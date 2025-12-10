AI（人工知能） ITの自動化

watsonx.data v2.3:大規模なエンタープライズ AI を実現する新たなイノベーション

バージョン2.3により、watsonx.dataは新たな大きな一歩を踏み出しました。このリリースは、実用的で強力に感じられる主要な機能を提供し、企業にとって最も重要な3つの領域を強化します。

公開日 2025年12月10日
By Isabella Rocha

バージョン2.3により、watsonx.dataはさらに大きな一歩を踏み出しています。このリリースでは、実用的で強力と感じられる機能を提供し、企業にとって最も重要な3つの領域を強化しました。

  1. エージェント型AI の機能の強化
  2. パフォーマンスと使いやすさの向上
  3. より広範なエコシステムと導入の柔軟性

これらのイノベーションは、watsonx.dataの既存の強みを生かし、組織にデータの活用、洞察の促進、AI を大規模に強化するための新たな方法を提供します。

1. よりスマートで接続性の高いデータによるエージェント型AIの推進

エージェント型AIは、企業が情報を検出し、ナビゲートし、使用する方法を再構築します。チームは、観察、取得、推論、行動ができるAIを求めています。これらはいずれも、その下にある管理された、高品質で、しっかりとしたデータがなければ実現できません。

watsonx.dataは高度なAIワークロードをすでにサポートしています。バージョン2.3では、これらのエクスペリエンスをより直観的で、より信頼性が高く、より適応性のあるものにする新しい機能が導入されています。

  • インテリジェントな検索と検出：AIが企業データを照会して分析するためのより柔軟な方法です。エージェントは、自然言語、ベクトル検索、またはエンジン固有の構文をよりシームレスに使用できるため、システムや部門間の洞察を簡単に結び付けることができます。
  • インテリジェントな実施：構造化データと非構造化データのガバナンスを強化する、強化されたアクセス制御の伝播。ポリシーはどこでも一貫しているため、チームはリスクを増大させることなく AI を拡張できます。
  • インテリジェントな信頼性スコアリング：現実世界の状況におけるAIのパフォーマンスを把握するための新たなレイヤー。チームは、精度、効率、コストを追跡し、システムを継続的に改良することができます。
これらのイノベーションにより、組織は信頼性、見つけやすさ、エンタープライズ・グレードの管理に基づいた、より強力で統一されたエージェントAIに対するアプローチを得ることができます。

2. 実際のワークロードに対応するよう設計された性能と使いやすさ

アナリティクスやAIシステムを構築する人々は、迅速に対応し、スムーズに動作するツールを求めています。彼らは、インフラストラクチャの管理ではなく、問題の解決に集中できるプラットフォームを求めています。

watsonx.data v2.3では、日常のワークフローをより速く、よりシンプルに、よりコスト効率の高い機能強化が可能になっています。

  • サーバーレス Spark on IBM Cloud: 自動スケーリングと管理により、Spark ワークロードは手動チューニングの必要性が減り、より安定した性能を実現します。
  • FinOpsダッシュボード：クラウドの使用状況に対する可視性を拡大し、チームが性能と支出について情報に基づいた意思決定を行えるようにしました。
  • レイクハウス・アシスタント: 新しい会話型ナビゲーションとテキストからアクションへの変換機能により、チームはデータを利用してタスクをより効率的に完了できるようになります。
  • watsonx BI 組み込み型のエクスペリエンス: 合理化された統合型ダッシュボード・ワークフローにより、摩擦を軽減し、洞察の生成を加速します。

こうした改善によって、ワークロードとデータ・フットプリントの拡大に伴い、チームの俊敏性と自信が高まります。

3. 市場とエコシステムのサポート拡大

企業は、ハイブリッドクラウド、オンプレミス、規制された設定、エアギャップのある設定など、さまざまな環境で事業を展開しています。データ・プラットフォームは、この現実をサポートする必要があります。

watsonx.data v2.3では、組織がプラットフォームを導入できる場所と方法を広げる新しいオプションによって柔軟性が拡張されています。

  • FedRAMP コンプライアンス：拡張されたコンプライアンス・サポートにより、AWS GovCloud 上で安全な FedRAMP 認可の watsonx.data アクセスが可能になり、米国の官公庁・自治体や業種・業務が、厳しい連邦政府のセキュリティ要件を満たしながら分析と AI ワークロードをモダナイズできるようになります。
  • IBM Powerシステムのサポート：watsonx.dataがIBM Power上でGAとなり、ハイブリッドとオンプレミスのセットアップでの高速で一貫性のあるAIワークロードが実現
これらの機能追加により、組織は多様な環境や規制環境にわたって、同じ信頼できるデータプラットフォームをより簡単に使用できるようになります。

AI駆動型エンタープライズ向けに構築

watsonx.data v2.3は、強力なAI対応基盤の上に構築されており、チームが日々データを活用してより多くのことを達成できるよう支援するイノベーションを導入しています。これらの機能は、検索の強化、ガバナンスの強化、分析のスムーズ化、環境全体の柔軟性の向上をサポートします。

最も重要なのは、このリリースが、エンタープライズ AI がエージェント、自動化、そして自然でプロアクティブなインテリジェンスへと向かっていることを反映していることです。これらすべては、管理され、接続され、準備が整ったデータにかかっています。

AI搭載のビジネスの未来はデータ層を通って動きます。バージョン2.3は、組織がより迅速に動き、よりスマートに拡張し、信頼できるAIを構築するのに役立ちます。

