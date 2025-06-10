IBM® Sterling Order Managementを活用したB2Bサプライチェーンの変革

IBM Sterling Order ManagementのB2B機能強化が発表されたことは、企業が断片化されたサプライチェーンのオペレーションを統合されたインテリジェントで協調的なネットワークに変換する取り組みをサポートする上で、大きな飛躍を遂げたことを示しています。企業がB2Bコマースで増大する複雑性に直面する中、意思決定を合理化し、実行を自動化する自律的なAI駆動型ソリューションのニーズがかつてないほど高まっています。

B2B企業は多くの場合、大規模な契約ベースの注文の処理、高価値なアカウントの管理、複数の拠点にわたる在庫の調整など、非常に複雑な環境で事業を展開しています。B2Cとは異なり、B2Bトランザクションには複雑な条件、長い購入サイクル、注文と契約の実績をリアルタイムで可視化する必要性があります。

これらのニーズを満たすため、IBMはSterling Order Managementで新しい高度なB2B機能を導入することを発表しました。これらの機能強化は、製造、卸売、流通、および自動車などの業界の企業が複雑なB2Bワークフローをシームレスに管理できるようにすることを目的として構築されています。