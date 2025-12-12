誇大広告を超えて：複数時代のハイブリッドクラウド迷路でイノベーションを加速する
IBMは2025年に、組織のトランスフォーメーションを加速させるための一連の大きな発表を行いました。
IBMは2025年に、組織のトランスフォーメーションを加速させるための一連の大きな発表を行いました。
例えば、HashiCorp社の買収により、企業はイノベーションを迅速に追跡し、セキュリティーを強化し、クラウドからより多くの価値を引き出します。
Red Hat® AIは、企業がハイブリッドクラウド環境全体でAIソリューションの開発とデプロイメントを加速できるように支援します。また、IBM® Cloud上のRed Hat InstructLab™により、スキルと知識のトレーニングを通じて、AIと言語モデルの開発に対するコミュニティ主導のアプローチを促進しています。
生成AIによって2028年までに1億以上のアプリが追加されると予想されており、企業はハイブリッドクラウドとワークロードの配置ストラテジーをより意図的に行う必要があります。IBMは、IBM® Cloudを基盤としたハイブリッド・バイ・デザインアプローチにより、企業のその実現を支援します。IBMが50以上の顧客組織を分析した結果、ハイブリッド・バイ・デザインの原則をITプログラムに適用した組織は、5年間で3倍以上のROIを生み出せることがわかりました。
大手アナリスト企業は当社の強みを認識しています。Gartner社はMagic Quadrantsレポートにおいて、生成AIに特化したクラウド・インフラストラクチャー、生成AIモデル・プロバイダー、生成AIエンジニアリング、クラウドAI開発者サービス、データサイエンスと機械学習を含む複数のリーダーにIBMを選出しました。一方、Omdia社は、最近発行された「Omdia Universe：グローバルクラウドサービスプロバイダー、2025」レポートでIBMをリーダーに選出しました。
クライアントの成功のために設計された6つの主要な推進要因に重点を置いていることが、IBMのこの勢いを下支えしています。
エージェント型AIは、2028年までに経済価値で約6兆米ドルを創出し、企業の意思決定、オペレーション、自動化における役割を加速させると予想されています。
AIエージェントを業務フローに統合するには、従来のITプロセスとシステム統合の見直しが必要です。これにより、エージェント・エンタープライズへの変革を支えることができます。この変化の基本的な要素となるのが、エージェント型AIシステムをエンタープライズ・ソフトウェア、インフラストラクチャー、ツールに接続するための標準化されたアプローチの採用です。
モデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）は、このアプローチを可能にします。その代表例が IBM Cloud MCP Serverです。エージェント型AIの機能をIBM® Cloud Managementに持ち込み、従来のコマンド・ラインやAPIのやり取りを直感的で会話的な体験へと変えています。
Millionways、Streebo、Netomi、Tavily、Maven AGI、Beam AI、Symplistic.ai などのISVを含むエージェント型AIパートナーのエコシステムが拡大していることは、AIのイノベーションが協働で繁栄することを証明しています。
「IBM® Cloudでの我々の体験は驚異的でした」と ハーバード大学工学部応用科学科の Flavio du Pin Calmon教授は述べています。「IBMの機能と専門知識のおかげで、大規模なGPUクラスターを必要とする大規模モデルを迅速かつ効率的に実行できました。また、AIの安全性に関する新しい研究成果を記録的な速さで得ることができました」
現代のAIのブレークスルーは、GPUやAIアクセラレーターの性能と切り離せません。IBMは、さまざまなGPUやAIアクセラレーターから、大規模な基盤モデルのトレーニング用に構築された独自のカスタムAIチップまで、さまざまな選択肢をクライアントに提供します。
最近当社は、AMDと提携し、IBM® Cloud上でZyphra社に大規模なMI300X GPUクラスターを提供し、フロンティアのマルチモーダルAIモデルのオープンソース・トレーニングを支えています。また、OCP AI（Open Compute Project AI）標準をIBM® Cloudアーキテクチャーに統合し、AIシステムを構築するお客様の相互運用性と効率性を確保しています。
AIが成熟するにつれて、コンテナはほとんどの生成AIアプリケーションのデフォルトのローンチパッドとなりつつあります。IBM® Cloudハイブリッド・バイ・デザイン・アプローチは、これらのアプリケーションに本質的に必要なデプロイメントの柔軟性を提供することを目的としています。
IBMのRed Hat OpenShift®コンテナ・ランタイムは、Kubernetesアプリケーションを実行するための一貫した基盤を提供し、再ツールのないワークロードのポータビリティーを実現します。GPUを簡単に活用して、Red Hat OpenShift AIとInstructLabを使用してAIワークロードをサポートします。また、サーバーレス・フリートは、企業が完全に管理されたサーバーレス・プラットフォーム上で大規模で計算集約的なAIワークロードを実行することを可能にします。
「IBMは、単なるクラウド・プロバイダーとしての役割を担うだけでなく、私たちのパートナーとして、改善と進化に向けて協力し合いました。我々は彼らがこの方針を継続し、顧客のニーズに応えることを期待しています。」とかんぽシステムソリューションズ株式会社のクラウドCoE部部長Junya Souda氏は語っています。
世界の業界リーダーの70％以上が、デジタル・トランスフォーメーションの可能性を最大限に実現するための鍵としてハイブリッド・デプロイメントが重要であることに同意しています。だからこそ、当社は、基幹業務のワークロード専用のエンタープライズ・グレードのハイブリッド・プラットフォームであるIBM® Power Virtual Serverに多額の投資を行ってきました。今年7月、IBM® Power11はIBM® Power Virtual Serverを含む全サーバー・ポートフォリオで提供され、企業がさらに高性能と機敏性を得られるようになりました。
もう1つのエキサイティングなアップデートは、SAP Cloud ERP Privateのハイパースケーラー・オプションとしてIBM® Cloudが利用可能になったことです。このオプションにより、クライアントは、SAP認定サーバーの中でも最高レベルの可用性とセキュリティーを提供することで定評のあるプラットフォーム上でクラウドERPへのモダナイズを行うことができます。
また、IBM® watsonxでは、IBM® Power Virtual Server上でSAP Cloud ERP Privateを運用するユーザーが、SAPおよび非SAPシステムの両方からのデータを必要とする財務、製造、調達、サプライチェーンのワークフローを自動化するエージェントを構築できます。
「世界中に3,500以上の支店を持つ中で、SAP S/4HANAへの移行は安全で拡張可能かつ将来性に耐えられるものでなければならないと明確に感じました」とJYSK社のSAPおよびIT開発ディレクター、Thomas Jensen氏は述べました。「RISEハイパースケーラーとしてのIBM® Power Virtual Serverは、高い性能、堅牢なインフラストラクチャー、そして当社のビジネス・トランスフォーメーションをサポートする強力な投資パッケージを備えており、私たちを満足させてくれました。」
今日の企業は、モダナイズするだけでなく、独自のスタックへの依存を減らしながら、規模を拡大できるIT環境を設計するというプレッシャーに直面しています。IBMは、2つの補完的な経路を通じて、企業が仮想化とモダナイゼーションの過程を加速するのを支援します：
「時間が限られているため、できるだけ早くクラウドに移行したいと考えていることでしょう」と、Cadence社のシステムおよび検証グループ担当上級副社長兼ゼネラル・マネージャーのPaul Cuningham氏は言います。数年前には、これを実行する方法がありませんでした。セキュリティーやリフト・アンド・シフトなどのハードルに対処する必要がありました。今なら、Cadence OnCloudがあれば、それが簡単に実現できます」。
今日の企業は、別の重要な課題にますます直面しています。それは、デジタル主権の要件が、それらを管理するために作成された標準よりも速く進化していることです。IBMでは、主権を戦略的姿勢として捉えています。これは、信頼できるグローバル・プラットフォームのスケール、スピード、イノベーションを活用しながら、企業が戦略的自律性を維持できるようにするハイブリッド・アプローチに基づいて設計されています。
私たちの世界的な展開は拡大を続けており、クライアントにローカル・アクセス、低遅延、認証済みセキュリティーを提供しています。例えば、ヨーロッパでは、フランクフルト・マルチゾーン・リージョン（MZR）がSAPクラウドERPのプライベート・データセンターとして機能します。これは、IBM® Power Virtual Server上のRISE with SAPの運用主権とデータ常駐のニーズに対応します。
当社の機密コンピューティング機能も大きな一歩を踏み出しました。フランクフルトでIntel Trust Domain Extensions（Intel TDX）が稼働したことで、EUの顧客はハードウェア・ベースの分離により機密性の高いワークロードを実行できるようになり、使用中もデータを保護できるようになりました。
今年4月にモントリオールのMZRが開設され、カナダの規制対象業種・業務の企業をサポートする道が開かれました。インドでは、IBMとインドの大手通信サービス・プロバイダーの1つであるBharti Airtel社が、規制対象企業がAIワークロードをより効率的に拡張できるようにするためのパートナーシップを締結しましｔ。この協力により、チェンナイとムンバイのMZRによってインドにおける当社の存在感が強化されました。
クラウドの未来は画一的なものではなく、カスタマイズされています重要なのは、業種・業務固有の規制のために構築されたソリューションです。金融サービス・セクターを考えてみましょう。私たちは、中央銀行、規制当局、決済事業者がセキュリティー、コンプライアンス、レジリエンスに妥協することなくイノベーションを推進できるよう支援しています。主な例は以下の通りです。
「当社の決済HSMaaSがIBM® Cloud上で利用可能となり、金融セクター向けの最先端のセキュリティー・ソリューション提供へのコミットメントをさらに強化できることを大変嬉しく思います」とUtimaco社のCOOであるHåcan Tiwemark氏は述べています。IBM® Cloud内で当社のソリューションを提供することで、デプロイ可能・拡張可能な強化された支払いセキュリティー・フレームワークを金融機関に提供しています」。
IBM® Cloud for Financial Servicesは、金融サービス分野の企業が中核となる課題に対処し、クラウドを自信を持って構築、デプロイ、拡張できるようにします。このプラットフォームの中核となるのが、金融サービス向けのIBM® Cloud Framework for Financial Servicesです。これは、金融部門向けに特別に構築された運用およびセキュリティー管理の強力な基盤です。
そして今、当社はIBM® Cloud Framework for Financial Services 2.0のリリースを発表できることを嬉しく思います。これは、進化するグローバルな規制、サイバーセキュリティーの脅威の進展、そして業務のレジリエンス要件の変化に対応するという私たちのコミットメントを示すものです。このフレームワークは、他の規制対象業種・業務における貴重な設計図として機能します。
多額の費用をかけずに、AIとモダナイゼーションへの取り組みを今すぐ加速しましょう。