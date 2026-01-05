AI（人工知能） ITの自動化

あらゆるエージェント、あらゆるフレームワークに対応：IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

エンタープライズAIの次の波は単なるアプリではなく、ビジネスに組み込まれたAIエージェントの労働力です。

ビジネス全体のチームが、人事、営業、ITサポート、サプライチェーンなどの業務でAIエージェントを試しています。しかし、AIリーダーは現在、新たな課題に直面しています。それは、これらのエージェントを分断された個別ソリューションとしてではなく、安全に管理され、スケーラブルな方法で連携させることです。

IBM® watsonx Orchestrateは、まさにこの課題に応えるために開発されました。そのビジョンの中心にあるのが、IBM watsonx Orchestrate Agent Catalogです。これは、IBMおよび信頼できるパートナーから提供される事前構築済みAIエージェントとツールのコレクションで、摩擦を最小限に抑えながらオーケストレーション済みワークフローに組み込めるよう設計されています。

相互運用性のために構築されたカタログ

市場に出回っているほとんどのエージェント・カタログには、いくつかの共通点があります。まず、1つのクラウドや生産性スイートに完全依存することを前提としています。次に、1つの推奨エージェント・ソフトウェア開発キット（SDK）とランタイムを重視しています。そして、検出は容易ですが、主にそのシステム内で行われます。

対照的に、IBM watsonx Orchestrate Agent Catalogは、異種混合の現実世界の企業向けに構築されています。

  • あらゆるエージェント、あらゆるフレームワーク：カタログは単一のSDK、大規模言語モデル（LLM）、クラウドに依存しません。IBMテクノロジー、オープンソース・フレームワーク、ハイパースケーラー・スタック、または自社開発コード上に構築されたエージェントも、一貫した相互運用性ベースのフレームワークでオンボーディングでき、カタログ内で第一級の存在として扱うことができます。
  • クロススイート、クロスクラウド：このカタログは、単一のベンダーの生産性スイートだけでなく、Workday、SAP、Salesforce、ServiceNow、カスタム基幹業務アプリケーション、複数のクラウドを並行して運用している組織向けに設計されています。
  • 単なる「エージェントが並んだ棚」から「オーケストレーション・プラットフォーム」へ：エージェントは単にタイルのように並んでいるわけではありません。watsonx Orchestrateのオーケストレーション・エンジンに組み込まれ、ドメイン、システム、チームにまたがるエンドツーエンドのワークフローを構成できます。

キュレートされたエージェント・システム

Agent Catalogは、導入初日からすぐに利用できるエージェントとツールで構成された厳選システムへの入口です。これにより、以下が統合されています。

  • 価値の高いAIユースケースに基づくドメイン専門家エージェント：IBMのエージェント・エコシステムは、業界をリードするパートナーが事前構築したエージェントによってさらに強化され、より多くの顧客ユースケースに対応可能です。
  • 再利用可能な高度な統合：エージェントとツールには、Workday、SAP、Salesforceなどのエンタープライズ・システムへの実績あるコネクタが同梱されており、認証やデータ・アクセス、エラー処理を毎回ゼロから構築する必要はありません。

新しいユースケースが出るたびにゼロから始めるのではなく、AIリーダーは特定のビジネス・タスクに沿ったエージェントをカタログから参照できます。たとえば、営業エンゲージメント、人材獲得、サプライチェーン最適化のためのエージェントなどです。これらはIBMの「クライアント・ゼロ」ユースケースとして構築された事前構築済みドメイン・エージェントを活用しており、既に生産性向上の実績があります。

これらのパターンは、適切な最初のユースケースをまだ模索している組織に、明確かつ実証可能なROI（投資収益率）を伴う出発点を提供し、迅速かつ一貫して導入することを可能にします。

オープンで拡張性の高い設計

内部的には、watsonx Orchestrateはオープンで拡張可能です。IBMテクノロジー上にネイティブに構築されたエージェントだけでなく、標準インターフェースを介して接続される他のフレームワーク上のエージェントもサポートします。

一貫したAgent Connect Frameworkを使用することで、外部エージェントをwatsonx Orchestrateに接続し、Agent Catalogを通じて公開できます。これにより、環境内で第一級の存在として扱うことが可能です。

AIリーダーにとって、これは次のことを意味します。

  • 単一のフレームワークやベンダー・スタックに縛られない。
  • エージェントへの既存投資を再構築せずに活用できる。
  • IBM、社内、パートナーのエージェントを1つのオーケストレーションされた体験に統合できる。

要するに、Agent Catalogは単なるリストではなく、相互運用性を備えたレイヤーであり、構築場所に関係なく複数のエージェントやツールからソリューションを組み立てることができます。

価値実現までの時間の短縮

ほとんどのAIリーダーは、ガバナンスを維持しながら、迅速に成果を出すというプレッシャーにさらされています。Agent Catalogは、時間とリスクの両方を削減するように設計されています。

  • 再発明するのではなく再利用：事前構築されたエージェントとツールには、エンタープライズ・システムやアプリケーションとの実績のある統合が備わっています。Workday、SAP、Salesforceなどのシステムに対応し、人事、財務、営業、オペレーションなどの各領域で活用できます。これらのツールによりワークフローに一貫性が生まれ、統合作業の手間が減り、エラーを最小限に抑えられます。
  • 管理された拡張：エージェントとツールは、定義済みのIBMプロセスを通じてオンボードされ、管理されたカタログを通じて公開されるため、企業は何がどこで実行され、誰がそれを所有しているかをより詳細に把握できます。
  • 業務に合わせたソリューション：エージェントは実際の業務機能やユースケースに沿って編成されているため、事業部門のリーダーは、AIエージェントが現在チームを強化できる領域と、将来的にどこで拡張できるかをすぐに把握できます。これらのエージェントとツールは、各組織のニーズやポリシーに合わせて調整することも可能です。このプロセスは、プロコードによるカスタマイズまたはノーコードUIで実行でき、ゼロから開発する必要なく活用できます。

その結果、チームは細かい設定作業に費やす時間を減らし、従業員や顧客に合わせて差別化された体験の設計により多くの時間を充てることができます。

オーケストレーションされたエージェントを体験

このシステムの中核は、AIエージェントを構築する組織向けのIBMパートナー・プログラムであるAgent Connectです。独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）やその他のパートナーは、Agent Connectを通じてエージェントをwatsonx Orchestrateと統合し、Agent Catalogに掲載することができます。このプロセスにより、IBMの販売チャネルおよびパートナー・ネットワークによって支えられた、新たな市場参入ルートが生まれます。

IBM watsonx Orchestrateの詳細を確認し、Agent Catalogを調べて、ビジネス・ニーズを解決する事前構築済みのエージェントとツールを見つけてください。

AIエージェントやインテリジェントな自動化の拡大する市場で機会を活かしたいISVは、成長中のIBMエコシステムに参加し、最適なAIエージェントをIBM watsonx Orchestrateに導入してください。

