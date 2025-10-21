エージェント型AIとIBM Verify Identity ProtectionによるIDセキュリティの融合

エージェント型AIの時代が到来しました。自律システムは指示に従うだけではありません。意思決定を行い、行動し、イノベーションを加速させます。金融取引の自動化からサイバーセキュリティーワークフローの管理に至るまで、これらのデジタルチームメイトは、営業、財務、人事、IT、セキュリティにわたるオペレーションを変革します。エージェント型AIは私たちの取り組みを増幅する役割を果たし、生産性を高めます。
しかし、エージェント型AIによるイノベーションを推進する自律性は、重大なセキュリティ脆弱性への扉を開き、生産性だけでなくリスクも増幅させる可能性があります。2025年のデータ侵害コストに関するレポートによると、63％の組織にAIセキュリティーおよびガバナンスポリシーがありません。
IBMのX-Force Threat Intelligence Indexレポートによると、データ侵害の30%はIDベースの攻撃から始まり、レガシーのIDおよびアクセス管理（IAM）ツールは自律的で自主的なID用に設計されていませんでした。エージェント型AIの導入が加速するにつれ、組織は管理されていないAIエージェント、シャドーアクセスのリスク、まったく新しい攻撃対象領域に直面しています。
自律型IDと自動化ツールの時代において先頭に立つためには、企業は可視性、制御、ガバナンスのために構築された新しいセキュリティパラダイムが必要です。IBM Verify Identity Protection（VIP）により、組織はスピード、イノベーション、信頼性を維持しながらエージェント型AIを保護できます。
最近の技術会議では、セキュリティーコパイロットから自動化されたITチャットボットまで、エージェント型AIに関する発表が次々と行われました。しかしアナリストらは、単純なオートメーションを完全自律型AIとして再ブランド化するエージェントウォッシングについて警告しています。
Forester社は、多くのいわゆるエージェントは、単なるタスク固有のスクリプトであり、調整されたシステムではないと警告しています。Gartner社は、2027年までに、価値やガバナンスの欠如により、エージェント型AIプロジェクトの40％以上がキャンセルされると予測しています。
セキュリティーリーダーにとって、明確さは重要です。セキュリティー向けのエージェント型AIとエージェント型AI向けのセキュリティーの違いを考えてみましょう。
セキュリティーリーダーがAIエージェントの種類の違いを理解することも重要です。
自律型エージェントは、企業ITに根本的な変化をもたらしています。
しかし、このイノベーションのスピードは、次のような重要な盲点を生み出しています。
レガシーIAM、IDガバナンス、管理（IGA）システムは、このようなダイナミックで自律的な世界向けに設計されていません。組織には、リアルタイムのオブザーバビリティー、最小権限の適用、エージェント型AI専用の行動分析が必要です。
エージェント型AIのセキュリティ確保は、テクノロジーだけの問題ではありません。アイデンティティセキュリティ、可視性、制御のための強固な基盤を構築することなのです。セキュリティーリーダーが今すぐ実行できる4つのステップは次のとおりです。
これら4つのベスト・プラクティスを活用することで、組織はセキュリティー、コンプライアンス、運用上のレジリエンスを維持しながら、自信を持ってエージェント型AIを導入することができます。そして、IBM® Verify Identity Protectionは、組織がこれらのベスト・プラクティスの実現を支援する適切なツールです。
IBM® Verify Identity Protectionは、現代のハイブリッドな企業専用に構築されたIDオブザーバビリティーとAI駆動型の脅威検知を提供します。VIPを使用することで、セキュリティーチームは次のことを実現できます。
エージェント型AIは、ワークフローを自動化し、意思決定を加速し、企業の効率性を解き放つことで、変革の可能性をもたらします。しかし、適切な制御がなければ、管理されていないID、シャドーアクセス、侵害リスクの増大も生じます。
IBM® Verify Identity Protectionは、エージェント型AIを安全に拡張するために必要な可視性、オートメーション、ガバナンスをセキュリティー・リーダーに提供し、信頼やコンプライアンスを損なうことなくイノベーションを実現します。