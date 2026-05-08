watsonx Orchestrateで、カスタムLangGraphエージェントをプラットフォームへ直接インポートできるようになりました。LangGraphでカスタム・エージェントを構築していて、本番環境へのデプロイメントに課題を感じている方に最適な機能です。
LangGraphは、高度なAIエージェントを構築する開発者に広く利用されるフレームワークとなっており、循環型推論パターン、カスタム状態管理、複雑なマルチステップ・ワークフローなどの強力な機能によってLangChainを拡張しています。しかし、適切なセキュリティー、監視、拡張性を備えたこれらのエージェントを開発環境から本番環境に導入することは、常に困難な作業でした。
watsonx OrchestrateのLangGraphインポート機能を使用すると、既存のLangGraphエージェント・コードを書き換えることなく、そのまま本番環境のインフラストラクチャーへデプロイできます。
既存のLangGraphエージェントをwatsonx Orchestrateにインポートする最大の利点は、既存の実装を変更する必要がない点です。LangGraphのロジックは、開発時に記述したまま維持されるため、新しいフレームワークに適応したり、推論パターンを書き換えたりする必要はありません。エージェントに組み込んだツールや機能はそのまま機能し、エージェントの動作、状態管理、意思決定のロジックを完全に制御できます。
得られるのは、本番運用に必要なあらゆる機能です。エンタープライズ・グレードのホスティング、組み込みのセキュリティー、監視および運用の可視性に加え、他のwatsonx Orchestrateエージェントとの連携や、長期メモリー・サービス、AI Gatewayなどのプラットフォーム機能も利用できます。
この機能は、現在watsonx Orchestrateのお客様が直面している3つの異なるユースケースに対応するよう設計されています。
当社は、開発者からのフィードバックをもとに、LangGraphのサポートを継続的に拡充しています。LangGraphは、この機能で現在サポートされているフレームワークです。LangChainに加え、Python以外の言語や追加フレームワークへの対応もロードマップに含まれています。LangGraphを使用してエージェントを構築しており、本番環境向けのインフラストラクチャーを必要としている場合、この機能によってデプロイ作業にかかる数週間分の工数を削減できます。
LangGraphエージェントを本番環境に導入する準備はできましたか。