IBM ZでAIを加速：watsonx Assistant for ZがSpyre Acceleratorを利用

組織がLLMを活用したAIシステムを導入するにつれて、データ・プライバシーはミッションクリティカルになります。これは、watsonx Assistant for Zに特に当てはまります。AIエージェントは、システム・メトリクス、ログ、構成の詳細、ワークフロー入力などの機密運用データを直接使用して、意図を解釈し、タスクを実行します。IBM Z環境は、顧客記録、金融取引、規制対象のワークロードを処理するため、漏洩リスクを冒すことはできません。これらのAIエージェントがますます能力を発揮するようになるにつれて、データの保護と封じ込めを確実に維持することがさらにクリティカルになります。

watsonx Assistantのようなエージェント型AIシステムでは、AIエージェントは運用データにアクセスして、それに基づいて動作し、システム・性能の分析から複雑なワークフロー®の自動化まで、実際の作業を実行します。この自律性には、データがプライベートで、コンプライアンスに準拠し、企業の管理下にある一方で、インテリジェンスを加速させるアーキテクチャーが必要です。IBM Zは、その基盤を提供します。

プラットフォーム上でAI推論を直接実行することで、機密情報を外部サーバーやパブリッククラウドに移動する必要性を最小限に抑えるデータ・レジデンシーのサポートに役立ちます。プラットフォームに組み込まれた全方位型暗号化、分離機能、ハードウェア・ベースのセキュリティーにより、IBM Zは、厳しいセキュリティーとガバナンスの要件をサポートしながら、組織がAIを拡張できるように支援します。

IBM Telum® IIプロセッサーを搭載したSpyre Acceleratorの追加により、watsonx Assistant for Zは、データが既に存在する場所でエージェント・AIワークロードと生成AIワークロードを安全に実行することができます。Spyreは、高性能なオンプラットフォーム推論を可能にし、機密性の高い運用情報がIBM Zの保護内に残ることを確保しながら、洞察を加速します。