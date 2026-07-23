散在するポリシーから根拠に基づく回答へ：IBM watsonx Orchestrateを活用した権限認識型ナレッジ・アシスタントの構築

Swan Christian Education Association（SCEA）は、IBM® watsonx OrchestrateとSymplistic.ai ContentIQをMicrosoft 365環境と組み合わせることで、800人を超える従業員がドキュメントのアクセス権限とソースのトレーサビリティーを維持しながら、信頼できる情報へ迅速にアクセスできるようにしています。
ポリシーを見つけるために、どの学校がそのポリシーを発行したのか、どのSharePointサイトに保存されているのか、あるいはどのフィルターを使えば最新版を見つけられるのかを知っている必要はありません。しかし、それは西オーストラリア州で7校と中央事務所を運営するSwan Christian Education Association（SCEA）の従業員が実際に直面していた課題でした。
教師、管理者、学校長、中央オフィスのスタッフは、組織全体に配布されたポリシー、手順、フォーム、運用文書に依存していました。SCEAはすでにMicrosoft 365上で構造化されたビジネス管理システムを運用しており、SharePointで管理文書を管理し、Power Platformで承認、公開、その他のワークフローを実行していました。しかし、従業員は信頼できる答えを見つける前に、リポジトリーの構造を理解する必要がありました。
オーストラリアのデジタル・トランスフォーメーション・コンサルタント会社であり、IBMの協力者であるOrigin Digital社は、IBMテクノロジー・パートナーのSymplistic.aiと協力して、SCEA向けのパーミッション認識型ナレッジ・アシスタントを構築しました。IBM watsonx Orchestrateは質問を解釈してやり取りを調整し、Symplistic.ai ContentIQは会話型エージェント・インターフェースを通じてSharePointからアクセスが許可されたコンテンツを取得します。従業員は自然言語で質問し、承認されたソース文書への引用によって裏付けられた回答を受け取ることができます。
SCEAの取り組みは、本番環境へのデプロイメント前にアーキテクチャー、権限モデル、エクスペリエンスを検証するためのパイロットとして始まりました。パイロットは、watsonx OrchestrateとContentIQが、Origin Digital社がSCEAのためにデプロイしたビジネス管理システムと統合できることを証明しました。
本番環境では、生産性向上の効果はまだ測定されていませんが、SCEAのビジネス・ケースでは、情報検索の高速化によって年間約40,000時間の労働時間を削減できると試算しています。この改善による年間の生産性向上効果は、約220万豪ドルに相当すると見積もられています。
本記事では、従来のエンタープライズ検索だけではSCEAの要件を満たせなかった理由を解説します。また、検索層とオーケストレーション層がどのように連携するか、また、設計の選択によってアーキテクチャーが将来のアシスタントで再利用可能になる仕組みについても説明しています。
このユースケースは一見単純に見えます。従業員がポリシーや手順について質問し、適切な回答を得るというものです。しかし、その裏で求められる要件は、はるかに厳しいものです。
SCEAは、中央オフィスと学校レベルの両方でコンテンツを管理しています。文書の中には、協会全体に適用されるものもあれば、特定の学校に限定されるものもあります。特定の条件下では、中央ポリシーがローカル文書よりも優先される必要があります。雇用、安全、法務、ガバナンスに関する質問では、汎用チャットボットで実現できる以上の正確性とトレーサビリティーが求められます。
厳格なアクセス境界によって、別の制約も生じます。ある学校の職員は、アクセス権が付与されていない限り、別の学校の制限された情報を取得してはなりません。したがって、アシスタントは質問だけでなく、質問者の身元、役割、権限の両方を理解する必要があります。
このアーキテクチャは、SCEAがMicrosoft Entra IDとSharePointを通じて既に維持しているアクセスモデルを維持するものです。Entra IDはユーザーを認証し、グループ・メンバーシップやロール・クレームなどのID情報を提供します。SharePointは引き続き、ドキュメントレベルのアクセス権の管理元となります。ContentIQはこれらの権限を検索に反映させて、ユーザーがアクセスを許可されているコンテンツを確実に返します。
このアプローチは、最小権限の原則に従っており、ユーザーに役割に必要なアクセス権を付与します。また、管理者がSharePointとは別に維持・管理しなければならないAI向けの2つ目の認可システムを構築する必要もありません。
このアシスタントは、ガバナンスを回避することなくアクセスを改善します。候補となる文書の長いリストを返す代わりに、関連する箇所を特定し、回答をまとめ、出典を示すことができます。SCEAは文書の所有権、承認、公開、バージョン管理、レビューの管理を維持しながら、従業員はリポジトリー内を探す時間を短縮できます。
アーキテクチャー図では、システムを5つの領域に分けています。ユーザー・インターフェース、IBM watsonx Orchestrate、Symplistic.ai ContentIQ、SCEAのMicrosoft 365ビジネス管理システム、および共有のID・ガバナンス管理です。
認証された従業員が、Microsoft 365内で動作するように設計されたAIナレッジ・アシスタントを通じて自然言語で質問を送信します。インターフェースを使い慣れた環境内に維持することで、導入の障壁が下がり、新たなスタンドアロン環境を用意する必要がなくなります。
インターフェースから、質問と関連するコンテキストがwatsonx Orchestrateに送信されます。そのコンテキストは、会話とダウンストリームの承認チェックをサポートできます。
watsonx Orchestrateは、対話機能とオーケストレーション層を提供します。ユーザーの意図を判断し、次のステップを計画して、ContentIQに取得リクエストを送信します。
図は、次の4つの段階を示しています。
オーケストレーションと検索を分離することで、それぞれの層が本来の役割に専念できます。watsonx Orchestrateはインタラクションとワークフローを管理し、ContentIQはコンテンツの取り込み、検索、ランキング、権限の適用を担当します。
この分離は、将来の拡張にも対応します。将来追加されるアシスタントでも、会話層を再構築することなく、ポリシー情報の取得、構造化された業務記録の確認、承認済みワークフローの呼び出しを行えるようになります。
ContentIQは、エンタープライズ検索拡張生成（RAG）層として機能します。
基本的なRAG実装では、ユーザーがアクセスできるかどうかを確認しなくても関連するテキストが見つかる場合があります。ContentIQは、回答がすでに生成された後ではなく、検索中に権限チェックを適用します。
図では、検索プロセスを5つの段階に分けています。
取り込み時に、ドキュメントはチャンクと呼ばれる小さなパッセージに分割されます。各チャンクには、ソース、ドキュメント・タイプ、アクセス規則などのメタデータが含まれます。チャンク化により、システムはドキュメント全体をモデルに送信するのではなく、ポリシーの関連するセクションを返すことができます。
再ランキングでは、最初の検索成果をより細かく評価して、関連性を向上させます。SCEAのパイロット・プロジェクトでは、学校レベルの文書よりも中央オフィスのポリシーを自動的に優先する階層ベースのランキングは実装されていませんでした。この機能は、ファイルメタデータの豊富な取り込みとともに、引き続き Symplistic.ai の開発ロードマップに含まれています。
ContentIQは、SCEAのSharePointベースのビジネス管理システムに保持されている承認済みのコンテンツを検索します。リポジトリーには、ポリシー、手順、フォーム、テンプレート、運用文書が含まれています。
Power AutomateとPower Appsは、引き続き文書の承認、公開、および関連プロセスをサポートします。AIアーキテクチャーは、これらの管理に取って代わるものではありません。SCEAの既存のガバナンス・プロセスによって最新かつ承認済みの文書が確定した後、そのコンテンツを利用します。
その違いにより、回答の質が向上します。言語モデルが、どのポリシーを正式なものとして扱うべきかを判断してはなりません。ドキュメントの所有権、ステータス、バージョン管理、メタデータによって、検索を開始する前に文書の正当性が確立されている必要があります。
図の点線は、watsonx Orchestrate、ContentIQ、SharePoint にわたる ID と権限の検証を示しています。Microsoft Entra IDは、シングル・サインオンとロールベースのアクセス制御を提供します。ロールベースのアクセス制御では、個々のユーザーのアクセスを構成するのではなく、個人の役割またはグループ・メンバーシップに応じて権限を割り当てます。
ContentIQは、ドキュメント・チャンクを返す前に権限を検証します。SharePointは引き続きアクセス制御をソース側で実施します。watsonx Orchestrateは、アクセスが許可された根拠情報のみを使用して、出典付きの根拠に基づく回答を生成します。
グラウンディングとは、応答がモデルのトレーニング中に学習した情報だけではなく、取得したエンタープライズ・コンテンツに依存していることを意味します。
選択したアーキテクチャーのメリットの1つは、Origin Digital社が構築および保守するために必要なコンポーネントの数を最小限に抑えられることです。カスタム検索スタックでは、コンテンツ・コネクター、チャンク化、インデックス更新、IDマッピング、権限同期、モデル統合、監視に関する継続的な作業が必要になります。ContentIQは検索処理の複雑さの大部分を担い、watsonx Orchestrateはインタラクションとオーケストレーションを担うレイヤーを提供します。
この構成では、カスタム開発よりも再利用可能な構成を重視しています。Origin Digitalは、ほとんど、またはまったくコードを書くことなく、ContentIQのユーザー・インターフェースを通じて取り込みと検索を設定し、その後、利用可能なAPIを使用してナレッジ・アシスタントをPower Automateのフローに接続できます。この組み合わせにより、顧客固有の統合の余地を残しながら、別の顧客に合わせてパターンを調整するのに必要な労力が軽減されます。
このアーキテクチャーでは、SCEAによる既存のMicrosoftへの投資も活かされます。SharePointは引き続きドキュメント・リポジトリーです。Power Platformは引き続きビジネス・プロセスを管理し、Entra IDは引き続きID管理の基盤となります。IBM watsonx Orchestrateは、コンテンツの移行を必要とせず、その環境を拡張します。
従業員にとって、これらの技術選択は実用的な成果をもたらします。つまり、ガバナンスを損なうことなく、回答をより容易に得られるようになります。教師は手順について質問し、関連するガイダンスを受け取り、承認済み文書への引用をたどることができます。学校の管理者は、その役割に応じてより広いアクセス権が付与されている場合、より幅広い根拠情報を取得できます。
このパイロットは、検索の質は情報の質に左右されるという、エンタープライズAIの重要な教訓も強化しました。明確な所有権、一貫したメタデータ、適切に管理された文書ライフサイクルにより、アシスタントは承認済みコンテンツと重複または古くなったコンテンツを区別できます。
SCEAの最初のデプロイメントは、ポリシー、手順、運用知識に焦点を当てていますが、アーキテクチャーはより広範なロードマップをサポートします。将来のアシスタントは、人事、財務、リスクと安全衛生、教育実務、その他の業務機能にも対応できます。
各アシスタントは、同じID管理、オーケストレーション・パターン、管理されたコンテンツ基盤を再利用しながら、独自のソースやワークフローに接続できます。watsonx Orchestrateは、すべての機能を単一の大型アシスタントの中に配置するのではなく、これらの機能を調整するための一貫したレイヤーをOrigin Digitalに提供しています。
再利用性は、総所有コスト（TCO）の削減にもつながります。Origin Digitalは、同じwatsonx OrchestrateとContentIQのパターンを他の顧客にも提供する予定であり、すでに複数の導入案件を計画しています。Origin Digitalは、導入のたびに新しい認証、検索、応答パイプラインを構築するのではなく、教育機関や政府機関向けの環境全体で同じ実装パターンを再利用できます。開発、テスト、本番の各環境を分離することで、管理されたリリースも実現しやすくなります。
IBM watsonx OrchestrateをContentIQおよびSCEAの既存のMicrosoft 365環境と組み合わせることで、このアーキテクチャーは複雑な文書検索の課題を再利用可能なエンタープライズ・ナレッジの仕組みへと変えます。SCEAパイロットは、統合モデルを検証します。ローコードによる構成、ContentIQ API、再利用可能なPower Automate接続により、Origin Digitalは、毎回基盤を再構築することなく、そのモデルを将来の顧客への導入へ展開するための実用的な手段を得られます。