Db2 Intelligence Centerの新機能：2025年7月のリリースのハイライト

2025年7月29日
2025年6月12日に、データベースのオペレーション、オブザーバビリティー、オートメーションを簡素化するために設計された最先端のAIネイティブ・コンソールであるDb2 Intelligence Centerの一般提供を発表しました。
直感的なインターフェースと堅牢な主要機能を備えたIntelligence Centerは、データベース管理者やITチームに性能の最適化、メンテナンスの効率化、そして全体的な運用効率の向上を可能にします。これは次世代の AI搭載データベース管理プラットフォームです。
1. 新しいカスタム・モニタリング・ページ（プレビュー）
50を超えるDb2メトリクスから選択し、複数のデータベースを監視し、さまざまな期間にわたるトレンドを可視化できる新しいカスタム・モニタリング・ページを追加しました。これは、より深いメトリクス・カバレッジ、カスタマイズされたビュー、テンプレート、AI駆動型のトラブルシューティングをサポートする本格的なフレームワークに向けた第一歩です。これにより、ユーザーは次のことができるようになりました。
このマイルストーンは、業界を横断したユーザーからの直接のフィードバックを取り入れた数か月にわたる開発とテストの成果であり、プラットフォームが初日から実際の運用ニーズに対応できることを確実にしています。さらに、継続的な開発とリリースのサイクルによって、進化するニーズに確実に対応しています。
2. クリティカルおよび高重要度のセキュリティー修正プログラム
このリリースには、内部監査および外部の使用中に特定されたセキュリティーの脆弱性に対する複数のパッチが含まれています。Intelligence Centerを使用するすべてのお客様には、データベースのオペレーションにおける継続的なセキュリティーと整合性を確保するために、このバージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。
このアップデートは、2025年7月28日からすべてのIntelligence Centerのお客様にご利用いただけます。
私たちはまだDb2 Intelligence Centerを始めたばかりで、皆さまの声を伺いたいと考えています。現在の機能に関するご意見や、今後のリリースで追加してほしい内容をぜひお聞かせください。お客様からのフィードバックは、製品ロードマップを形成し、進化するニーズに確実に応えられるようにするうえで不可欠です。