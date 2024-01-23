保険会社がIBMと協力して生成AIベースのソリューションを実装する方法

IBMは保険会社の顧客と協力し、IBM Institute for Business Value（IBV）のデータから保険会社の経営上の意思決定を導く３つの重要な指針が特定された。
保険会社は、会社のトランスフォーメーションを促進するために、次の重要な必須事項を満たす必要があります。
ほとんどの保険会社は、上記の目標を達成するためにハイブリッドクラウドやマルチクラウド・インフラストラクチャーとプラットフォームを使用して、デジタル・トランスフォーメーションとITコアのモダナイゼーションを優先しています。このアプローチにより、革新的な製品やサービスの開発能力が強化され、ビジネスの成長が促進され、企業とのやり取りにおける全体的な顧客体験が向上するため、市場投入までの時間を短縮できます。
IBMは、保険のマーケティング、販売、引受、サービス、支払いの方法を全面的に変革するために必要なさまざまな機能を統合できる数少ないグローバル企業の1つです。
IBMは、その幅広いポートフォリオ全体でAIに重点を置いているため、AI関連機能の業界リーダーであり続けています。最近のGartner Magic Quadrantで、IBMはAI関連の機能（対話型AIプラットフォーム、洞察エンジン、AI開発者サービス）の右上セクションに位置付けられています。
IBM watsonx™ AIおよびデータ・プラットフォームは、AIアシスタントのスイートとともに、ビジネス全体で信頼できるデータを使用してAIの影響を拡大・加速できるように設計されている。
IBMは複数の保険会社と協力して、生成AIを使用して価値の高い機会を特定しています。最も一般的な保険ユースケースには、大きなドキュメントやテキストまたは画像のブロックの処理に使用されるプロセスの最適化が含まれます。こうしたユースケースは、すでに今日のAIワークロードの4分の1を占めており、生成AIによる機能強化に大きくシフトしています。この機能強化には、引受や請求処理などの意思決定をサポートするために、コンテンツと洞察を抽出したり、情報を分類したりすることが含まれます。生成AIの機能の使用が保険業界に大きな変化をもたらす可能性のある重点分野には、次のようなものがあります。
IBMは、バーチャル・アシスタント、会話型検索、コンプライアンスおよび規制プロセス、保険金請求調査、アプリケーション・モダナイゼーションなど、さまざまなユースケースに対応する生成AIベースのソリューションを開発しています。以下に、当社の現在の生成AI実装イニシアチブのいくつかの概要を示します。
顧客エンゲージメント：保険の補償提供には、多数の文書の処理が必要です。これらの文書には、対象項目と除外事項を詳述した保険商品の説明、保険証券または契約文書、保険料請求書と領収書、送信された請求、給付内容の説明、修理見積もり、ベンダーの請求書などが含まれます。保険会社との顧客とのやり取りの大半は、さまざまな商品の補償条件や、承認された保険金支払い金額、提出された請求額を支払わない理由、保険料の領収書、保険金支払い、契約内容変更要求などの取引状況に関する問い合わせで構成されています。
生成AIの取り組みの一環として、保険書類内の構造化データおよび非構造化データ（顧客のクエリーに関連するデータ）をレビューし、商品、契約、一般的な保険に関する問い合わせに関して、テーラーメイドの推奨事項を提供するために、プロンプトのチューニングを行った基盤モデルを使用する能力を実証することができます。このソリューションは、顧客のプロファイルと取引履歴に基づいて具体的な回答を提供し、基礎となる保険契約管理および請求データにアクセスできます。広範な顧客データを瞬時に分析し、パターンを特定して洞察を得て、顧客のニーズを予測する能力により、顧客満足度を向上させることができます。
顧客エンゲージメントの一例として、多国籍の生命保険会社向けに開発した生成AIベースのチャットボットがあります。PoCでは、生成AI機能を使用した場合に、保険商品の問い合わせに対する応答のパーソナライズが向上することが示されています。
当社が保険会社向けに開発した別のチャットボットは、保険契約者が、パッケージに含まれる各保険の保険料など、保険パッケージで提供される補償の全体像を把握できるようにしています。同様に、必要書類（出生証明書など）の追加、保険商品を調査する受取人の追加、現在の補償範囲の補足など、他のさまざまな機能を実行できる能力を宣伝しています。これらすべての機能はすべて自動化によって支援され、安全で信頼できる基盤モデルを使用した従来のAIおよび生成AIによってパーソナライズされています。
以下に、顧客が特定の歯科処置について問い合わせ、顧客の既存の歯科保険の知識と、生成AIチャットボットが（専門家のカスタマー・サービスエージェントと同じような）対話式の会話を行う能力に基づいて、カスタマイズされた回答を受け取った例を示します。
現在、次のようないくつかのユースケースを開発中です。
保険代理店/コンタクトセンター・エージェントの支援: 保険会社は、顧客が残高情報や保険金支払い状況の確認などの簡単な問い合わせに使用できる、音声応答ユニット、モバイル・アプリケーション、オンラインのWebベースのソリューションを導入しています。ただし、現在のソリューション・セットは機能が限られており、顧客エンゲージメントに記載されているような、より複雑な顧客の問い合わせには答えられません。その結果は、顧客は多くの場合、保険代理店や保険会社のコンタクト・センターに電話をかけることになります。エージェント向けに設計された生成AIベースのソリューションは、ドキュメントの検索時間を大幅に短縮し、情報を要約し、アドバイザリー機能を有効にすることで、生産性（ibm.com外部へのリンク）を平均14～34％（ibm.com外部へのリンク）、さらには42％（ibm.com外部へのリンク）向上し、顧客満足度メトリクスの改善にもつながります。IBMは、IBM watsonx AssistantやIBM Watson Explorerなどの製品を使用して、保険会社で従来のAIベースのソリューションを数年にわたり実装してきました。私たちは現在、いくつかの保険会社と協業を開始し、基盤モデルとプロンプト・チューニングを組み込んでエージェントの支援機能を強化しています。
リスク管理：保険会社は、不動産に関連する引受決定を行うために、保険アプリケーションフォームに記載された不動産データ、洪水、ハリケーン、火災事故の履歴記録、犯罪統計など、不動産に関連する特定の場所の外部データを収集します。過去のデータはdata.gov（ibm.com外部へのリンク）などの情報源から公開されているが、定評のある保険会社は、自社の引受および請求エクスペリエンス・データにもアクセスできます。現在、このデータをリスクのモデル化に使用するには手作業が多く、AI機能は十分に活用されていません。
IBMの現在の取り組みには、IBM® watsonx AIおよびデータ・プラットフォームの基盤モデルを強化するために、財産保険の引受および請求調査に関連する公開データを収集することが含まれます。その成果は、クライアントが使用し、独自のエクスペリエンス・データを組み込んでモデルをさらに改良できます。これらのモデルと独自のデータは、ハイパースケーラーに関する規制の業界コンプライアンス要件を満たすように特別に設計された、安全なIBM Cloud環境でホストされます。リスク管理ソリューションは、意思決定の品質を向上させながら、リスク評価と意思決定プロセスを大幅に高速化することを目的としています。
コードのモダナイゼーション：50年以上の歴史を持つ多くの保険会社は、70年代まで開発されたシステムに依存しており、多くの場合、Cobol、Assembler、PL1が組み合わせてコーディングされています。これらのシステムをモダナイズするには、レガシー・コードを実稼働対応のJavaまたはその他のプログラミング言語に変換する必要があります。
IBMは複数の金融機関と連携し、生成AIの機能を使用して既存のコードベースに組み込まれたビジネス・ルールやロジックを理解し、モジュール式システムへのトランスフォーメーションを支援しています。トランスフォーメーションプロセスでは、IBMコンポーネントビジネスモデル（保険用）とBIANフレームワーク（銀行用）を使用して再設計を導きます。生成AIは、モダナイズされたコードをテストするためのテスト・ケースやスクリプトの作成にも役立ちます。
IBM Institute for Business Value（IBV）が実施した調査では、ビジネスリーダーは生成AIの採用について懸念を表明した。主な懸念は、以下に関連しています。
IBMは上記の懸念に、IBM watsonx.ai™AIスタジオ、IBM watsonx.data™データストアおよびIBM watsonx.governance™AI ガバナンスのためのツールキットなど、IBM watsonx®プラットフォームのスイートのコンポーネント群を通じて対応しています。具体的には、watsonx.governanceは、モデルの透明性、説明責任、リネージュ、データ追跡、バイアスと公平性の監視を提供することで、AIのライフサイクル全体を監視および管理する機能を提供します。このエンドツーエンドのソリューションは、従来のAIと生成AIの両方を使用する場合でも、責任があり、透明性があり、説明可能なAIワークフローを実現する主要な機能を保険会社のリーダーに提供します。
上記の通り、当社では、保険会社が保険ビジネスプロセスのデジタル・トランスフォーメーションに生成AIを使用するのを試すのに役立つ、価値の高い多くの機会を特定しました。さらに、生成AIテクノロジーを使用して、記事（保険商品マーケティング用）、パーソナライズされたコンテンツ、顧客向けのEメールなどの新しいコンテンツ・タイプを提供できるほか、プログラミング・コードなどのコンテンツ生成を支援して、開発者の生産性を向上させることもできます。
IBMのエクスペリエンスは、人事プロセスを改善して人材獲得や従業員のパフォーマンス管理などの作業を合理化するなど、生成AIを使用することで生産性が大幅に向上したことを示しています。カスタマー・ケア・エージェントが顧客とのより価値の高いやり取りに集中できるようにすることで、生産性を向上（生成AIを使用したバーチャル・アシスタントがより簡単な問い合わせに対応します）。生成AIを使用してコードのリファクタリングと変換を支援することで、レガシー・コードのモダナイズにかかる時間と労力を節約できます。
これらのトピックについてさらに詳しく議論するには、Kishore RamchandaniおよびAnuj JainにEメールでお問い合わせください。