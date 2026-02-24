幅広く選択できるチェックアウト：IBMはグローバルな支払いオプションを拡大します

企業がグローバルに展開し、デジタル・コマースが進化し続ける中、顧客はどこにいても、シンプルで馴染みのある、柔軟な購入体験を期待しています。IBMは、お客様が希望する支払い方法を使用して、必要な製品やソリューションを簡単に購入できるようにすることで、その期待に応えるよう努めています。

そのため当社は29の国または地域にわたる支払いオプションを拡大し、モダナイズし、世界中のお客様にこれまで以上の選択肢を提供しています。