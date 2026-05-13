AIは、データがエンタープライズ内をどのように移動するかを変化させるとともに、従来のデータ損失防止（DLP）プラットフォームでは対応を想定していなかったリスクを顕在化させています。Orion Security社は、まさにこの時代のために構築されました。

IBM Venturesは、次世代のプラットフォームシフトに向けて、中核的なエンタープライズ機能を再定義するテクノロジーへ投資しています。セキュリティー分野において、そのシフトは明確です。効果的な保護は、もはやAI駆動型ワークフローへ後付けすることはできません。保護機能は、それらにネイティブ対応している必要があります。この考え方が、Orion Security社への投資の基盤となっています。Orion Security社は、エンドポイント、SaaS、およびクラウド環境全体で機密データを保護するために特化して構築されたAIネイティブDLPプラットフォームであり、従来型アプローチと比較して、はるかに少ない複雑さで、より高い精度を実現します。