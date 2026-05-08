LangGraphは、高度なAIエージェントを構築する開発者に広く利用されるフレームワークとなっており、循環型推論パターン、カスタム状態管理、複雑なマルチステップ・ワークフローなどの強力な機能によってLangChainを拡張しています。しかし、適切なセキュリティー、監視、拡張性を備えたこれらのエージェントを開発環境から本番環境に導入することは、常に困難な作業でした。

watsonx OrchestrateのLangGraphインポート機能を使用すると、既存のLangGraphエージェント・コードを書き換えることなく、そのまま本番環境のインフラストラクチャーへデプロイできます。