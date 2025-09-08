世界中の組織は根本的な課題に直面しています。データにはストーリーがありますが、従来のAIシステムは行間を読み取ることができません。従来の検索拡張生成（RAG）システムは、情報を見つけることに長けていますが、その情報がどのようにつながるかを理解することはできません。

このような制約のせいで、知見の欠如や不適切な意思決定が生じて企業は何百万ドルもの損失を被ることになります。このギャップを認識しているリーダーは、競争上の優位性を身につけています。