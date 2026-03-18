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AI（人工知能） ITの自動化

IBMベンチャーズがAtolio社に投資した理由

ハイブリッドクラウド時代に向けて、AI搭載の安全なエンタープライズ検索を強化します。

公開日 2026年03月18日

IBMベンチャーズは、企業の生産性の未来は、データ主権を尊重し、プラットフォーム間でシームレスに統合し、AIの最新の進歩を活用した、インテリジェントで安全かつ柔軟な検索エクスペリエンスにあると考えています。だからこそ、セキュリティー意識の高い組織向けに設計された唯一の完全セルフホスト型AI搭載エンタープライズ検索プラットフォーム、Atolioへの投資を発表できることを大変嬉しく思います。

エンタープライズ・サーチの課題：断片化とリスク

エンタープライズデータは無数のツールに分散しており、特にデータプライバシー、コンプライアンス、制御について交渉の余地がない業界では、従来の検索ソリューションではこの情報を統合するのが困難です。実際、Tinesが委託したForrester Consultingの調査によると、ITリーダーの38%が、セキュリティーとガバナンスに関する懸念をAIの規模拡大における主要な障壁として挙げています。

Atolio社は、組織がオンプレミスまたは仮想プライベートクラウド（VPC）のいずれかの自社インフラ内でAI搭載の検索を完全にデプロイできるプラットフォームでこの問題を正面から解決し、機密データの完全なコントロールを保証します。権限を意識したインデックス作成、ネイティブ・コネクター、オープンソースと独自のLLMの両方をサポートするAtolioは、各ユーザーのアクセス権に合わせて調整された、安全で統一された検索エクスペリエンスを提供します。

IBMのハイブリッドクラウドとAIのビジョンに戦略的に適合

Atolio社のアーキテクチャーは、IBMのハイブリッドクラウドおよびAI戦略と直接一致しています。Red Hat OpenShiftが環境間で一貫したデプロイメントを可能にするのと同様に、Atolio社は企業がどこにあるデータにもAIを導入できるようにします。同社のモデルにとらわれないアプローチは、watsonx、Anthropic、OpenAI、Gemini、およびMetaのLlamaなどのオープンソースモデルとの統合をサポートしており、顧客は自分のニーズに適したモデルを柔軟に選択することができます。

エンタープライズ規模のために構築されたチーム

Atolioの創業チームは、エンタープライズ・ソフトウェアとAIインフラストラクチャーにおける豊富なエクスペリエンスを有しています。CEOのDavid Lanstein氏とCROのMark Matta氏は、PagerDutyをARRで100万米ドルから1億米ドル以上に拡大するのに貢献しました。CTOのGareth Watts氏は、Splunkの初期のクラウド製品と安全な取り込みレイヤーの構築に尽力しました。

共に、規制の厳しい大企業にサービスを提供する上での技術的および市場投入の課題を理解するチームを結成しました。初期の実績がそれを物語っています。Cengage、Cribl、U.S. Air Forceなどの顧客は、Atolioを使用して企業の知識を統合し保護することで、すでに生産性の向上を実感しています（一部のチームでは最大62％）。

次世代のエンタープライズ・テクノロジーに向けたインフラストラクチャーの構築

IBM Venturesでは、次世代のエンタープライズ・テクノロジーに向けたインフラストラクチャーを構築している企業に投資しています。Atolioはまさにそれを実現しています。つまり、組織が安全かつインテリジェントに知識にアクセスし、知識とやり取りする方法を再定義しています。

IBMは、市場進出活動を拡大し、AIを活用したエンタープライズ検索における革新を続けるAtolio社を支援できることを誇りに思っています。同社のプラットフォームは、企業がAIの力を安全かつ柔軟、大規模に活用する方法の基盤となると信じています。

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Atolio社のロゴ
Emily Fontaine

Global Head of Venture Capital

IBM