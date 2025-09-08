watsonx.ai、Graph RAGをサポート：従来の検索機能を超えた戦略的進化

2025年9月8日

Suhas Kashyap

Sr. Product Manager, InstructLab for watsonx.ai

watsonx.aiは、統合機能としてGraph RAGをサポートし、組織が、分離されたデータを相互接続されたナレッジ・ネットワークに変換できるようにしました。

世界中の組織は根本的な課題に直面しています。データにはストーリーがありますが、従来のAIシステムは行間を読み取ることができません。従来の検索拡張生成（RAG）システムは、情報を見つけることに長けていますが、その情報がどのようにつながるかを理解することはできません。

このような制約のせいで、知見の欠如や不適切な意思決定が生じて企業は何百万ドルもの損失を被ることになります。このギャップを認識しているリーダーは、競争上の優位性を身につけています。

watsonx.aiによるGraph RAGサポート：戦略的機能の強化

断片化された情報を得るのではなく、概念、エンティティー、コンテキスト間の関係をマッピングし、その分野の専門家が実際に考察するような知見を提供します。このサポートは、技術的な機能強化を超えるものです。これは、組織がwatsonx.aiの実証済みのインフラストラクチャーを通じて知識資産を活用する方法を根本的に拡張するものです。

複数の業界にわたる戦略的アプリケーション：

  • 金融サービス：顧客関係、取引パターン、市場状況を結び付けて、より正確な融資決定を可能にするリスク評価モデル
  • 保険：保険契約の詳細、事故報告、過去のパターンをリンクさせることで、不正の可能性にフラグを立てながら、正当な保険金請求を促進する保険金請求処理
  • 電気通信：インフラストラクチャー関係マッピングを通じてネットワークを最適化し、予知保全と顧客維持戦略を実現

技術的リーダーシップが不可欠

Graph RAG機能を活用して成功を収めるには、ツールの導入以上のものが必要です。現代のリーダーは、組織内でグラフ思考の能力を身につける必要があります。つまり、知識のつながりがビジネス価値を創出する仕組みを理解し、技術的な実装と戦略的成果を結びつける能力を築くのです。

watsonx.aiでGraph RAGを活用するための4つの基本原則：

  1. 関係認識型AIシステムについて基本的な理解を深める
  2. その分野の専門知識とグラフ概念の両方を理解する部門横断的なチームを育成する
  3. ナレッジ・ネットワークの最適化について継続的に学習する
  4. 戦略的ビジョンとテクニカル・グラフの実装の橋渡し

関係認識型AIシステムの技術を習熟することは、重要なリーダーシップの能力になります。最も効果的なリーダーとは、ビジネス戦略と高度なAI機能の両方を同じように自信を持って扱える人です。

watsonx.aiによる実装の利点

従来のグラフベースのシステムの場合、数か月にわたるカスタム開発と専門知識が必要です。watsonx.aiのGraph RAGサポートはこの障壁を取り除き、既存のAIインフラストラクチャー内の高度な関係認識情報に即座にアクセスできるようにします。

4つの戦略的メリット：

  1. 複雑なビジネス課題に対する知見を得るまでの時間を短縮
  2. 構造化された知識の接続でAIのハルシネーションを軽減
  3. 包括的なコンテキスト認識で意思決定を強化
  4. 優れたAI機能を通じて競争上の差別化を実現

watsonx.aiでGraph RAGの使用を開始する

この機能は現在、watsonx.aiを通じてサポートされており、実装ガイダンスとベスト・プラクティスが含まれます。watsonx.aiを通じて今すぐGraph RAG機能を導入する組織は、それぞれの市場で大きな優位性を確立するでしょう。

未来は、単に知識を検索するだけでなく、それを結びつけることができる組織のものです。watsonx.aiのGraph RAG のサポートにより、その未来は、すでに信頼できるプラットフォームに統合され、今日からアクセスできるようになります。

Graph RAG実装ガイドにアクセスする

