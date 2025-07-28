Verizon社、IBMとのパートナーシップによりサービス優秀賞「Stevie Award」を受賞

2025年7月28日
Verizon社は、イノベーション、顧客体験、トランスフォーメーションへの継続的な取り組みが評価され、2025 年のサービス優秀賞「Stevie Award」を受賞しました。この認定は、先進的なデータ駆動型のアプローチを通じて国際金融業務のオペレーションの強化に取り組んだVerizon社とIBMのコラボレーションの成功を示しています。
Verizon社とIBMは10年以上にわたり、Verizon社の国際金融事業の管理と進化に協力してきました。ヨーロッパとアジアにサービス拠点を構えるこの提携は、債権回収、紛争管理、請求、回収業務を含む幅広いサービスをサポートし、複数の地域と言語の顧客にサービスを提供しています。
この長年にわたる協力関係は、説明責任、イノベーション、継続的な改善という共通の価値観の上に構築されてきました。
顧客体験とデリバリーを改善するために、Verizon社は積極的に変革を遂げました。予測分析とアジャイル手法に関するIBMの専門知識を活用することで、チームは改善すべき重点分野を特定し、的を絞ったソリューションを実装しました。
これらには以下が含まれます。
その結果、より応答性が高く、効率的で顧客中心のオペレーションが実現しました。
この変革の成功の主な要因は、Verizon社とIBMの間に合同チャプターを設立したことでした。この構造により、地域や機能を超えた緊密なコラボレーションが可能になり、成果の共有責任とイノベーション文化が促進されました。
ワークショップ、ブレインストーミング・セッション、デザイン思考の演習を通じて、新しいアイデアが引き出され、既存のプロセスが洗練されました。定期的なレビューとガバナンスの実践により、進捗状況が測定され、維持されるようになりました。
Stevie Awardは、高品質のサービスを提供し、顧客体験を継続的に向上させるというVerizon社の取り組みの証です。これはVerizon社とIBMのパートナーシップの強みや、オペレーショナル・エクセレンスへの共通の取り組みも反映しています。
組織全体の利害関係者が、対応力、課題解決、サービス全体の品質における改善を挙げつつ、これらの取り組みがもたらした前向きな効果を認めています。
この変革の基盤がしっかりと築かれた今、Verizon社はその成功をさらに発展させる新たな機会を模索しています。今後の取り組みには、生成AIなどの高度なテクノロジーの統合や、意思決定と効率を強化するためのさらなるオートメーションが含まれます。
Stevie Awardsからの受賞は、マイルストーンであると同時に原動力ともなり、サービス優秀性におけるリーダーとしてのVerizon社の地位と、イノベーションおよび顧客満足への継続的な取り組みを強化するものです。