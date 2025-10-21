エージェント型AIとIBM Verify Identity ProtectionによるIDセキュリティの融合

最近の技術会議では、セキュリティーコパイロットから自動化されたITチャットボットまで、エージェント型AIに関する発表が次々と行われました。しかしアナリストらは、単純なオートメーションを完全自律型AIとして再ブランド化するエージェントウォッシングについて警告しています。

Forester社は、多くのいわゆるエージェントは、単なるタスク固有のスクリプトであり、調整されたシステムではないと警告しています。Gartner社は、2027年までに、価値やガバナンスの欠如により、エージェント型AIプロジェクトの40％以上がキャンセルされると予測しています。

セキュリティーリーダーにとって、明確さは重要です。セキュリティー向けのエージェント型AIとエージェント型AI向けのセキュリティーの違いを考えてみましょう。

セキュリティー向けのエージェント型AI： AIエージェントがフィッシングのトリアージ、脆弱性スキャン、インシデント対応などのセキュリティータスクを実行します。

エージェント型AI向けのセキュリティー：すべてのAIエージェントが事業単位で検出可能であり、管理され、最小権限、認証情報のローテーションがあり、行動の変化やポリシー違反が継続的に監視されるようにします。

セキュリティーリーダーがAIエージェントの種類の違いを理解することも重要です。