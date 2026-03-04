Terraform Enterprise（TFE）Bring Your Own License：柔軟性とコントロールでエンタープライズ・オートメーションを簡素化

Terraform Enterprise（TFE）on IBM Cloudは、組織がコードとしてのインフラストラクチャー（IaC）のセットアップおよび管理する方法を合理化します。Bring Your Own Licenseモデルにより、各ユニットのライセンスを一元管理できるため、管理性が向上し、価値実現までの時間が短縮されます。

このアプローチはマルチクラウドのコントロール・プレーンをサポートし、一貫したガバナンスとセキュリティーの実現を可能にします。適切に構成されていれば、強力なコンプライアンスが求められる規制環境やハイブリッドクラウド環境にも適しています。

IBM Cloudのレジリエントなインフラストラクチャー上で実行されるため、高い可用性と拡張性が実現します。オペレーション上のオーバーヘッドが削減されるため、チームは戦略的な取り組みに集中できます。