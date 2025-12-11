IBM ZでAIを加速：watsonx Assistant for ZがSpyre Acceleratorを利用
watsonx Assistant for Z は現在、Spyre Acceleratorと連携し、生成的かつエージェント型AIをIBM Z プラットフォームに導入し、データ・プライバシーを求める顧客に信頼され安全なデプロイメントオプションを提供するよう設計されています。
この機能強化は、安全でエージェント型AIとオートメーションをIBM Z上で直接提供するというIBMのストラテジーの次の進化を示すものであり、企業が、完全なデータ・プライバシー、ガバナンス、制御を備えた信頼できるIBM Z環境内で、オンプレミスでネイティブに大規模言語モデル（LLM）を搭載したAIエージェントを実行できるよう支援します。
組織がLLMを活用したAIシステムを導入するにつれて、データ・プライバシーはミッションクリティカルになります。これは、watsonx Assistant for Zに特に当てはまります。AIエージェントは、システム・メトリクス、ログ、構成の詳細、ワークフロー入力などの機密運用データを直接使用して、意図を解釈し、タスクを実行します。IBM Z環境は、顧客記録、金融取引、規制対象のワークロードを処理するため、漏洩リスクを冒すことはできません。これらのAIエージェントがますます能力を発揮するようになるにつれて、データの保護と封じ込めを確実に維持することがさらにクリティカルになります。
watsonx Assistantのようなエージェント型AIシステムでは、AIエージェントは運用データにアクセスして、それに基づいて動作し、システム・性能の分析から複雑なワークフロー®の自動化まで、実際の作業を実行します。この自律性には、データがプライベートで、コンプライアンスに準拠し、企業の管理下にある一方で、インテリジェンスを加速させるアーキテクチャーが必要です。IBM Zは、その基盤を提供します。
プラットフォーム上でAI推論を直接実行することで、機密情報を外部サーバーやパブリッククラウドに移動する必要性を最小限に抑えるデータ・レジデンシーのサポートに役立ちます。プラットフォームに組み込まれた全方位型暗号化、分離機能、ハードウェア・ベースのセキュリティーにより、IBM Zは、厳しいセキュリティーとガバナンスの要件をサポートしながら、組織がAIを拡張できるように支援します。
IBM Telum® IIプロセッサーを搭載したSpyre Acceleratorの追加により、watsonx Assistant for Zは、データが既に存在する場所でエージェント・AIワークロードと生成AIワークロードを安全に実行することができます。Spyreは、高性能なオンプラットフォーム推論を可能にし、機密性の高い運用情報がIBM Zの保護内に残ることを確保しながら、洞察を加速します。
IBM z17およびIBM LinuxONE 5とともに導入されたSpyre Acceleratorは、大規模な言語モデルや生成的・エージェント型AIワークロードを企業システム内で安全に処理することを目的として構築されている。
エンタープライズ・スケールのAI推論をIBM Zに直接導入し、大規模な言語モデルとエージェントをメインフレーム上で完全に実行できるようにします。この統合により、組織はプライバシー、ガバナンス、信頼性を維持しながら、生成AIとエージェント型AIを拡張できます。
watsonx Assistant for ZがSpyre Acceleratorを活用することで、企業は大規模な言語モデルをIBM Z上でネイティブにデプロイできる柔軟性がさらに高まりました。このリリースでは、IBM Granite 基盤モデル—Granite 3.3-8B-instructモデルをはじめとする、z17 デプロイメント用の Spyre カードを使用した IBM Z 上での実行にテストおよび最適化されました。
同時に、x86インフラストラクチャー上でLLMを実行しているお客様向けのLlamaベースのデプロイメントもサポートし続け、環境全体での選択と適応性を推進します。これにより、組織は、生成AIとエージェント型AIに対するSpyreの高速化されたオンプラットフォーム実行を活用しながら、パフォーマンス、コンプライアンス、インフラストラクチャー戦略に最も合致するモデルを選択できます。
watsonx Assistant for ZとSpyreを組み合わせることで、以下が可能になります。
これらの進歩により、watsonx Assistant for Zは、信頼性の高いIBM Z環境内で、運用の複雑さを軽減しながら、より迅速で安全な結果を提供することができます。
Spyre AcceleratorのZ向けwatsonx Assistantサポートは、2025年12月12日以降、一般提供される予定です。このマイルストーンは、AIハードウェアとソフトウェアにおけるIBMのイノベーションを統合するものであり、Spyre Accelerator、Telum IIプロセッサー、watsonx Assistant for Zを組み合わせて、エンタープライズ・ワークロード向けに安全なオンプラットフォームのインテリジェンスを提供します。
Agent Builderの機能が急速に拡張されているため、このリリースではアシスタント・ビルダーを非推奨にし、次のリリースでは完全に削除する予定です。Agent Builderへの移行により、強化された機能と将来のロードマップを利用することをお勧めします。