IBM® Instana Intelligent Incident Investigationでエージェント型AIを活用し、インシデント解決を迅速化

GAリリースは、調査プロセスを深め、修復ワークフローを強化し、インシデント対応のあらゆる段階における説明可能性を向上させる新しい機能強化を提供することで、プレビュー版をベースにして開発されています。

より深い、複数エンティティの調査と推論

GAバージョンは、サービス、インフラストラクチャー、呼び出し、データベース・インタラクション、Kubernetesイベントなどを含む完全な依存関係グラフを分析し、完全な証拠チェーンを構築します。Instanaは、インシデントがどのように伝播し、何が影響を及ぼし、なぜそれが起こったのかを追跡し、結果を明確で説明可能なステップで提示します。

より強力なAI生成の修復計画

調査が終了すると、Instanaは調査成果に基づいて完全に状況に応じた修復ガイダンスを作成します。チームは、推奨されたアクションをレビュー、調整、実行したり、将来のオートメーションに備えてスクリプトに変換したりできます。

より迅速で管理されたインシデント修復のための「スクリプトへのアクション」

推奨されるすべてのアクションを、すぐに使用できるBashまたはAnsibleスクリプトに変え、バージョン管理、テスト、または自動化パイプライン用にGitHubにエクスポートできるようになりました。これにより、特に深刻なインシデントの場合、問題の理解と修正の実行までのギャップを埋めます。

即時のインシデント要約とコミュニケーション

修復後は、ワンクリックで、原因、影響、調査手順、復旧アクションを含む完全なインシデントの概要が生成されるため、クリーンな引き継ぎ、事後検証、利害関係者への更新、コンプライアンス・レポート作成に役立ちます。

透明性の高いAI推論による説明可能性の向上

調査中、InstanaはAIエージェントの推論パスを表示するため、エンジニアは調査結果を検証し、コンテキストを探り、人間によるプロセスの完全な監視を維持できます。この透明性は、エージェント型AIに対するInstanaのアプローチの基本的な設計原則です。