2025年6月10日
Think 2025で、IBMはwatsonx.aiの強力な機能群を発表しました。AI開発者、データサイエンティスト、エンジニア、開発者が革新的なアイデアを、真のビジネス価値をもたらす本番環境対応のAIアプリケーションに変換できるように設計されています。これらの機能強化は、AI開発ライフサイクルを合理化し、モデルの性能を向上させ、AIデプロイメントの柔軟性と制御を向上させることを目的としています。
最もエキサイティングな追加機能の1つは、AIエージェントのエンドツーエンドの開発と管理を最適化する新機能であるAgentOpsです。AgentOpsは、AIエージェント開発において、構造化され、ライフサイクルに重点を置いたアプローチをもたらします。エージェントの構築とテストから、本番環境でのデプロイと管理まで、すべてが含まれます。
watsonxは、不可欠なモデル、ツール、フレームワーク、評価メトリクスを統一された開発者エクスペリエンスに統合することで、このプロセスを簡素化します。これにより、開発者がイノベーションにおいて必要とする柔軟性を維持しながら、複雑さが軽減されます。AgentOpsを使用すると、チームは特定の企業ニーズに合わせたカスタム・エージェントを構築し、その性能を最適化し、開発ライフサイクル全体を通じてガバナンスとコンプライアンスを確保できます。その結果、コストと性能を最適化しながら、複雑なビジネス課題を解決するAIソリューションを提供するためのより効率的な方法が得られます。
もう1つの主なハイライトは、安全で管理されたインターフェースを介して、幅広い主要な基盤モデルへのシームレスなアクセスを提供する新しいエンタープライズ・グレードのソリューション、Model Gatewayの導入です。この機能は、組織がIBMのGraniteモデルをAnthropicやOpenAIなどのフロンティアモデルと統合できるようにすることで、ベンダー・ロックインを排除するように設計されています。
Model Gatewayは、比類のない柔軟性を提供します。watsonx.aiでホストされているか、サードパーティー環境でホストされているかに関係なく、場所を問わず、実質的にあらゆるモデルをサポートします。企業は、オプトイン・メカニズムと堅牢なアクセス制御によって、ニーズに対して最適なモデルを選択し、安全にデプロイできます。この機能により、企業はレジリエンスとセキュリティーを確保しながら、AIインフラストラクチャーの制御を維持し、俊敏性を高め、コストを最適化できます。
Model Gatewayは、サードパーティがホストするモデルを使用できるようにすることで、開発者はサービスとしてのAIエージェントを迅速かつ効率的に構築・デプロイできます。こうした柔軟性は、単一ベンダーのエコシステムに縛られることのないAIイニシアチブの拡張を検討している組織にとって特に価値があります。Model Gatewayのパブリック・プレビューは2025年6月12日（木）より実施予定です。
基盤モデルのカスタマイズは、特定のビジネス要件を満たすAIソリューションを開発する上で重要なステップです。watsonx.aiの新しいモデルのカスタマイズ機能により、このプロセスがよりアクセスしやすく効果的なものになっています。開発者は、エンタープライズ・データと合成的に生成されたデータの両方を使用してモデルをファイン・チューニングし、独自のユースケースに合わせて精度と関連性を向上させることができます。
これらのツールは、チューニングや合成データの生成など、さまざまなカスタマイズ手法をサポートしており、チームはコストを管理しながらモデルの性能を最適化できます。カスタマー・サービス用チャットボット、予測分析エンジン、分野固有の言語モデルのいずれを構築する場合でも、watsonx.aiは、お客様のニーズに合わせてAIを調整するために必要な機能を提供します。
新しく発表されたwatsonxの機能は、企業のAI開発における大きな進歩をもたらしました。エージェント・ライフサイクル管理を合理化するAgentOpsから、柔軟で安全なモデルへのアクセスを実現するModel Gateway、性能を微調整するためのモデル・カスタマイズ・ツールまで、IBMはAI開発者が成功するために必要なものを全般的に提供しています。
組織がAI機能の探索と拡張を続ける中、watsonx.aiは、開発を簡素化し、ガバナンスを強化し、価値実現までの時間を短縮する包括的なプラットフォームとして際立っています。AI導入を開始したばかりでも、既存の取り組みを拡張する場合でも、これらの新機能は、目標をより効率的かつ効果的に達成するために活用できます。
IBMの将来の方向性と意図に関する記述は目標や目的を表すものに過ぎず、予告なしに変更または撤回されることがあります。