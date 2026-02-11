新しいIBM FlashSystemのサポートの戦略的価値

新しいIBM Storage FlashSystemポートフォリオは、マネージド・ストレージから、継続的に保護、適応、パフォーマンスを発揮するように設計された意図主導型インフラストラクチャーへの移行を示しています。
新しいIBM Storage FlashSystemの5600、7600、9600は、マネージド型ストレージから、継続的に保護、適応、パフォーマンスを発揮するように設計されたインテント主導型のインフラストラクチャーへの移行を示しています。
第5世代のFlashCoreモジュールとFlashSystem.aiにより、このプラットフォームにはサイバー・レジリエンス、運用インテリジェンス、効率性がストレージ層に直接組み込まれています。しかし、その価値を実現するには、テクノロジーだけでは不十分です。システムがライフサイクル全体にわたってどのようにサポートされるかによって異なります。
今日の環境では、停止、ランサムウェア、コンプライアンスのギャップ、変更の失敗は、ITのフットノートではなく、ビジネス・リスクです。FlashSystemがよりAIによって支援され、自律的になるにつれて、サポートも進化する必要があります。IBM Technology Lifecycle Servicesは、インシデントが発生する前にAIと自動化を適用して、潜在的な問題を早期に特定し、障害が深刻化する前に防止します。
IBM Storage Expert Care Premiumは、プラットフォーム機能から信頼性の高いビジネス成果への最短ルートです。Premiumは、専任のストレージ・テクニカル・アカウント・マネージャー（TAM）と強化されたインシデント対応、IBMが実行するコードの読み込み（年2回）、そしてハードウェアの健全性チェックを組み合わせて、変更リスクを軽減し、安定化までの時間を短縮します。復旧タイムラインが交渉の余地がない環境の場合、Committed Maintenance Service Levels（CMSL）は、Premiumに加えて、定義済みの対応、連絡、修正目標を追加します。
最新のFlashSystem世代のPremiumの新機能：
Storage Expert Care Premiumは、以下で説明するように、ライフサイクル全体を通じてFlashSystems Protect、Adapt、Performの価値を運用化できるように設計されています。
「機能する」と「最も重要なときに機能する」の違いは単なるプラットフォームではなく、ビジネス目的に沿って初日から設計されたサポート戦略です。
IBMは、インシデントが発生する前にAIとオートメーションを適用して潜在的な問題を早期に特定し、障害の拡大を防ぎます。Electronic Service Agent（ESA）やCall Home機能は、24時間体制の監視、自動診断、インテリジェントなルーティングを提供し、多くの場合、手動でのケース作成なしで問題を解決します（監視対象のリクエストのうち9件以上が自動化で処理されます）。1
人間の専門知識はAIによってサポートされます。エージェント・アシストがIBMインフラストラクチャー・サポート全体で広く利用可能になったことで、エンジニアは関連する知識と事前の修正プログラムを迅速に表示し、分析の情報提供を支援できるようになりました。
FlashSystemの事例では、これはAIが問題調査と意思決定サポートを支援するように設計されていることを反映しています。専門家の判断を置き換えるのではなく、専門家の判断を補強するのです。FlashSystem.aiの機能はStorage Insights Proを通じて提供され、2年間のオブザーバビリティー・データ、AIを活用したアドバイザリー、事前対応型のセキュリティー・チェック、API/Webhookの統合を通じて継続的な改善を運用可能にします。
IBM FlashSystem with IBM Storage Assuranceを購入するお客様は、システムの完全な世代更新、無停止の移行、パフォーマンスおよびエネルギー効率の保証、および最長8年間の予測可能な料金体系を得ることができます。Expert Care Premiumが含まれている場合、Storage Assuranceはライフサイクルの摩擦を取り除き、組織は中断せずにモダナイズできるようになります。
IBM FlashSystemは、現代の企業が期待する性能、効率、サイバー・レジリエンスを提供します。IBM Expert Care Premiumは、事前対応型の洞察、構造化された変更、AIを活用した専門知識により、ライフサイクル全体にわたって予測、適応、保護することで、最も重要なときに価値が発揮されるようにします。