Db2 Intelligence Centerの新機能：2025年7月のリリースのハイライト

1. 新しいカスタム・モニタリング・ページ（プレビュー）

50を超えるDb2メトリクスから選択し、複数のデータベースを監視し、さまざまな期間にわたるトレンドを可視化できる新しいカスタム・モニタリング・ページを追加しました。これは、より深いメトリクス・カバレッジ、カスタマイズされたビュー、テンプレート、AI駆動型のトラブルシューティングをサポートする本格的なフレームワークに向けた第一歩です。これにより、ユーザーは次のことができるようになりました。

性能、ストレージ、セキュリティー指標など、幅広いメトリクスから選択

複数のデータベース用にカスタマイズされたビューの作成や簡単な比較と分析

直感的なチャートとグラフを使用した、傾向とパターンの視覚化

このマイルストーンは、業界を横断したユーザーからの直接のフィードバックを取り入れた数か月にわたる開発とテストの成果であり、プラットフォームが初日から実際の運用ニーズに対応できることを確実にしています。さらに、継続的な開発とリリースのサイクルによって、進化するニーズに確実に対応しています。

2. クリティカルおよび高重要度のセキュリティー修正プログラム

このリリースには、内部監査および外部の使用中に特定されたセキュリティーの脆弱性に対する複数のパッチが含まれています。Intelligence Centerを使用するすべてのお客様には、データベースのオペレーションにおける継続的なセキュリティーと整合性を確保するために、このバージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。

このアップデートは、2025年7月28日からすべてのIntelligence Centerのお客様にご利用いただけます。