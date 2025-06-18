統合されたガバナンスとセキュリティーで信頼できるAIを実現

2025年6月18日
Guardium AI Securityの新機能のリリースを発表。これにはwatsonx.governanceとのすぐに使える強化された統合が含まれます。企業がエージェント型AIやその他の生成AIシステムを安全かつ責任を持って大規模に運用できるよう支援し、信頼できるAIを実現します。
組織は従業員の生産性向上のためにAIの導入を検討していますが、AIの信頼性や、AI実験をテストから本番に移行することについて懸念を抱いています。AIは攻撃対象領域も拡大し、コントロールの喪失につながりかねない独自の脅威、リスク、脆弱性を生み出しています。組織は信頼できるAIシステムを手に入れるために、AIを適切に管理、保護、ガバナンスする必要があります。
IBM Institute for Business Valueによる2024年の経営層調査によれば、回答者の82％が「安全で信頼できるAIはビジネスの成功に不可欠である」と答えています。しかし、現在進行中の生成AIプロジェクトのうち、実際にセキュリティーが確保されているのはわずか24％にとどまっています。さらに、組織がビジネス成果の向上に向けてAIエージェントの導入を競い合う中で、リスクもさらに増大しています。実際、Gartner®は「2028年までに、企業におけるセキュリティー侵害の25％がAIエージェントの悪用に起因し、それは外部の攻撃者だけでなく悪意ある内部関係者にも及ぶだろう」と予測しています。」1
IBM Guardium AI Securityは、シャドーAIを含むAIエージェントを検出し、すべてのAIモデルとユースケースを保護します。また、悪意あるプロンプトからのリアルタイム保護を提供し、共通のセキュリティー指標に基づきチームを整合させ、安全で信頼できるAIを実現します。
AllTrue.aiとのコラボレーションを通じて、IBMのGuardium AI Securityに新機能が追加されました。これにより、クラウド環境における新たなAIユースケースや、コードリポジトリ、組込みシステムを継続的に検知できるようになり、ますます分散化するAIエコシステム全体に対して完全な可視性と保護を確保します。一度特定されると、IBM Guardium AI Securityはそれをwatsonx.governanceに取り込み、適切なリスクおよびコンプライアンス制御を適用します。
生成AIは進化を続け、新しい機能とリスクの両方をもたらします。堅牢なセキュリティーとガバナンスのフレームワークに投資する企業は、これらの変化に適応しやすくなり、進化する規制環境においてもより強靭に対応できる立場を確立できます。
AIセキュリティーとガバナンスに対する緊密に統合されたアプローチは不可欠です。セキュリティー・チームとガバナンス・チームは、次の観点で連携して運用しなければなりません。
これらの統合プラクティスを採用することで、企業はデータ、モデル、評判を守りながら、生成AIの変革の可能性を最大限に高めることができます。適切に実行されたストラテジーにより、組織は自信を持ってイノベーションを起こし、コンプライアンス要件を先取りし、AI駆動型の未来において利害関係者との信頼を築くことができます。
Guardium AI Securityとwatsonx.governanceのすぐに使える統合により、異種のチームがビジネスおよびセキュリティー・リスクを共通のメトリクスで評価できる、真のリスクおよびガバナンス・ソリューションを提供し、信頼できるAIを実現します。
Guardium AI Securityは、AI資産のセキュリティーを管理し、セキュリティー・チームとガバナンス・チームを共通の測定基準で連携させ、安全で信頼できるAIを実現する、堅牢なエンタープライズ・グレードのソリューションを提供します。これにより、組織は次のことが可能になります。
Guardiumは、AI資産の検出から脆弱性と設定ミスの評価、安全な使用の確保、コンプライアンスの管理まで、AIのライフサイクル全体にわたってAIを保護するのに役立ちます。これにより、ローカルで構築したモデルを保護し、クラウド上や消費環境で利用できるようになります。また、自動化された侵入テストを実行し、AIファイアウォールを活用して入力プロンプトや出力プロンプトをスキャンし、12種類のフレームワークにわたってコンプライアンスを管理できます。
IBM watsonx.governanceとの即時利用可能な統合により、分散したチームがビジネスおよびセキュリティ－・リスクを単一のメトリクスで把握できる真のリスク＆ガバナンス・ソリューションを提供します。シャドーAIがGuardium AI Securityによって検出されると、watsonx.governanceに取り込まれ、適切なユースケースに沿って、適切なリスクおよびコンプライアンス制御が適用されます。これにより、ガバナンス・チームとセキュリティー・チームが同じAIインベントリーとAIリスクを参照し、信頼できるAIを実現できます。
AIセキュリティー・チームとAIガバナンス・チームを統合して、企業のリスク態勢を統合的に把握できる業界初のソフトウェアを体験してください。
1 ガートナーのプレスリリースガートナーは、2024年10月22日に2025年以降のIT組織とユーザーに関するトップ予測を発表します。
GARTNERは、Gartner, Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、許可を得て使用しています。無断複製や転載を禁じます。