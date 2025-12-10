AI（人工知能） ITの自動化

IBM® Instana Intelligent Incident Investigationでエージェント型AIを活用し、インシデント解決を迅速化

インテリジェントな調査は、チームがITインシデントを診断して修復する方法を加速します。

公開日 2025年12月10日
色付きの線が交差し、その上にドットがあるデジタル・イラスト

エージェント型AIを活用したIBM® Instana Intelligent Incident Investigationの一般提供を開始しました。パブリック・プレビューをベースとする一般提供版では、調査の深さと完全性、より豊富な修復ワークフロー、説明のしやすさが飛躍的に向上し、あらゆるスキル・レベルのSRE、DevOps、プラットフォーム・チームが、ビジネスへの影響を抑えながら複雑なインシデントを迅速に解決できるようになります。

インテリジェントな調査が重要な理由

最新のアプリケーションは、分散型マイクロサービス、Kubernetes、コンテナ、クラウドネイティブ環境にまたがり、相互接続され、これまで以上に動的になっています。リリースや構成変更、依存関係が増えるごとに、単一の問題の範囲は大きくなっています。このようなアプリケーションに生成AIを導入すると、ITチームはこれまでに経験したことのない、さらなる複雑さと新たな障害モードがに直面しています。

Instanaは、インシデントの潜在的な根本原因であるサービスとアプリケーションのコンポーネントをリアルタイムで既に特定しています。しかし、インシデントの際、エンジニアは貴重な時間を費やして、メトリクス、イベント、ログ、トレースを通じてコンポーネントの症状を調査し、障害が発生している理由を把握し、依存関係全体の影響を追跡して、連鎖的な障害の原因となる場所を理解します。

Instanaのインテリジェント・インシデント調査は、この状況を一変させます。エージェント型AIを使用して、インシデントの包括的な調査、仮説、推論、診断、検証、構成を自動的に行います。その間、あなたはそれを見守るだけです。包括的な調査を使用することで、専門家のサイト信頼性エンジニアリングは、結論をレビューし、迅速に行動に移すことで、時間を最適化できます。新しいSREは調査方法を学ぶことができます。チームは調査時間を節約し、調査を行いながらスキルを身に付けられます。

GAリリースの主な改善点

GAリリースは、調査プロセスを深め、修復ワークフローを強化し、インシデント対応のあらゆる段階における説明可能性を向上させる新しい機能強化を提供することで、プレビュー版をベースにして開発されています。

より深い、複数エンティティの調査と推論

GAバージョンは、サービス、インフラストラクチャー、呼び出し、データベース・インタラクション、Kubernetesイベントなどを含む完全な依存関係グラフを分析し、完全な証拠チェーンを構築します。Instanaは、インシデントがどのように伝播し、何が影響を及ぼし、なぜそれが起こったのかを追跡し、結果を明確で説明可能なステップで提示します。

より強力なAI生成の修復計画

調査が終了すると、Instanaは調査成果に基づいて完全に状況に応じた修復ガイダンスを作成します。チームは、推奨されたアクションをレビュー、調整、実行したり、将来のオートメーションに備えてスクリプトに変換したりできます。

より迅速で管理されたインシデント修復のための「スクリプトへのアクション」

推奨されるすべてのアクションを、すぐに使用できるBashまたはAnsibleスクリプトに変え、バージョン管理、テスト、または自動化パイプライン用にGitHubにエクスポートできるようになりました。これにより、特に深刻なインシデントの場合、問題の理解と修正の実行までのギャップを埋めます。

即時のインシデント要約とコミュニケーション

修復後は、ワンクリックで、原因、影響、調査手順、復旧アクションを含む完全なインシデントの概要が生成されるため、クリーンな引き継ぎ、事後検証、利害関係者への更新、コンプライアンス・レポート作成に役立ちます。

透明性の高いAI推論による説明可能性の向上

調査中、InstanaはAIエージェントの推論パスを表示するため、エンジニアは調査結果を検証し、コンテキストを探り、人間によるプロセスの完全な監視を維持できます。この透明性は、エージェント型AIに対するInstanaのアプローチの基本的な設計原則です。

4つの主要なメリット

主要なメリットは4つあります。

  1. インシデントをより迅速に理解：AI搭載の洞察により、ツールやサービス全体で信号を関連付ける手作業が不要になります。
  2. MTTRを最大80％削減：オートメーションとガイド付きアクションにより、チームは調査から修復までを劇的に高速化します。
  3. 反復作業の自動化：スクリプトの生成、ドキュメンテーション、ガイド付き修復により、オンコール・シフト中の認知的負荷が軽減されます。
  4. 信頼性の向上と運用上の抵抗の軽減：調査とトリアージに費やす時間を確保することで、事後対応型の消防活動から事前対応型エンジニアリングへ移行します。

インテリジェントなインシデント調査を試す

Instanaは、オブザーバビリティー、フルスタック・コンテキスト、エージェントによるAI駆動型の分析と修復を組み合わせることで、業種をリードし続けています。Instanaは、すべてのトレースをリアルタイムでキャプチャし、300以上のテクノロジーをサポートし、正確なシステム・トポロジーを使用したstreaming analyticsを提供することで、死角をなくし、より迅速で正確な調査を実現します。

Instana Intelligent Incident Investigationが一般提供されるようになりました。

詳細はこちら

無料評価版をお試しください

デモの予約

Stephen Hussey

Instana Group Product Manager

IBM