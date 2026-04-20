Iterate.aiでは、現在、IBM Cloud上でデプロイし、Intel AIアクセラレーターで構築された、コンプライアンスに準拠した請求分析および収益サイクル・ワークフロー用のプライベートAIプラットフォーム「Generate for Healthcare」を提供しています。
医療機関は、コンプライアンスと業務効率を維持しながら、拒否された請求や未払いの請求を管理するというますます高まるプレッシャーにさらされています。請求額が増加し、支払人規則が複雑になる中、病院は信頼、セキュリティー、制御を損なうことなく実際の成果をもたらすAIソリューションを求めています。
医療従事者は、運用面および財務面での大きな課題に直面しています。請求および拒否管理チームは、膨大な量のデータに圧倒されています。多くの場合、請求が拒否された理由や支払い不足の理由を判断するために手作業でレビューしなければならない長い文書に分散されています。1つの請求書には、10～25ページの高密度の文章が含まれ、数千件の未処理の請求書に分割されます。
同時に、組織は人員不足、管理上の燃え尽き症候群、利益率の縮小、規制監視の強化といった問題に直面しています。多くのヘルスケア分野のリーダーはAIの可能性を認識していますが、AIの実験と測定可能なビジネス成果との間には、差異があることがよくあります。データ・プライバシー、コンプライアンス、ガバナンスに関する懸念により、デプロイメントが大幅に遅れたり、遅れたりすることがよくあります。
これらの現実により、新しいクラスのAIソリューションに対する需要が生まれています。つまり、設計上安全で、コンプライアンス要件に合わせて構築され、規制の厳しい環境でも迅速に価値を提供できるものです。
これらの課題に対処するために、Iterate.aiは、高性能AIアクセラレーションのためのIntel Gaudi 3 AIアクセラレーターを活用することで、Generate for Healthcare Software-as-a-Service（SaaS）ソリューションをIBM Cloudにオンボードしました。
このユースケースは、病院の収益回復に焦点を当てており、AIが請求データ、支払者ポリシー、ドキュメンテーションを分析できるため、未払いまたは未払いの請求を手動による処理よりも迅速かつ正確に発見できるように設計されています。
長い統合サイクルを必要とする従来のAI導入とは異なり、このソリューションは、本番環境に対応し、数カ月ではなく数週間で導入できるように構築されています。予測可能な性能、強力なガバナンス、PHIの保護を必要とする医療組織向けに特別に設計されています。
Generate for Healthcareを使用すると、AIシステムが請求を分析し、問題を特定し、定義されたワークフロー内で次のステップのアクションをサポートできるようになります。IBM Cloudにデプロイされたこのプラットフォームは、病院の収益サイクルチーム向けのプライベートAI労働力プラットフォームとして機能します。これには、すぐに使えるAIワークフロー・エージェント（「カード」と呼ばれる）が付属しており、自動的に次のことを行うように設計されています。
このプラットフォームはエージェント型であるため、組織は時間の経過とともに他のデータ量の多い意思決定主導のプロセスに対処するためのカスタム・ワークフローを作成することもできます。セキュリティーとコンプライアンスは設計の基盤です。AIのアクションは追跡可能で、監査に対応するように設計されているため、組織はAIの採用を拡大しながら、コントロールとコンプライアンスを維持することができます。
Iterate.aiによるGenerate for Healthcareは、IBM、Intel、Iterate.aiの強みとともにIBM Cloud上で提供され、それぞれが明確でクリティカルな役割を果たしています。
テクノロジーだけでなく、IBMのエコシステム戦略は採用を加速させます。IBM Cloud Catalogにこのソリューションを掲載することで、Iterate.aiのようなISVは、市場投入の実行をサポートするeコマースの再販モデルを採用し、より迅速にエンタープライズ・ヘルスケアのクライアントにリーチすることができます。同時に、顧客はソリューションの準備状況と信頼性について確信を持つことができます。
Iterate.aiに対する医療組織からの反応は好調です。Iterate.ai社は、IBMでの提供開始以前のソリューションの早期デプロイメントにより、最初の90日間で顧客に対して次のような測定可能な運用面および財務面の成果が得られたと共有しています。
Iterate.aiはまた、中西部の地域医療システムが、復旧機会をより迅速に特定し、管理工数を削減したことで、わずか3カ月で10倍の投資収益率を達成したと報告しています。1
これらの成果は、リスクを増大させることなく、迅速かつ防御可能なROIを実現するAIソリューションを求めているCFO、CIO、収益サイクル管理（RCM）チームの共感を呼んでいます。
AIの導入が成熟するにつれて、規制対象の業界は実験の枠を超えて、生産グレードのドメイン固有のAIへと移行していくでしょう。Intel Gaudi 3 AIアクセラレーターなどのAIアクセラレーションの進歩により、より複雑なモデルを効率的に実行できるようになり、以前はコストがかかりすぎたり、計算量が多すぎたりした新しい医療ユースケースへの扉が開かれています。
ヘルスケア業界にとって、これは、業界が求めるプライバシー、ガバナンス、予測可能性を維持しながら、AIを収益回復からコンプライアンス・オートメーション、運用インテリジェンス、意思決定サポートなどの分野に拡大することを意味します。
「医療組織は生成AIのROIに苦慮しています。ほとんどのソリューションが効率性の向上を約束しており、定量化が難しいからです」と、Intel社の北米エンタープライズ・ソリューション販売担当GMのSteven J. Darrah氏は述べています。「収益回復は根本的に異なります。制約のある病院システムのために、払い戻しを逃したすべてのものが、回収された金額に直接変換されるのを支援しているからです。Intel社、Iterate社、IBMは、データが要求する安全でコンプライアンスに準拠した環境を維持しながら、利用可能でパフォーマンスの高いハードウェアでこれらのメリットを実現する機会を組織に提供しています。
医療組織が必要としているのは、コンプライアンスに後付けされたAIではなく、コンプライアンスを目的として構築されたAIです。Iterate.aiによるGenerate for Healthcare、Intel Gaudi 3 AIアクセラレーター、IBM Cloudの組み合わせは、価値実現までの時間を短縮し、セキュリティーを最優先したアプローチで高性能AIを提供します。
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