嵐を乗り切る：停電予測がグリッドのレジリエンスの未来である理由

気象予報だけでは意思決定を促進することはできず、洞察が不可欠となります。Outage Predictionは、予測をオペレーショナル・インテリジェンスへと変換し、嵐が発生する前に公益事業がスタッフを動員し、資産を保護することに役立ちます。

停電予測は、過去のデータとリアルタイムのデータを活用して、停電の規模、場所、タイミングを予測します。特に次の3点を分析します。

過去の気象パターンと超局所的な予測

過去の停電チケットとインフラストラクチャーの損傷

植生に関する洞察と環境条件

これらのインプットは、各公益事業のサービス分野に合わせて調整された、信頼性の高い予測を提供する高度な分析モデルに反映されます。その結果、より迅速でスマートな意思決定を叶える実行可能な洞察が得られます。

公益事業は、カスタマイズしたダッシュボードを通じて予測される影響を監視し、停電予測をスタッフの動員ストラテジーと資産管理ワークフローに合わせて調整することができます。