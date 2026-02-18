IBM Cloud Pak for Integration向けAIエージェントでビジネスの生産性を変革

Cloud Pak for IntegrationのAIエージェントは、自然言語クエリーを通じて運用上の洞察を提供し、チームがハイブリッド環境全体で問題を迅速に特定し、ログを分析し、トポロジーを理解し、異常を検知できるように支援します。複雑なデータを明確な実行可能なガイダンスに変えることで、管理者が包括的に制御できるようにしながら、トラブルシューティングの時間を短縮し、システムのヘルスを向上させ、レジリエンスを強化します。

組織は、運用効率を維持し、シームレスなデジタル・エクスペリエンスを提供するために、ハイブリッド環境全体で一貫性のある高性能な統合に依存しています。キュー深度の増加、スループットの低下、応答時間の上昇などによってシステムの速度が低下すると、オペレーションに重大な影響を与える可能性があります。これらの問題を診断するには、多くの場合、複雑なログのナビゲーション、専門的なツール、および深い製品知識が必要です。

これらの課題に所在地するために、IBMはAI駆動型の洞察をより利用しやすくしています。2025年第3四半期末に導入したテクノロジー・プレビューに続き、IBMは、IBM Cloud Pak for Integration向けAIエージェントが、配信予定の16.1.3修正プログラムパックを通じて2026年3月25日に一般提供される予定であることを発表できることを嬉しく思います。