エージェント型AIは、2028年までに経済価値で約6兆米ドルを創出し、企業の意思決定、オペレーション、自動化における役割を加速させると予想されています。

AIエージェントを業務フローに統合するには、従来のITプロセスとシステム統合の見直しが必要です。これにより、エージェント・エンタープライズへの変革を支えることができます。この変化の基本的な要素となるのが、エージェント型AIシステムをエンタープライズ・ソフトウェア、インフラストラクチャー、ツールに接続するための標準化されたアプローチの採用です。

モデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）は、このアプローチを可能にします。その代表例が IBM Cloud MCP Serverです。エージェント型AIの機能をIBM® Cloud Managementに持ち込み、従来のコマンド・ラインやAPIのやり取りを直感的で会話的な体験へと変えています。

Millionways、Streebo、Netomi、Tavily、Maven AGI、Beam AI、Symplistic.ai などのISVを含むエージェント型AIパートナーのエコシステムが拡大していることは、AIのイノベーションが協働で繁栄することを証明しています。

「IBM® Cloudでの我々の体験は驚異的でした」と ハーバード大学工学部応用科学科の Flavio du Pin Calmon教授は述べています。「IBMの機能と専門知識のおかげで、大規模なGPUクラスターを必要とする大規模モデルを迅速かつ効率的に実行できました。また、AIの安全性に関する新しい研究成果を記録的な速さで得ることができました」

現代のAIのブレークスルーは、GPUやAIアクセラレーターの性能と切り離せません。IBMは、さまざまなGPUやAIアクセラレーターから、大規模な基盤モデルのトレーニング用に構築された独自のカスタムAIチップまで、さまざまな選択肢をクライアントに提供します。

最近当社は、AMDと提携し、IBM® Cloud上でZyphra社に大規模なMI300X GPUクラスターを提供し、フロンティアのマルチモーダルAIモデルのオープンソース・トレーニングを支えています。また、OCP AI（Open Compute Project AI）標準をIBM® Cloudアーキテクチャーに統合し、AIシステムを構築するお客様の相互運用性と効率性を確保しています。