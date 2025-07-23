計画の再考：よりスマートで、より自律的で、自社に合った計画

2025年7月23日

執筆者

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

Yuhong Yin

Director, Product Management & Engineering, Planning Analytics & Controller, Data Platform

IBM

IBM Planning Analyticsは初めて本質的なエージェントになりました。Planning Analyticsとwatsonx Orchestrateの新しい統合により、計画立案システムは信頼できる情報源だけでなく、ビジネスに積極的に参加できるようになります。自動化され、統合されているだけでなく、インテリジェントで、応答性が高く、動的に機能します。

以前は手作業を必要としていたワークフローが、今では実行するだけとなりました。計画が調整され、タスクがトリガーされ、承認が送信されます。コーディングもシステムのオーバーホールも必要ありません。結果を説明し、あとはエージェントにお任せください。たとえば、「予測が低下したときに予算修正を営業に送信する」「在庫がしきい値を下回ったときにアラートをトリガーする」または「財務と業務を毎週自動的に同期する」といったものがあります。

ロジックを定義するとIBM® watsonx Orchestrateがエージェントを構築します。IBM Planning Analyticsがその作業を実行します。

これが重要な6つの理由

この統合により、計画チームは新たなレベルで俊敏性、拡張性、インテリジェンスを発揮できます。

  1. 企業全体で実行されるエージェント・ワークフロー ：ダッシュボードを超え、部門、システム、アプリケーション全体のアクションを自動化します。
  2. テンプレートではなく、お客様のために構築されたカスタム・エージェント：万能型のAIに妥協する必要はありません。お客様のチームの実際の働き方を反映したエージェントを構築し、チームのモデル、ロジック、知識を活用しましょう。
  3. すでに使用しているツールへのシームレスな接続 ：SAP、Salesforce、Workdayなど、すべてを接続できます。プラットフォームを切り替えずに、システムを横断したフローを作成します。
  4. 計画、担当者、パフォーマンス間のライブ同期：計画を最新の状態に保ち、チームを連携させ、運用をリアルタイムで進めます。
  5. データの変化への迅速な対応：収益が減少した場合、チームは即座に把握できます。コストが急増すれば、予測が自動的に更新されます。
  6. 将来の事前構築済みエージェントの基盤：現在、独自のエージェントを持ち込むことも、IBM watsonx Orchestrateのエージェントを使用することもできます。当社は近日中に、予測、シナリオ分析、決算などの一般的なタスク用の事前構築済みエージェントを導入します。これらはお客様の企業に合わせて構成可能です。

エージェント・プランニングの力をご体験ください

エージェント機能を備えたIBM Planning Analyticsは、ビジネスをサポートするだけでなく、ビジネスの実現を可能にするため、企業は追いつくことではなく、前進することに集中できます。遅延も、手動でのチェックインも、ボトルネックもありません。

財務リーダー、オペレーション・プランナー、またはエンタープライズ・アーキテクトにとって、計画倒れになるのではなく、今こそ計画を成功させる時です。IBM Planning Analytics + IBM watsonx Orchestrateでできることを探ってみましょう。

自社のデータ、自社のワークフロー、自社の競争上の優位性を、自動で活用しましょう。

詳細はこちら

デモの予約

Assistantを試す

