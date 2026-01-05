あらゆるエージェント、あらゆるフレームワークに対応：IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog
エンタープライズAIの次の波は単なるアプリではなく、ビジネスに組み込まれたAIエージェントの労働力です。
ビジネス全体のチームが、人事、営業、ITサポート、サプライチェーンなどの業務でAIエージェントを試しています。しかし、AIリーダーは現在、新たな課題に直面しています。それは、これらのエージェントを分断された個別ソリューションとしてではなく、安全に管理され、スケーラブルな方法で連携させることです。
IBM® watsonx Orchestrateは、まさにこの課題に応えるために開発されました。そのビジョンの中心にあるのが、IBM watsonx Orchestrate Agent Catalogです。これは、IBMおよび信頼できるパートナーから提供される事前構築済みAIエージェントとツールのコレクションで、摩擦を最小限に抑えながらオーケストレーション済みワークフローに組み込めるよう設計されています。
市場に出回っているほとんどのエージェント・カタログには、いくつかの共通点があります。まず、1つのクラウドや生産性スイートに完全依存することを前提としています。次に、1つの推奨エージェント・ソフトウェア開発キット（SDK）とランタイムを重視しています。そして、検出は容易ですが、主にそのシステム内で行われます。
対照的に、IBM watsonx Orchestrate Agent Catalogは、異種混合の現実世界の企業向けに構築されています。
Agent Catalogは、導入初日からすぐに利用できるエージェントとツールで構成された厳選システムへの入口です。これにより、以下が統合されています。
新しいユースケースが出るたびにゼロから始めるのではなく、AIリーダーは特定のビジネス・タスクに沿ったエージェントをカタログから参照できます。たとえば、営業エンゲージメント、人材獲得、サプライチェーン最適化のためのエージェントなどです。これらはIBMの「クライアント・ゼロ」ユースケースとして構築された事前構築済みドメイン・エージェントを活用しており、既に生産性向上の実績があります。
これらのパターンは、適切な最初のユースケースをまだ模索している組織に、明確かつ実証可能なROI（投資収益率）を伴う出発点を提供し、迅速かつ一貫して導入することを可能にします。
内部的には、watsonx Orchestrateはオープンで拡張可能です。IBMテクノロジー上にネイティブに構築されたエージェントだけでなく、標準インターフェースを介して接続される他のフレームワーク上のエージェントもサポートします。
一貫したAgent Connect Frameworkを使用することで、外部エージェントをwatsonx Orchestrateに接続し、Agent Catalogを通じて公開できます。これにより、環境内で第一級の存在として扱うことが可能です。
AIリーダーにとって、これは次のことを意味します。
要するに、Agent Catalogは単なるリストではなく、相互運用性を備えたレイヤーであり、構築場所に関係なく複数のエージェントやツールからソリューションを組み立てることができます。
ほとんどのAIリーダーは、ガバナンスを維持しながら、迅速に成果を出すというプレッシャーにさらされています。Agent Catalogは、時間とリスクの両方を削減するように設計されています。
その結果、チームは細かい設定作業に費やす時間を減らし、従業員や顧客に合わせて差別化された体験の設計により多くの時間を充てることができます。
このシステムの中核は、AIエージェントを構築する組織向けのIBMパートナー・プログラムであるAgent Connectです。独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）やその他のパートナーは、Agent Connectを通じてエージェントをwatsonx Orchestrateと統合し、Agent Catalogに掲載することができます。このプロセスにより、IBMの販売チャネルおよびパートナー・ネットワークによって支えられた、新たな市場参入ルートが生まれます。
