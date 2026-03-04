Terraform Enterprise（TFE）Bring Your Own License：柔軟性とコントロールでエンタープライズ・オートメーションを簡素化

Terraform Enterprise Bring Your Own Licenseのご紹介：Terraform Enterpriseの機能と、独自のクラウド、オンプレミスまたはハイブリッド・インフラストラクチャー上に自由にデプロイしたい組織にとっての強力なオプションです。
Terraform Enterprise（TFE）on IBM Cloudは、組織がコードとしてのインフラストラクチャー（IaC）のセットアップおよび管理する方法を合理化します。Bring Your Own Licenseモデルにより、各ユニットのライセンスを一元管理できるため、管理性が向上し、価値実現までの時間が短縮されます。
このアプローチはマルチクラウドのコントロール・プレーンをサポートし、一貫したガバナンスとセキュリティーの実現を可能にします。適切に構成されていれば、強力なコンプライアンスが求められる規制環境やハイブリッドクラウド環境にも適しています。
IBM Cloudのレジリエントなインフラストラクチャー上で実行されるため、高い可用性と拡張性が実現します。オペレーション上のオーバーヘッドが削減されるため、チームは戦略的な取り組みに集中できます。
企業はハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で自動化を拡大していますが、一貫性のないツール、断片化されたワークフロー、厳格なコンプライアンス要件により、大規模な制御を維持することは困難です。チームは、運用を複雑にしたり、セキュリティドリフトのリスクを負ったりすることなく、迅速で管理されたインフラストラクチャーのプロビジョニングを実現する方法を必要としています。
組織は、Terraform Enterprise Bring Your Own Licenseを採用して、独自のクラウド・アカウントまたはデータセンター内でTerraform Enterpriseを実行できます。チームが使い慣れた合理化されたIaCワークフローを使用している一方で、Terraform Enterprise Bring Your Own Licenseは、ポリシー、コンプライアンス、オーケストレーションを一元化する安全かつ管理された自動化プラットフォームとして舞台裏で動作します。
これは、企業が「導入の決定」から戦略的なオートメーション・モデルに移行する瞬間です。
その中核となるのが、顧客自身の環境内にデプロイされたTerraform Enterpriseインスタンスです。その役割は以下の通りです。
散在するオートメーション・ツールの代わりに、Bring Your Own Licenseは、セキュリティーを損なうことなく拡張できる、統合された管理されたレイヤーを提供します。
このアーキテクチャーにより、オーケストレーション層をサポートする個別の専用コンポーネントが可能になります。
このモジュール性により、組織は環境全体を再構築することなく、機能を進化させることができます。
Terraform Enterprise Bring Your Own Licenseにより、すべての状態ファイル、ログ、シークレット、ポリシーが顧客の境界内に保持されることが保証されます。このアプローチにより、コンプライアンスが強化され、データ保存のニーズがサポートされ、プラットフォームが機密データを外部に公開することなく、インフラストラクチャーのプロビジョニングなどのアクションを実行できるようになります。
プラットフォーム・エンジニアは、アプリケーションを構築および実行するために高速・安全・予測可能なインフラストラクチャーに依存する何千人もの開発者をサポートしています。目標はシンプルです。チームが必要とするリソースを迅速に、かつコンプライアンス・リスクなしで入手できるようにすることです。
この複雑さは、プラットフォーム・チームを流れるさまざまなインフラストラクチャーのニーズから生じており、それぞれのリクエストには異なる緊急レベル、承認パス、ガバナンス要件が伴います。企業基準を満たすには、次の3つのことを一貫して真実化する必要があります。
Terraform Enterprise Bring Your Own Licenseを使用すると、プラットフォーム・チームは、高速でガバナンスが行き届いた、一貫性のあるインフラストラクチャーを提供できるため、組織の安全を確保しながら開発者の生産性を維持できます。
Terraform Enterprise Bring Your Own Licenseを使用すると、インフラストラクチャー、コンプライアンス、自動化ワークフローを管理しながら、Terraform Enterpriseを自分の環境で簡単かつ安全に実行できます。このモデルなら、ライセンスをビジネス・ニーズに合わせて調整し、チーム全体にガバナンスを拡張し、自信を持ってプロビジョニングを加速できます。