保険会社がIBMと協力して生成AIベースのソリューションを実装する方法

現在、次のようないくつかのユースケースを開発中です。

医療手順の事前承認を取得すること。

医療給付の管理。

保険契約者に保険金請求の決定と給付内容を説明する。

請求履歴の要約。

保険代理店/コンタクトセンター・エージェントの支援: 保険会社は、顧客が残高情報や保険金支払い状況の確認などの簡単な問い合わせに使用できる、音声応答ユニット、モバイル・アプリケーション、オンラインのWebベースのソリューションを導入しています。ただし、現在のソリューション・セットは機能が限られており、顧客エンゲージメントに記載されているような、より複雑な顧客の問い合わせには答えられません。その結果は、顧客は多くの場合、保険代理店や保険会社のコンタクト・センターに電話をかけることになります。エージェント向けに設計された生成AIベースのソリューションは、ドキュメントの検索時間を大幅に短縮し、情報を要約し、アドバイザリー機能を有効にすることで、生産性（ibm.com外部へのリンク）を平均14～34％（ibm.com外部へのリンク）、さらには42％（ibm.com外部へのリンク）向上し、顧客満足度メトリクスの改善にもつながります。IBMは、IBM watsonx AssistantやIBM Watson Explorerなどの製品を使用して、保険会社で従来のAIベースのソリューションを数年にわたり実装してきました。私たちは現在、いくつかの保険会社と協業を開始し、基盤モデルとプロンプト・チューニングを組み込んでエージェントの支援機能を強化しています。

リスク管理：保険会社は、不動産に関連する引受決定を行うために、保険アプリケーションフォームに記載された不動産データ、洪水、ハリケーン、火災事故の履歴記録、犯罪統計など、不動産に関連する特定の場所の外部データを収集します。過去のデータはdata.gov（ibm.com外部へのリンク）などの情報源から公開されているが、定評のある保険会社は、自社の引受および請求エクスペリエンス・データにもアクセスできます。現在、このデータをリスクのモデル化に使用するには手作業が多く、AI機能は十分に活用されていません。

IBMの現在の取り組みには、IBM® watsonx AIおよびデータ・プラットフォームの基盤モデルを強化するために、財産保険の引受および請求調査に関連する公開データを収集することが含まれます。その成果は、クライアントが使用し、独自のエクスペリエンス・データを組み込んでモデルをさらに改良できます。これらのモデルと独自のデータは、ハイパースケーラーに関する規制の業界コンプライアンス要件を満たすように特別に設計された、安全なIBM Cloud環境でホストされます。リスク管理ソリューションは、意思決定の品質を向上させながら、リスク評価と意思決定プロセスを大幅に高速化することを目的としています。

コードのモダナイゼーション：50年以上の歴史を持つ多くの保険会社は、70年代まで開発されたシステムに依存しており、多くの場合、Cobol、Assembler、PL1が組み合わせてコーディングされています。これらのシステムをモダナイズするには、レガシー・コードを実稼働対応のJavaまたはその他のプログラミング言語に変換する必要があります。

IBMは複数の金融機関と連携し、生成AIの機能を使用して既存のコードベースに組み込まれたビジネス・ルールやロジックを理解し、モジュール式システムへのトランスフォーメーションを支援しています。トランスフォーメーションプロセスでは、IBMコンポーネントビジネスモデル（保険用）とBIANフレームワーク（銀行用）を使用して再設計を導きます。生成AIは、モダナイズされたコードをテストするためのテスト・ケースやスクリプトの作成にも役立ちます。