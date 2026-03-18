IBMベンチャーズがAtolio社に投資した理由

ハイブリッドクラウド時代に向けて、AI搭載の安全なエンタープライズ検索を強化します。
エンタープライズデータは無数のツールに分散しており、特にデータプライバシー、コンプライアンス、制御について交渉の余地がない業界では、従来の検索ソリューションではこの情報を統合するのが困難です。実際、Tinesが委託したForrester Consultingの調査によると、ITリーダーの38%が、セキュリティーとガバナンスに関する懸念をAIの規模拡大における主要な障壁として挙げています。
Atolio社は、組織がオンプレミスまたは仮想プライベートクラウド（VPC）のいずれかの自社インフラ内でAI搭載の検索を完全にデプロイできるプラットフォームでこの問題を正面から解決し、機密データの完全なコントロールを保証します。権限を意識したインデックス作成、ネイティブ・コネクター、オープンソースと独自のLLMの両方をサポートするAtolioは、各ユーザーのアクセス権に合わせて調整された、安全で統一された検索エクスペリエンスを提供します。
Atolio社のアーキテクチャーは、IBMのハイブリッドクラウドおよびAI戦略と直接一致しています。Red Hat OpenShiftが環境間で一貫したデプロイメントを可能にするのと同様に、Atolio社は企業がどこにあるデータにもAIを導入できるようにします。同社のモデルにとらわれないアプローチは、watsonx、Anthropic、OpenAI、Gemini、およびMetaのLlamaなどのオープンソースモデルとの統合をサポートしており、顧客は自分のニーズに適したモデルを柔軟に選択することができます。
Atolioの創業チームは、エンタープライズ・ソフトウェアとAIインフラストラクチャーにおける豊富なエクスペリエンスを有しています。CEOのDavid Lanstein氏とCROのMark Matta氏は、PagerDutyをARRで100万米ドルから1億米ドル以上に拡大するのに貢献しました。CTOのGareth Watts氏は、Splunkの初期のクラウド製品と安全な取り込みレイヤーの構築に尽力しました。
共に、規制の厳しい大企業にサービスを提供する上での技術的および市場投入の課題を理解するチームを結成しました。初期の実績がそれを物語っています。Cengage、Cribl、U.S. Air Forceなどの顧客は、Atolioを使用して企業の知識を統合し保護することで、すでに生産性の向上を実感しています（一部のチームでは最大62％）。
IBM Venturesでは、次世代のエンタープライズ・テクノロジーに向けたインフラストラクチャーを構築している企業に投資しています。Atolioはまさにそれを実現しています。つまり、組織が安全かつインテリジェントに知識にアクセスし、知識とやり取りする方法を再定義しています。
IBMは、市場進出活動を拡大し、AIを活用したエンタープライズ検索における革新を続けるAtolio社を支援できることを誇りに思っています。同社のプラットフォームは、企業がAIの力を安全かつ柔軟、大規模に活用する方法の基盤となると信じています。