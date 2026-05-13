エージェント型オーケストレーションの実践：InnovMarineにおける拡張性の高い専門知識への道

専門家主導の作業とエージェントによるオーケストレーションが融合するとどうなるでしょうか？InnovMarineのストーリーは、組織が専門知識を拡張し、成果を加速させ、運用上の摩擦を減らす方法を示しています。
InnovMarineは、造船業者や防衛分野の組織がよりスマートに業務を行い、より良い船舶をスピーディーに建造できるよう支援する、海洋テクノロジーおよびコンサルティングパートナーです。人を第一に考えたアプローチにより、同社は深い業界専門知識と実用的なデジタル・ソリューションを組み合わせています。これには、InnovationConsultantに準拠した専門的な産業および技術メリット（ITB）コンサルティングが含まれます。
産業・技術メリット (ITB) プログラムは、官公庁により義務付けられた主要な防衛調達に関連する要件であり、請負業者が産業参加、技術開発、サプライチェーン・パートナーシップを通じて地域経済に再投資することを保証します。これらのプログラムは戦略的に重要ですが、管理は複雑です。
InnovMarineの使命は、複雑さを簡素化し、生産性を高め、造船業界の企業を一社ずつ前進させるというシンプルなものです。このような専門家主導の環境では、単一のボトルネックが成長を制約することが多く、中小企業の取り組みが最優先事項となっています。これを実現するために、InnovMarineは単なる自動化ではなく、複雑さやベンダー・ロックインをもたらすことなくシステム、データ、ワークフローを連携させることのできる、標準化されたオーケストレーション・レイヤーを必要としていました。
ITBの新規導入を検討しているすべての潜在顧客は、戦略を開始する前に、基礎教育プログラム、きめ細かな適格性チェック、体系的な情報収集を必要とします。需要が高まるにつれ、InnovMarineのITB専門家チームは、手作業による初期審査、繰り返しの説明、一貫性のないデータ収集に必要以上に時間を取られ、これが見込み顧客にとっての障壁となり、スケーラビリティを制限していました。
防衛調達においては、専門家の時間が最も貴重な資源です。InnovMarineのニッチな専門家とそのクライアントは、戦略を始める前の説明の繰り返し、潜在顧客の特定、構造化された情報の手作業での収集など、基本的なタスクに必要以上のサイクルを費やしていました。
チームは以下を実行する必要がありました。
コスト面だけでなく、運用面においても大きな問題がありました。一貫性のないインプットにより中小企業の準備が遅れ、通常24時間の応答遅延により勢いが遅れ、知識の伝達は反復的なトレーニング・ブロックに依存しており、より価値の高い作業から専門家を遠ざけていました。初期審査を円滑に進め、初期段階のやり取りを調整するための一貫して管理された方法がないために、貴重な専門知識が成長のボトルネックとなっていました。
InnovMarineは、IBM® watsonx Orchestrateを活用した、決定論的で説明可能なバーチャルSMEを実装しました。Orchestrate®は、エージェント・エコシステムの制御プレーンとして機能し、標準化されたオープン・インターフェースを通じてエージェント、ツール、企業システムを連携させます。このソリューションの2つの焦点は、限られたITB専門家のリーチを拡大することと、認定アプリケーションの量を増やすことです。
バーチャルSMEは、初期審査のプロセスを管理された反復可能なワークフローに変え、学習を進め、構造化データを取得して、複雑な要件に従って申請者を導きます。カスタムのポイントツーポイント統合を必要とせずに環境全体で既存のシステムと連携するだけでなく、すべてのやり取りが定義されたポリシーに従い、完全に監査可能であることが保証されます。人間の専門家は、判断が本当に必要な場合にのみ関与するため、付加価値の高い専門知識がボトルネックになることなく、より多くの応募者が選考に進むことができます。
ステージ1. アシスタントとツール
ツール統合に支えられたアシスタント主導の体験から始まりました。これによりガイダンスが改善され、手作業が軽減されましたが、フローは半決定的であり、複数ステップのタスクを完了するために依然として人間による操作に依存していました。
ステージ2：LLM収集によるハイブリッド・アシスタント
LLM主導型情報検索が追加され、教育コンテンツの強化および用語の曖昧性解消が可能になりました。これにより、摩擦が軽減され、回答品質も向上しましたが、オーケストレーションは依然としてアシスタント中心であり、自律性、複数ステップにわたる推論、および柔軟な引き継ぎには制限がありました。
ステージ3：watsonx Orchestrateによる完全なエージェント機能（実際の効果が得られる場所）
この画期的な進歩は、IBM watsonx Orchestrateをエージェント型オーケストレーターとして中心に据えることで実現しました。オーケストレーターは、資格の要約、RAGの取得、データの永続性、CRMのライトバック、Eメールまたは通知など、専門的なエージェントを作成・調整し、インプット、コンテキスト、ガバナンスに基づいてリアルタイムで適応させます。また、システムや環境間のシームレスな連携も可能になり、データやアプリケーションが存在する場所に関係なく、ワークフローを一貫して動作させることができます。ツールは、ステップ全体で状態を維持し、判断が必要な場合にSME向けの意思決定対応文書を作成するために活用されます。
watsonx Orchestrateを制御層として用いることで、プロセスは単に手順を実行するだけでなく、よりインテリジェントに動作し、状況に応じて適応し、定義された範囲内で自律的に制御されるようになります。結果として、単に効率が改善されるだけでなく、ツールを構造的に活用できるようになります。
重要である理由
こうしたエージェント型オーケストレーションへの移行により、ガイド付きワークフローが、アプリケーション・プロセスに組み込まれた運用インテリジェンスに変わります。既存のシステムに対してオープンで、環境間でハイブリッドであり、監査可能な決定とポリシー制御を備えた責任ある設計となっています。稼働時には、これまでご覧になってきたものと同じ実装と同様に、ガイド付きで要件に合わせた初期審査、適応的な分岐、クリーンで一貫性のあるデータ収集、必要に応じた人間の介入が含まれます。
バーチャルSMEの運用により、InnovMarineは手動による初期審査からよりインテリジェントなエージェント主導のワークフローに移行しました。応募者は知識をより迅速に習得し、インプットの一貫性が高まり、中小企業への引き継ぎが合理化されます。このプロセスにより、専門家から成る小規模な専門チームは、スタッフを増員することなく、より多くの案件をレビューできます。
初期審査の件数は著しく増加し、予測可能性が向上しただけでなく、専門家の貴重な時間を節約できました。同時に、このプログラムにより、それほど複雑でないケースのスペシャリストのワークロードが軽減され、トレーニングの需要が大幅に減り、クライアントあたりのトレーニング・コストが削減されました。
InnovMarine社からの教訓は明らかです。アプリケーションの工程における要件が多く、専門知識の不足により制約を受けている場合、エージェント型のオーケストレーションは常にその場しのぎの自動化よりも優れたパフォーマンスを発揮します。規制されたエンジニアリング主導のセクターでは、管理されたフロー、構造化データ、人間による監督のおかげで、既に在籍している専門家の影響力が強化されます。
watsonx OrchestrateはオープンAPIと標準に基づいて構築されているため、InnovMarineはオートメーションの状況を継続的に進化させることができます。これは、技術的負債やベンダー・ロックインを引き起こすことなく、ビジネス・ニーズの変化に応じて新しいエージェント、モデル、統合を追加することで実現します。これは将来を見据えた基盤であり、インテリジェントな自動化の次の波に向けて組織を位置づけながら、現在、現実的で再現可能なROIを実現します。
最終的に、InnovMarineの取り組みは、エージェント型AIの真の可能性を示しています。それは、専門知識を置き換えることではなく、その力を増幅することです。インテリジェンスをワークフローへ組み込み、目的と制御を持ってタスクをオーケストレーションすることで、エージェント型システムは、人間の専門家が判断力、創造性、および体験が最も重要となる業務へ集中できるようにします。
結果として得られる新しい運用モデルでは、テクノロジーが反復可能な作業の認知負荷を担い、チームはより価値の高い意思決定に人的資源を活用できます。このモデルでは、自動化だけが成功を促進するわけではありません。人々とインテリジェント・システム間の意図的なコラボレーションも、成功に貢献します。
エージェント型AIと人間の専門知識を組み合わせてこれをうまく実現した組織は、単に時代の流れに追いつくだけでなく、さらに先へと進むことができるでしょう。知識を拡大し、意思決定を迅速化し、複雑化する世界で持続的な競争優位性を生み出します。