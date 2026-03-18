IBMベンチャーズがAtolio社に投資した理由

Atolioの創業チームは、エンタープライズ・ソフトウェアとAIインフラストラクチャーにおける豊富なエクスペリエンスを有しています。CEOのDavid Lanstein氏とCROのMark Matta氏は、PagerDutyをARRで100万米ドルから1億米ドル以上に拡大するのに貢献しました。CTOのGareth Watts氏は、Splunkの初期のクラウド製品と安全な取り込みレイヤーの構築に尽力しました。

共に、規制の厳しい大企業にサービスを提供する上での技術的および市場投入の課題を理解するチームを結成しました。初期の実績がそれを物語っています。Cengage、Cribl、U.S. Air Forceなどの顧客は、Atolioを使用して企業の知識を統合し保護することで、すでに生産性の向上を実感しています（一部のチームでは最大62％）。