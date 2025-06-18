統合されたガバナンスとセキュリティーで信頼できるAIを実現

組織は従業員の生産性向上のためにAIの導入を検討していますが、AIの信頼性や、AI実験をテストから本番に移行することについて懸念を抱いています。AIは攻撃対象領域も拡大し、コントロールの喪失につながりかねない独自の脅威、リスク、脆弱性を生み出しています。組織は信頼できるAIシステムを手に入れるために、AIを適切に管理、保護、ガバナンスする必要があります。

IBM Institute for Business Valueによる2024年の経営層調査によれば、回答者の82％が「安全で信頼できるAIはビジネスの成功に不可欠である」と答えています。しかし、現在進行中の生成AIプロジェクトのうち、実際にセキュリティーが確保されているのはわずか24％にとどまっています。さらに、組織がビジネス成果の向上に向けてAIエージェントの導入を競い合う中で、リスクもさらに増大しています。実際、Gartner®は「2028年までに、企業におけるセキュリティー侵害の25％がAIエージェントの悪用に起因し、それは外部の攻撃者だけでなく悪意ある内部関係者にも及ぶだろう」と予測しています。」1

IBM Guardium AI Securityは、シャドーAIを含むAIエージェントを検出し、すべてのAIモデルとユースケースを保護します。また、悪意あるプロンプトからのリアルタイム保護を提供し、共通のセキュリティー指標に基づきチームを整合させ、安全で信頼できるAIを実現します。

AllTrue.aiとのコラボレーションを通じて、IBMのGuardium AI Securityに新機能が追加されました。これにより、クラウド環境における新たなAIユースケースや、コードリポジトリ、組込みシステムを継続的に検知できるようになり、ますます分散化するAIエコシステム全体に対して完全な可視性と保護を確保します。一度特定されると、IBM Guardium AI Securityはそれをwatsonx.governanceに取り込み、適切なリスクおよびコンプライアンス制御を適用します。