新しいIBM FlashSystemのサポートの戦略的価値

新しいIBM Storage FlashSystemの5600、7600、9600は、マネージド型ストレージから、継続的に保護、適応、パフォーマンスを発揮するように設計されたインテント主導型のインフラストラクチャーへの移行を示しています。

第5世代のFlashCoreモジュールとFlashSystem.aiにより、このプラットフォームにはサイバー・レジリエンス、運用インテリジェンス、効率性がストレージ層に直接組み込まれています。しかし、その価値を実現するには、テクノロジーだけでは不十分です。システムがライフサイクル全体にわたってどのようにサポートされるかによって異なります。

今日の環境では、停止、ランサムウェア、コンプライアンスのギャップ、変更の失敗は、ITのフットノートではなく、ビジネス・リスクです。FlashSystemがよりAIによって支援され、自律的になるにつれて、サポートも進化する必要があります。IBM Technology Lifecycle Servicesは、インシデントが発生する前にAIと自動化を適用して、潜在的な問題を早期に特定し、障害が深刻化する前に防止します。