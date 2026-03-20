AIと人間の判断：決済プラットフォームのレジリエンスを実現する新しいモデル

決済業界では、レジリエンスは交渉の余地がありません。すべてのインフラストラクチャー・コンポーネント、アプリケーション・ランタイム、ネットワーク・パス、および運用制御は、継続的に利用可能であり、継続的に安全で、継続的にコンプライアンスに準拠している必要があります。これらの環境を構築・運用するオートメーション（歴史的には、Infrastructure as Code（IaC）およびPlatform as Code（PaC）と呼ばれる）は、システムが予測通りに動作し、確実に復旧し、中断なく拡張することを保証する上で大きな役割を果たします。

オートメーションは、決済プラットフォームの作成、デプロイ、管理、運用方法を定義します。これには、レジリエンス・パターン、セキュリティー制御、ネットワーク・トポロジー、コンピューティング・プロビジョニング、ミドルウェアの動作、アプリケーションのデプロイメント・ロジックがエンコードされます。これは、継続的な可用性を実現する生きた基盤です。

私たちが取り組んだような支払いプラットフォームを支える自動化は、単なる「構成」ではありません。それは、以下を決定する運用上の青写真です。

すべての参考情報の作成方法と保護方法

アプリケーションのデプロイと拡張方法

そのレジリエンス・パターンが継続的な可用性を保証

コンプライアンスが例外なく徹底される方法

環境の一貫性、再現性、監査可能性を維持

IBM Payments Centerが直面している課題は緊急性があり、複雑でした。このモダナイゼーションの取り組みで失敗してしまうと、規制要件やポリシーに違反したり、監査失敗を引き起こしたり、重要なデータが漏洩したりするリスクがあります。レジリエンス・パターンは、高可用性、ネットワーク分離、マルチAZデプロイメント、フェイルオーバー動作を回帰させてはいけないため、リスクは高くつきました。すべては、精密な自動化に依存しており、違反するわけにはいきません。

既存の技術的負債はクラウドネイティブ・インフラストラクチャーに深く組み込まれていました。CloudFormationテンプレートとPython自動化は長年にわたって進化し、緊密に結合されるようになり、保守がますます複雑になってきました。依存関係の領域は広大で複雑で、90を超えるLambda関数が4つの異なるデータ・ストアとやり取りし、大きな依存関係の網を形成して変更をリスクにさらしていました。

手動によるモダナイゼーションは時間がかかり、リスクが高く、安全でない可能性がありました。従来のアプローチでは最大数カ月かかっていたかもしれませんが、これは継続的に進化しなければならないミッションクリティカルな決済システムにとっては受け入れがたいものです。IPCには、金融インフラストラクチャーに必要な厳格な基準を犠牲にすることなくスピードを実現できる、根本的に新しいアプローチが必要でした。