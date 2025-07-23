計画の再考：よりスマートで、より自律的で、自社に合った計画

IBM Planning Analyticsは初めて本質的なエージェントになりました。Planning Analyticsとwatsonx Orchestrateの新しい統合により、計画立案システムは信頼できる情報源だけでなく、ビジネスに積極的に参加できるようになります。自動化され、統合されているだけでなく、インテリジェントで、応答性が高く、動的に機能します。

以前は手作業を必要としていたワークフローが、今では実行するだけとなりました。計画が調整され、タスクがトリガーされ、承認が送信されます。コーディングもシステムのオーバーホールも必要ありません。結果を説明し、あとはエージェントにお任せください。たとえば、「予測が低下したときに予算修正を営業に送信する」「在庫がしきい値を下回ったときにアラートをトリガーする」または「財務と業務を毎週自動的に同期する」といったものがあります。

ロジックを定義するとIBM® watsonx Orchestrateがエージェントを構築します。IBM Planning Analyticsがその作業を実行します。