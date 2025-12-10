バージョン2.3により、watsonx.dataはさらに大きな一歩を踏み出しています。このリリースでは、実用的で強力と感じられる機能を提供し、企業にとって最も重要な3つの領域を強化しました。

エージェント型AI の機能の強化 パフォーマンスと使いやすさの向上 より広範なエコシステムと導入の柔軟性

これらのイノベーションは、watsonx.dataの既存の強みを生かし、組織にデータの活用、洞察の促進、AI を大規模に強化するための新たな方法を提供します。