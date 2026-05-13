IBM Venturesは、AI時代に向けてデータ損失防止を最新化するOrion Security社を支援できることを誇りに思っています。Orion Security社は、このカテゴリをリアクティブな制御から、今日のエンタープライズの働き方に合わせて設計された、プロアクティブでインテリジェントな保護へと転換しています。
AIは、データがエンタープライズ内をどのように移動するかを変化させるとともに、従来のデータ損失防止（DLP）プラットフォームでは対応を想定していなかったリスクを顕在化させています。Orion Security社は、まさにこの時代のために構築されました。
IBM Venturesは、次世代のプラットフォームシフトに向けて、中核的なエンタープライズ機能を再定義するテクノロジーへ投資しています。セキュリティー分野において、そのシフトは明確です。効果的な保護は、もはやAI駆動型ワークフローへ後付けすることはできません。保護機能は、それらにネイティブ対応している必要があります。この考え方が、Orion Security社への投資の基盤となっています。Orion Security社は、エンドポイント、SaaS、およびクラウド環境全体で機密データを保護するために特化して構築されたAIネイティブDLPプラットフォームであり、従来型アプローチと比較して、はるかに少ない複雑さで、より高い精度を実現します。
従来型DLPは、長年にわたり課題を抱えてきました。硬直的なポリシー設計、長いデプロイメント・サイクル、高い誤検知率、および限定的な適応性によって、導入と成果が阻害されてきました。多くのプログラムは、有意義な保護を実現する前に停滞し、チームは疲弊した状態のままリスクにさらされていました。
AIは、このギャップをさらに拡大させています。生成AI、エージェント型ワークフロー、およびシャドーAIの利用によって、ルールベースシステムでは検知や推論ができない新たなデータ窃盗経路が生まれています。同時に、エンタープライズ・データ・フローの膨大な規模と動的性質により、手動によるポリシー調整はますます非現実的になっています。その結果、現実的なリスクが生じています。IBM の情報漏えい調査によると、データ侵害による世界平均コストは444万米ドルに達し、米国では1000万米ドルとなっています。この差は、問題がどれほど深刻化しているかを浮き彫りにしています。
DLPは、数十年ぶりとなる真のアーキテクチャー転換期を迎えています。現在では、大規模言語モデルの進歩により、従来型システムでは不可能だった、コンテキスト認識型分類および行動ベース検知が可能になっています。エンタープライズは、即時価値、最小限の運用負荷、およびAI活用業務とともに進化する保護を新たな要件として、長年停滞していたDLP施策を見直しています。
次世代DLPの転換点は、今まさに到来しています。IBM Venturesは、この分野へ投資しています。なぜなら、今後のカテゴリーリーダーシップは、小規模な機能強化ではなく、今日のデータ利用のあり方に合わせてゼロから設計されたAIネイティブアーキテクチャーによって決まると考えているからです。
Orion Security社は、現代のセキュリティー・チームの考え方に沿ってDLPに取り組んでいます。つまり、エンドポイントを中心とし、行動優先型であり、インテリジェンス主導で、変化に強いアプローチです。私たちは、同社のプラットフォームを「データ向けEDR」と捉えています。これは、静的なポリシー適用から、動的なリスク検知および損失防止への転換です。3つの統合機能がOrionを際立たせています。
エンドポイント、ブラウザー拡張機能、およびSaaS環境全体にわたる柔軟なデプロイメントにより、このプラットフォームは複雑で異種混在のエンタープライズにも実用的に対応できます。
Orion Security社のアプローチは、IBMのデータ・セキュリティー・ストラテジーと密接に整合しています。そのデータ・リネージ主導の可視性とAIベース分類は、コンプライアンスおよびモニタリングにおける IBM の強みを補完し、IBMのデータ・セキュリティー・プラットフォームをエージェント型およびクラウドネイティブなユースケースへ拡張しています。IBM Security Services全体において、Orionの説明可能でポリシー依存度の低い検知モデルは、クライアントがますます複雑化する脅威環境へ対応するために依拠しているアドバイザリーおよびマネージドサービスと高い整合性を持っています。
IBM Venturesは、AI時代に向けてデータ損失防止を最新化するOrion Security社を支援できることを誇りに思っています。Orion Security社は、このカテゴリをリアクティブな制御から、今日のエンタープライズの働き方に合わせて設計された、プロアクティブでインテリジェントな保護へと転換しています。