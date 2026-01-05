あらゆるエージェント、あらゆるフレームワークに対応：IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

ビジネス全体のチームが、人事、営業、ITサポート、サプライチェーンなどの業務でAIエージェントを試しています。しかし、AIリーダーは現在、新たな課題に直面しています。それは、これらのエージェントを分断された個別ソリューションとしてではなく、安全に管理され、スケーラブルな方法で連携させることです。

IBM® watsonx Orchestrateは、まさにこの課題に応えるために開発されました。そのビジョンの中心にあるのが、IBM watsonx Orchestrate Agent Catalogです。これは、IBMおよび信頼できるパートナーから提供される事前構築済みAIエージェントとツールのコレクションで、摩擦を最小限に抑えながらオーケストレーション済みワークフローに組み込めるよう設計されています。