幅広く選択できるチェックアウト：IBMはグローバルな支払いオプションを拡大します

29の国または地域で支払いオプションを拡大およびモダナイズし、世界中のお客様にこれまで以上に多くの選択肢を提供しています。
企業がグローバルに展開し、デジタル・コマースが進化し続ける中、顧客はどこにいても、シンプルで馴染みのある、柔軟な購入体験を期待しています。IBMは、お客様が希望する支払い方法を使用して、必要な製品やソリューションを簡単に購入できるようにすることで、その期待に応えるよう努めています。
そのため当社は29の国または地域にわたる支払いオプションを拡大し、モダナイズし、世界中のお客様にこれまで以上の選択肢を提供しています。
支払い方法は世界中で大きく異なります。一部の顧客は主要なクレジットカードに依存していますが、デジタルウォレットや信頼できるローカル決済システムを好む顧客もいます。このようなニーズをよりよくサポートするため、IBM.comは現在、現地の期待や購買習慣に沿った幅広い支払い方法を提供しています。
お使いの場所に応じて、以下を使用してIBM.comでの購入を完了できるようになりました。
この拡張は、単にチェックアウト時のボタンを増やすというだけではなく、摩擦を取り除き、地域の好みを尊重し、すべての顧客にとってエンドツーエンドの購入プロセスをよりスムーズにすることを目的としています。
グローバルチーム向けのソフトウェアを購入する企業であっても、単一のサブスクリプションを購入する開発者であっても、支払いエクスペリエンスが障壁にはなりません。
支払いの柔軟性が向上すると、次のことが可能になります。
このアップデートにより、お客様は、他のデジタル・ライフを管理するのと同じ方法で、IBMソリューションを迅速、安全、完全に制御して購入できるようになります。
当社はグローバル機能の拡大を次に進んでいますが、製品の在庫状況、サポートされている支払いタイプ、料金体系は国または地域によって異なる場合があります。チェックアウトを進めると、地域の要件と在庫状況に基づいて、お住まいの地域に適用されるオプションが自動的に表示されます。
こうした支払いオプションの拡大により、当社はすべてのお客様にシームレスでモダンかつ包括的な購入エクスペリエンスを提供する取り組みを続けています。顧客がどこにいても、どのような支払い方法を希望しても、同様です。
チェックアウト・プロセスを地域の好みや信頼できるローカルの方法に合わせることで障壁を取り除き、柔軟性を高め、お客様のビジネスをサポートするIBM製品やソリューションへのアクセスをこれまで以上に簡単にしています。これは、現在および将来のIBM.comとの関わり方を簡素化および合理化するための当社の幅広い取り組みの一歩にすぎません。