watsonx.data v2.3:大規模なエンタープライズ AI を実現する新たなイノベーション
バージョン2.3により、watsonx.dataは新たな大きな一歩を踏み出しました。このリリースは、実用的で強力に感じられる主要な機能を提供し、企業にとって最も重要な3つの領域を強化します。
これらのイノベーションは、watsonx.dataの既存の強みを生かし、組織にデータの活用、洞察の促進、AI を大規模に強化するための新たな方法を提供します。
エージェント型AIは、企業が情報を検出し、ナビゲートし、使用する方法を再構築します。チームは、観察、取得、推論、行動ができるAIを求めています。これらはいずれも、その下にある管理された、高品質で、しっかりとしたデータがなければ実現できません。
watsonx.dataは高度なAIワークロードをすでにサポートしています。バージョン2.3では、これらのエクスペリエンスをより直観的で、より信頼性が高く、より適応性のあるものにする新しい機能が導入されています。
これらのイノベーションにより、組織は信頼性、見つけやすさ、エンタープライズ・グレードの管理に基づいた、より強力で統一されたエージェントAIに対するアプローチを得ることができます。
アナリティクスやAIシステムを構築する人々は、迅速に対応し、スムーズに動作するツールを求めています。彼らは、インフラストラクチャの管理ではなく、問題の解決に集中できるプラットフォームを求めています。
watsonx.data v2.3では、日常のワークフローをより速く、よりシンプルに、よりコスト効率の高い機能強化が可能になっています。
こうした改善によって、ワークロードとデータ・フットプリントの拡大に伴い、チームの俊敏性と自信が高まります。
企業は、ハイブリッドクラウド、オンプレミス、規制された設定、エアギャップのある設定など、さまざまな環境で事業を展開しています。データ・プラットフォームは、この現実をサポートする必要があります。
watsonx.data v2.3では、組織がプラットフォームを導入できる場所と方法を広げる新しいオプションによって柔軟性が拡張されています。
これらの機能追加により、組織は多様な環境や規制環境にわたって、同じ信頼できるデータプラットフォームをより簡単に使用できるようになります。
watsonx.data v2.3は、強力なAI対応基盤の上に構築されており、チームが日々データを活用してより多くのことを達成できるよう支援するイノベーションを導入しています。これらの機能は、検索の強化、ガバナンスの強化、分析のスムーズ化、環境全体の柔軟性の向上をサポートします。
最も重要なのは、このリリースが、エンタープライズ AI がエージェント、自動化、そして自然でプロアクティブなインテリジェンスへと向かっていることを反映していることです。これらすべては、管理され、接続され、準備が整ったデータにかかっています。
AI搭載のビジネスの未来はデータ層を通って動きます。バージョン2.3は、組織がより迅速に動き、よりスマートに拡張し、信頼できるAIを構築するのに役立ちます。