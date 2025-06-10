もう1つの主なハイライトは、安全で管理されたインターフェースを介して、幅広い主要な基盤モデルへのシームレスなアクセスを提供する新しいエンタープライズ・グレードのソリューション、Model Gatewayの導入です。この機能は、組織がIBMのGraniteモデルをAnthropicやOpenAIなどのフロンティアモデルと統合できるようにすることで、ベンダー・ロックインを排除するように設計されています。

Model Gatewayは、比類のない柔軟性を提供します。watsonx.aiでホストされているか、サードパーティー環境でホストされているかに関係なく、場所を問わず、実質的にあらゆるモデルをサポートします。企業は、オプトイン・メカニズムと堅牢なアクセス制御によって、ニーズに対して最適なモデルを選択し、安全にデプロイできます。この機能により、企業はレジリエンスとセキュリティーを確保しながら、AIインフラストラクチャーの制御を維持し、俊敏性を高め、コストを最適化できます。

Model Gatewayは、サードパーティがホストするモデルを使用できるようにすることで、開発者はサービスとしてのAIエージェントを迅速かつ効率的に構築・デプロイできます。こうした柔軟性は、単一ベンダーのエコシステムに縛られることのないAIイニシアチブの拡張を検討している組織にとって特に価値があります。Model Gatewayのパブリック・プレビューは2025年6月12日（木）より実施予定です。