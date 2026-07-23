散在するポリシーから根拠に基づく回答へ：IBM watsonx Orchestrateを活用した権限認識型ナレッジ・アシスタントの構築

このユースケースは一見単純に見えます。従業員がポリシーや手順について質問し、適切な回答を得るというものです。しかし、その裏で求められる要件は、はるかに厳しいものです。

SCEAは、中央オフィスと学校レベルの両方でコンテンツを管理しています。文書の中には、協会全体に適用されるものもあれば、特定の学校に限定されるものもあります。特定の条件下では、中央ポリシーがローカル文書よりも優先される必要があります。雇用、安全、法務、ガバナンスに関する質問では、汎用チャットボットで実現できる以上の正確性とトレーサビリティーが求められます。

厳格なアクセス境界によって、別の制約も生じます。ある学校の職員は、アクセス権が付与されていない限り、別の学校の制限された情報を取得してはなりません。したがって、アシスタントは質問だけでなく、質問者の身元、役割、権限の両方を理解する必要があります。

このアーキテクチャは、SCEAがMicrosoft Entra IDとSharePointを通じて既に維持しているアクセスモデルを維持するものです。Entra IDはユーザーを認証し、グループ・メンバーシップやロール・クレームなどのID情報を提供します。SharePointは引き続き、ドキュメントレベルのアクセス権の管理元となります。ContentIQはこれらの権限を検索に反映させて、ユーザーがアクセスを許可されているコンテンツを確実に返します。

このアプローチは、最小権限の原則に従っており、ユーザーに役割に必要なアクセス権を付与します。また、管理者がSharePointとは別に維持・管理しなければならないAI向けの2つ目の認可システムを構築する必要もありません。

このアシスタントは、ガバナンスを回避することなくアクセスを改善します。候補となる文書の長いリストを返す代わりに、関連する箇所を特定し、回答をまとめ、出典を示すことができます。SCEAは文書の所有権、承認、公開、バージョン管理、レビューの管理を維持しながら、従業員はリポジトリー内を探す時間を短縮できます。