AIエージェントの作り方

AIエージェントとは、特定の業務やタスクを自律的に実行する人工知能のことです。営業対応、採用業務、社内問い合わせなど、複数のシステムやツールを組み合わせて雑多な業務を自動化・効率化するために活用されます。

しかし、「どうやって作るの？」「専門知識が必要なのでは？」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

IBM watsonx Orchestrateの「エージェント・ビルダー」機能を使えば、ノーコードでありながら高機能なAIエージェントを誰でもわずか数分で簡単に作成できます。以下にその方法をわかりやすくご紹介します。