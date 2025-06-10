IBM® Sterling Order Managementを活用したB2Bサプライチェーンの変革

2025年6月10日
IBM Sterling Order ManagementのB2B機能強化が発表されたことは、企業が断片化されたサプライチェーンのオペレーションを統合されたインテリジェントで協調的なネットワークに変換する取り組みをサポートする上で、大きな飛躍を遂げたことを示しています。企業がB2Bコマースで増大する複雑性に直面する中、意思決定を合理化し、実行を自動化する自律的なAI駆動型ソリューションのニーズがかつてないほど高まっています。
B2B企業は多くの場合、大規模な契約ベースの注文の処理、高価値なアカウントの管理、複数の拠点にわたる在庫の調整など、非常に複雑な環境で事業を展開しています。B2Cとは異なり、B2Bトランザクションには複雑な条件、長い購入サイクル、注文と契約の実績をリアルタイムで可視化する必要性があります。
これらのニーズを満たすため、IBMはSterling Order Managementで新しい高度なB2B機能を導入することを発表しました。これらの機能強化は、製造、卸売、流通、および自動車などの業界の企業が複雑なB2Bワークフローをシームレスに管理できるようにすることを目的として構築されています。
B2Bアカウントの一貫したビューを維持するには、通常、ハイタッチなデータ分析が必要となるため、注文の追跡、フルフィルメントの監視、顧客ニーズの予測が困難になります。手作業のプロセス、接続されていないシステム、オートメーションの欠如により、遅延や非効率性が発生し、フルフィルメントにおけるリスクが増大します。インテリジェントな自動注文管理システム（OMS）がなければ、企業は顧客の期待に応え、契約条件を遵守し、オペレーションを効果的に拡大する際に苦労します。
新しいSterling OMS B2B機能が運用効率と顧客エンゲージメントをどのように再定義するのか次に示します。
Sterling OMSは、価格設定、納期、サービス・レベルなど、事前に交渉された条件が適用される、契約に基づく注文の管理を最適化します。これにより、販売者はこれらの注文を正確に実行し、契約上の義務を満たし、長期的で収益性の高い関係を構築できるようになります。
企業は、顧客プロファイル、販売チャネル、ビジネスの優先順位に基づいて在庫をセグメント化できるようになりました。これにより、ターゲットを絞ったストラテジーが可能になり、主要顧客に優先順位を付け、在庫切れを減らし、フルフィルメントの迅速性を向上させることができます。
注文状況、在庫状況、フルフィルメントのスケジュールに関するリアルタイムの洞察により、企業は管理体制を維持し、混乱に迅速に対応して、一貫したサービスを確実に提供できるようになります。
Sterling OMSは、アカウント・マネージャーに、業績の監視、ワークフローの構成、データ・ソースの接続を行うためのカスタマイズ可能なダッシュボードを提供します。この可視性により、日々の意思決定と業務効率が向上します。
IBMは、現実世界の課題に対処する新機能をお客様と共に共創し続けています。新しいB2Bアカウント管理フローの設計と開発は、広範な顧客からのフィードバックによって形作られ、それを使用する企業にとって最も重要なことに焦点を当てました。
世界的なエレクトロニクス企業が地域間で在庫を動的に割り当てることができるように支援したり、重機サプライヤーが高額な契約注文を簡単に管理できるようにしたりすることで、IBM Sterling OMS B2B機能はすでに測定可能な成果を上げています。
IBM Sterling Order Managementを使用して、企業がB2Bオペレーションを合理化し、契約の準拠を促進し、優れた顧客体験を提供する方法をご覧ください。