを操作できるようにし、Flinkのジョブをエージェントに変え、データ・ストリームを継続的に監視します。

ユーザーはコパイロットに、「どのトピックに注文データが含まれていますか」といった簡単な質問や、「購入トピックについて説明してください」といった指示だけでなく、次のようなより複雑な質問や指示も行えます。

今日の店舗別・商品カテゴリー別の売上はいくらですか。目標を上回った場合、いつでもこの点に関する最新情報を送っていただけますか。

RFP向けに、ビタミンCのサプライヤー一覧を作成し、1）欠陥率、2）OTIF、3）SRIの順でランク付けしてください。

Confluentを使用することで、Airyはエージェントが単純なタスクを監視するだけでなく、要求を満たすためにより複雑なマルチステップ・ワークフローにも対応できるようにします。

AiryはConfluentコネクターを使用して、MongoDB、PostgreSQL、Salesforceなどのイベントを継続的に取得しています。データが取り込まれたら、セグメンテーションやパーソナライゼーションなどのタスクに使用する前に、変換する必要があります。AiryはFlinkを使用してノイズを除去し、主要なメトリクスを集約し、より多くのコンテキストでデータ・ストリームを充実させます。

トピック内の構造化データの場合、Airyはデータ契約を使用し、進化するスキーマを使用し、Stream Governanceでメタデータを管理することで、LLMが正確なFlink SQLを生成できるようにします。トピックの最新スキーマについてLLMにコンテキストを提供すると、より堅牢なFlink SQLステートメントを生成するのに役立ちます。

半構造化データと非構造化データ（テキスト、JSON）については、AiryはFlinkストリーム処理とAIモデル推論を使用して埋め込みを作成し、検索拡張生成（RAG）用のベクトル・データベースに保管します。IDCによると、企業データの90％以上は非構造化データです。Airyのコパイロットにより、チームはこのデータをすべて自然言語で迅速かつ効率的に抽出・分析し、組織が知識に即座にアクセスできるようになります。

Flink AI Model InferenceはAiryのスタックを簡素化しました。チームは以前は手動で実行しなければならないコンポーネントを構築していましたが、現在はそれらを廃止しています。

Airyはまた、顧客がIcebergを活用して履歴データと最新データを保存できるよう、Tableflowを利用しています。Tableflowは、データ・カタログをより適切に管理し、リアルタイム・データを選択したデータレイクやウェアハウスに簡単にフィードするのにも役立ちます。

こうして、Airyは後処理ステップを実行することができます。たとえば、コパイロットが製品データに基づいて推奨事項を作成している場合、Airyはそのデータをリアルタイムのインベントリー・トピックと照合して正確性を確保するために、最新かつ関連性の高いデータのみを顧客のLLMに渡すことで、ハルシネーション・リスクを軽減できます。