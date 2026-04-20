これらの課題に対処するために、Iterate.aiは、高性能AIアクセラレーションのためのIntel Gaudi 3 AIアクセラレーターを活用することで、Generate for Healthcare Software-as-a-Service（SaaS）ソリューションをIBM Cloudにオンボードしました。

このユースケースは、病院の収益回復に焦点を当てており、AIが請求データ、支払者ポリシー、ドキュメンテーションを分析できるため、未払いまたは未払いの請求を手動による処理よりも迅速かつ正確に発見できるように設計されています。

長い統合サイクルを必要とする従来のAI導入とは異なり、このソリューションは、本番環境に対応し、数カ月ではなく数週間で導入できるように構築されています。予測可能な性能、強力なガバナンス、PHIの保護を必要とする医療組織向けに特別に設計されています。

Generate for Healthcareを使用すると、AIシステムが請求を分析し、問題を特定し、定義されたワークフロー内で次のステップのアクションをサポートできるようになります。IBM Cloudにデプロイされたこのプラットフォームは、病院の収益サイクルチーム向けのプライベートAI労働力プラットフォームとして機能します。これには、すぐに使えるAIワークフロー・エージェント（「カード」と呼ばれる）が付属しており、自動的に次のことを行うように設計されています。

保険金請求と支払者とのやり取りの分析

拒否された請求、未払いまたは未払いの請求の特定

複雑な文書から拒否の正確な理由を抽出

手動で行うと通常30分以上かかる医療レター（Medical Letters of Necessity）の作成など、フォローアップ・ワークフローを可能にする

このプラットフォームはエージェント型であるため、組織は時間の経過とともに他のデータ量の多い意思決定主導のプロセスに対処するためのカスタム・ワークフローを作成することもできます。セキュリティーとコンプライアンスは設計の基盤です。AIのアクションは追跡可能で、監査に対応するように設計されているため、組織はAIの採用を拡大しながら、コントロールとコンプライアンスを維持することができます。