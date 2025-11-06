嵐を乗り切る：停電予測がグリッドのレジリエンスの未来である理由
IBM Outage Predictionは、事後対応型から事前対応型の計画への公益事業の移行を支援するように設計されたAI駆動型ソリューションです。
近年、異常気象の頻度と強度は急増しており、全米の公益事業のオペレーションにかつてない負担がかかっています。ハリケーンや山火事から氷嵐や雷雨に至るまで、天候による停電はもはや珍しい異常事態ではなく、当たり前に起こり得ることになりつつあります。
高度な気象予報と予測分析を組み合わせることで、このソリューションは公益事業に次のことを可能にします。
Climate Centralによると、2000年から2023年までの米国の大規模な停電の80％（5万人以上の顧客に影響）は天候が原因でした。テキサス州、ミシガン州、カリフォルニア州などが最も大きな被害を受けており、公益事業がこうした事態にどのように備え、対応するかを早急に再考することが必要であることを浮き彫りにしています。
米国エネルギー省は、停電により米国企業に年間1,500億米ドルの損害が及ぶと推定しています。また、10億ドル規模の災害が増加する中、公益事業は、オペレーションのコストを管理しながら、グリッドのレジリエンスと顧客満足度を向上させるというプレッシャーにさらされています。
ここでの課題は、電力グリッドが今日の気候に耐えられるように構築されていないという点です。従来の停電管理システムは事後対応型であり、多くの場合、被害が発生して初めてスタッフを動員します。しかし、もし公益事業が停電を事前に予測できたらどうでしょうか？
気象予報だけでは意思決定を促進することはできず、洞察が不可欠となります。Outage Predictionは、予測をオペレーショナル・インテリジェンスへと変換し、嵐が発生する前に公益事業がスタッフを動員し、資産を保護することに役立ちます。
停電予測は、過去のデータとリアルタイムのデータを活用して、停電の規模、場所、タイミングを予測します。特に次の3点を分析します。
これらのインプットは、各公益事業のサービス分野に合わせて調整された、信頼性の高い予測を提供する高度な分析モデルに反映されます。その結果、より迅速でスマートな意思決定を叶える実行可能な洞察が得られます。
公益事業は、カスタマイズしたダッシュボードを通じて予測される影響を監視し、停電予測をスタッフの動員ストラテジーと資産管理ワークフローに合わせて調整することができます。
