隠れたデータフローを信頼できる洞察に変える：IBM watsonx.data intelligence内のOpenLineage

IBM watsonx.data Intelligenceは、カスタム・リネージュ・マッピングによりOpenLineageのサポートを拡張しています。カスタム・リネージュ・マッピングは、これらの隠れたデータのつながりを明らかにするための機能強化です。

出版された 10 11月 2025
クリティカルなデータ・フローの多くは、標準的なリネージュ・ソリューションでは自動的に取り込まれないカスタム・ビルド・システム、ETLツール、レガシー・アプリケーションを介して実行されます。このような目に見えない接続により、依存関係が曖昧になり、監査が遅れ、ガバナンスとAI対応の両方が弱体化します。

課題：信頼を損なう隠れたデータ・フロー

自動スキャナーは多くの最新プラットフォームをカバーしていますが、データの旅の多くは、依然としてカスタムスクリプト、パイプライン、レガシーで行われています。このような目に見えない動きによってリネージュの全体像が断片化されると、依存関係の追跡や、ダウンストリームへの影響の理解が困難になります。

その結果、依存関係を曖昧にし、監査を遅らせ、分析とAIイニシアチブに対する信頼を損なう盲点のあるデータ・ジャーニーの断片化した全体像が成果として得られます。

ソリューション：カスタム・リネージュ・マッピングを使用して、データの全体像を確認する

IBM watsonx.data intelligenceのカスタム・リネージ・マッピングは、自動スキャナーの枠を超えてリネージを拡張し、最新システム、カスタム・システム、レガシー・システムの隠れたデータ・フローを明らかにします。

OpenLineage 標準をベースに構築した、この機能強化により、チームはすべてのデータセット、ジョブ、トランスフォーメーションを1つの統合された管理されたビューに接続できるようになり、チームはより迅速に行動するための明確さと自信を得ることができます。

その結果、データの依存関係とトランスフォーメーションの透明性の高いエンドツーエンドの全体像が得られ、リーダーは自信を持ってガバナンスを強化し、監査を迅速化し、分析とAIの対応を進めることができます。

仕組み：自動化されたリネージュとカスタム・リネージュの接続

Custom Lineage Mappingsは、スキャナーからの自動リネージュ、既存のOpenLineageプロデューサーによって出力されるリネージュ、OpenLineageペイロードを通じて定義されるカスタム・リネージュなど、すべての長所を統合します。

IBM watsonx.data intelligenceでは、ランタイムまたは設計時にデータがどのように動くかを説明するためのオープン・スタンダードであるOpenLineageを使用しています。これにより、組織はカスタム・システムやレガシー・システムを含むあらゆるシステムのリネージュ・イベントを定義し、それらを統一された管理されたリネージュ・グラフにまとめることで、データ・ジャーニー全体でデータがどのように動き、変換するかを明らかにできます。

各OpenLineageイベントは、データがどのように移動するか、つまりデータが読み込むインプット、データを変換するジョブ、生成されるアウトプットについて記述します。これらのイベントは、dbtやAirflowなどのツールによって自動的に生成されることもあれば、顧客が独自の環境やレガシー環境用にイベントを自動的に排出するか手動で文書化するかを決定できることもあります。インポートされた後、watsonx.data intelligenceはこれらのイベントを既知の資産と整合させ、より広いリネージュ・ビュー内で視覚化します。

精度と一貫性を確保するために、watsonx.data intelligenceは2つの主要なメカニズムを提供しています。

  • テクノロジーテンプレートは、OpenLineageペイロードで定義されたジョブとデータセットがどのように解釈され、表示されるかを定義します。watsonx.data intelligenceには、事前定義されたテンプレートが含まれており、カスタム・テンプレートを構築できるため、多様なテクノロジー間で一貫したラインを実現できます。
  • データソース・マッピングは、OpenLineageのデータセットとジョブをwatsonx.data intelligenceの既存の資産に自動的にリンクします。また、カスタム・ルールを定義して、特定の名前空間を既知のデータ・ソースにマッピングし、カスタム・リネージュを管理対象のエンタープライズ・ビューにシームレスにつなぎ合わせることもできます。

その成果として、カスタム・リネージュ・マッピングは、自動化されたリネージュとカスタム・リネージュを統合した、管理された統合グラフを提供します。

カスタム・リネージュ・マッピングがデータ・リーダーにとって重要な4つの理由

カスタム・リネージュ・マッピングは、エンタープライズ・データ理解における可視性のギャップを埋め、データ・フローの発生源に関係なく、すべてのデータ・フローを明確かつ連結で把握できるため、チームは自信を持って行動できます。

正確で説明可能なデータを利用するすべてのチームには、以下のようなメリットがあります。

  • エンドツーエンドの可視性： すべてのシステムとトランスフォーメーションにおいて、データが実際にどのように動きますか。
  • 監査に対応したリネージュ： 規制当局と利害関係者に、明確で追跡可能なリネージュを提供します。
  • 情報に基づいた迅速な意思決定： 変更を行う前に、依存関係と下流への影響を迅速に評価します。
  • 共通のデータ理解：データ・エンジニア、アーキテクト、ガバナンス・チームを連携させ、統合ビューを実現します。

オープン・スタンダードに基づいて構築され、コラボレーションを活用

IBMは、データ・エコシステム全体の相互運用性と透明性を確保するために、Linux Foundation AI and Dataによって維持されているオープン・スタンダードであるOpenLineageを選択しました。

OpenLineageは、企業が必要とする柔軟性、拡張性、ロックインからの自由を提供し、 watsonx.data Intelligenceによって、IBMのガバナンス、セキュリティー、およびエンタープライズ統合が追加されます。

  • 幅広い採用： リネージュ対応ツールのエコシステムの成長により信頼されるようになりました。
  • オープン性と拡張性： データ・エコシステムの成長に合わせて進化するように設計されています。
  • ロックインから解放： 設計によりオープンになり、リネージュを独自に維持します。
  • 導入の障壁が低い： チームがすぐに使用できる、使い慣れた一貫したフォーマット。

OpenLineageを基盤として構築されたIBMは、オープンスタンダードを通じて独自の形式を排除し、顧客のドキュメンテーションへの投資を将来性を確保します。

リネージュからリーダーシップまで：アクションのために設計された可視性

カスタム・リネージュ・マッピングを使用することで、IBM watsonx.data intelligenceにより、組織は自動化されたカスタム・システムとレガシー・システムにまたがるデータ・ストーリー全体を確認し、信頼できるようになります。

その結果、オープン・スタンダードと企業の信頼に基づいて構築された、より強固なガバナンス、より迅速な影響分析、自信に満ちたAIの意思決定。

データ・エコシステムが進化し続ける中、組織が隠れた複雑さを自信を持ってデータ駆動型の意思決定に変えられるよう支援するというIBMの取り組みは変わっていません。

Jakub Moravec

Product Manager, IBM watsonx.data intelligence

Diana Toma

Product Marketing Manager

