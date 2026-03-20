AIと人間の判断：決済プラットフォームのレジリエンスを実現する新しいモデル

IBM Payments Center（IPC）は、ミッションクリティカルな決済プラットフォームをサポートする非常に大規模で複雑なインフラストラクチャーコードベースであるCloudFormationのTerraformへの移行を主導しました。
この取り組みは、通常のアップグレードをはるかに超えるものでした。中断のないプラットフォーム運用を保証しながら、何年にもわたるアーキテクチャーの複雑さを系統的に整理し、深く組み込まれた依存関係を特定する必要がありました。IPCが行ったトランスフォーメーションは、金融インフラのモダナイゼーションの未来が、スピードと安全性のトレードオフではなく、両方を規律をもって追求するものであることを示しています。
従来の書き換えには最大8カ月かかる場合がありましたが、決済システムのモダナイゼーションはそれほど長く待つことができません。継続的、安全、そして高速に進化しなければなりません。
IPC社は、AIを活用し、人間が管理するモダナイゼーション・ワークフローを設計し、最高水準のレジリエンス、コンプライアンス、セキュリティーを維持しながら、68％の高速化を実現し、2.5カ月でプロジェクトを完了させました。その結果、プラットフォームの長期的な運用の整合性を強化する、非常に堅牢で一貫性のある安全な自動化のバックボーン。
決済業界では、レジリエンスは交渉の余地がありません。すべてのインフラストラクチャー・コンポーネント、アプリケーション・ランタイム、ネットワーク・パス、および運用制御は、継続的に利用可能であり、継続的に安全で、継続的にコンプライアンスに準拠している必要があります。これらの環境を構築・運用するオートメーション（歴史的には、Infrastructure as Code（IaC）およびPlatform as Code（PaC）と呼ばれる）は、システムが予測通りに動作し、確実に復旧し、中断なく拡張することを保証する上で大きな役割を果たします。
オートメーションは、決済プラットフォームの作成、デプロイ、管理、運用方法を定義します。これには、レジリエンス・パターン、セキュリティー制御、ネットワーク・トポロジー、コンピューティング・プロビジョニング、ミドルウェアの動作、アプリケーションのデプロイメント・ロジックがエンコードされます。これは、継続的な可用性を実現する生きた基盤です。
私たちが取り組んだような支払いプラットフォームを支える自動化は、単なる「構成」ではありません。それは、以下を決定する運用上の青写真です。
IBM Payments Centerが直面している課題は緊急性があり、複雑でした。このモダナイゼーションの取り組みで失敗してしまうと、規制要件やポリシーに違反したり、監査失敗を引き起こしたり、重要なデータが漏洩したりするリスクがあります。レジリエンス・パターンは、高可用性、ネットワーク分離、マルチAZデプロイメント、フェイルオーバー動作を回帰させてはいけないため、リスクは高くつきました。すべては、精密な自動化に依存しており、違反するわけにはいきません。
既存の技術的負債はクラウドネイティブ・インフラストラクチャーに深く組み込まれていました。CloudFormationテンプレートとPython自動化は長年にわたって進化し、緊密に結合されるようになり、保守がますます複雑になってきました。依存関係の領域は広大で複雑で、90を超えるLambda関数が4つの異なるデータ・ストアとやり取りし、大きな依存関係の網を形成して変更をリスクにさらしていました。
手動によるモダナイゼーションは時間がかかり、リスクが高く、安全でない可能性がありました。従来のアプローチでは最大数カ月かかっていたかもしれませんが、これは継続的に進化しなければならないミッションクリティカルな決済システムにとっては受け入れがたいものです。IPCには、金融インフラストラクチャーに必要な厳格な基準を犠牲にすることなくスピードを実現できる、根本的に新しいアプローチが必要でした。
IPCのモダナイゼーション・アプローチでは、コードを大規模に分析および生成するAIの能力と人間のエンジニアリングの監督を組み合わせて、正確性、コンプライアンス、レジリエンスを保証しました。モダナイゼーションは、調整された2つのフェーズに基づいて展開されました。
フェーズ1では、プラットフォームの隠れた依存関係を明らかにすることに重点を置きました。CloudFormationテンプレート、組み込みのPythonロジック、環境構成などのレガシーのオートメーション成果物は、AIを使用することによってグループ化され、分析されました。システムは、自動化ロジックを解析して解釈し、インフラストラクチャーとデータ関係を抽出し、ネストされたコード・パスに埋もれた暗黙の依存関係を検出し、時間の経過とともに蓄積されていた運用上の変更やドリフトを明らかにしました。
その結果、構造化されたエンドツーエンドの依存関係データベースが作成されました。これは、決済プラットフォームが運用環境でどのように機能するかを示す最初の正確で包括的なマップです。このデータベースは耐久性があり再利用可能な資産となり、より明確なガバナンス、より迅速なオンボーディング、監査への対応、そしてより多くの情報に基づいた将来のモダナイゼーションの取り組みが可能になりました。
AIは構造化された依存関係データベースを基盤として使用して、クラウド環境全体のプロビジョニングと運用が可能なTerraformモジュールを生成しました。これには、コンピューティング、ストレージ、およびデータサービス、ネットワークとVPCの構成、最小権限の原則に沿ったIAMポリシー、シークレットと環境変数、ならびにロギング、モニタリング、レジリエンス、スケーリング、ランタイム統合ロジックが含まれます。目的は、単なるインフラストラクチャーの複製ではなく、実稼働対応の管理されたオートメーションのアーティファクトの作成でした。
生成された各モジュールは、高度に管理されたエンジニアリング・レビュー・プロセスを経て、チームは、正確性と完全性を検証し、セキュリティーとコンプライアンス体制を評価し、運用上の同等性を確保し、実際のAWSリソースと構成を比較して、文書化されていないドリフトやコンソールベースの変更を検知しました。すべてのサイクルからのフィードバックを使用してAIプロンプトを改良し、アウトプット品質を徐々に向上させました。この構造化された人間とAIのフィードバック・ループにより、信頼性、コンプライアンス、運用の安定性を維持しながら、一貫した高品質の自動化を大規模に実現することができました。
総合的に、これらの成果は、AIの加速と人間のガバナンスを組み合わせることで、オペレーショナル・レジリエンス、セキュリティー、チーム機能を強化しながら、納期を大幅に短縮した方法を示しています。
AIはモダナイゼーションを加速しますが、クリティカルなアーキテクチャーやコンプライアンスの解釈を独自に行うことはできません。例えば、どの機能が機密性の高い財務データを処理するか、どのサービスで強化された監査ログが必要か、またはどのポリシーを規制要件に沿った状態に保つ必要があるかなどを判断することはできません。
また、どのレジリエンス動作を維持する必要があるか、またはデプロイメントの決定がピーク負荷処理にどのように影響するかを完全に評価することもできません。これらの判断には、人間の監督、専門知識、規制の理解、および運用上の直感が必要であり、すべてIPCエンジニアが提供します。人間による監視は、スピードと信頼を損なうことなく確実にする保護手段でした。
このモダナイゼーションの取り組みを通じて、AI駆動型のトランスフォーメーションはスピードだけではないということを最終的に学んだのです。よりスマートな基盤を構築することです。
適切に構造化された依存関係データベースは戦略的な実現要因となり、オンボーディング、監査、将来の進化に向けた基礎的なドキュメンテーションとして機能します。また、AIはコンテキストが豊富なインプットを与えられた場合に最もよく機能することもわかりました。関連する成果物をグループ化することで、アウトプット品質が大幅に向上します。
AIは、技術的な促進だけでなく、モダナイゼーションを学習アクセラレーターに変え、エンジニアがリアルタイムでパターンを理解できるようにしました。同時に、人間による検証は依然として不可欠でした。組み込みの品質ゲートにより、問題が早期に特定され、回帰が防止されました。
重要なのは、これらの原則が単一のCloudFormationからTerraformへの移行にとどまらないことです。これらは、より広範なモダナイゼーション・イニシアチブのための反復可能な青写真を提供します。
このプロジェクトの結果は、決済業界の新しい3つのモダナイゼーション・モデルを示しています。1）加速するAI、2）人間の専門知識でガバナンスを管理する、3）設計どおりのレジリエンス、コンプライアンス、信頼を維持します。
決済プラットフォーム（インフラストラクチャー、プラットフォーム・ロジック、デプロイメント動作、オペレーション）を強化するフルスタックのクラウドオートメーションをモダナイズすることで、IPCはモダナイゼーションの迅速化とレジリエンスの強化だけでなく、セキュリティー・ガバナンスの向上と標準化・強化されたパターンも実現しました。また、開発者とオペレーターのエクスペリエンスが向上し、イノベーションの長期的な基盤も提供されました。
決済プラットフォームの場合、レジリエンスは結果ではありません。それが使命です。AI支援のモダナイゼーションにより、安全性、コンプライアンス、運用の整合性を維持しながら、トランスフォーメーションを加速できます。
1. 出典：IBM内部報告書に記載された自己申告データからの統計（非公開）。
この取り組みにおいてご指導とご支援をいただいたレミ・デイヴィッド、アニル・ルイス、アナンド・カナカプラ・スリニヴァーサ・プラバカーの指導とサポートに感謝申し上げます。