Verizon社、IBMとのパートナーシップによりサービス優秀賞「Stevie Award」を受賞

Verizon社とIBMは10年以上にわたり、Verizon社の国際金融事業の管理と進化に協力してきました。ヨーロッパとアジアにサービス拠点を構えるこの提携は、債権回収、紛争管理、請求、回収業務を含む幅広いサービスをサポートし、複数の地域と言語の顧客にサービスを提供しています。

この長年にわたる協力関係は、説明責任、イノベーション、継続的な改善という共通の価値観の上に構築されてきました。