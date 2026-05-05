企業が抱える最重要課題の1つである、大規模な分析およびAI活用に伴うコスト上昇への対応を支援するために設計されています。
NVIDIA GTCでは、IBM、NVIDIA、Nestléが、GPUアクセラレーションとオープンデータアーキテクチャを組み合わせることで実現できる可能性を紹介し、コストを最大83%削減しながら、分析ワークロードを最大5倍高速化できることを実証しました。これは、パフォーマンスと効率を同時に見直すことで、データ集約型ワークロードの未来がどのように変わるかを明確に示すものでした。
IBMは本日、watsonx.data向けGPUアクセラレーション対応クエリ処理のプライベート・テクニカル・プレビューを正式発表し、この取り組みをさらに前進させました。これは、企業が直面する最も差し迫った課題の1つである、大規模な分析およびAI活用に伴うコスト増加への対応を支援するために設計されています。
組織が、ますます複雑化する分散データ環境全体でAIと分析活用を拡大し続ける中、従来のCPUベースのシステムでは対応が難しくなっています。その結果、インサイトの取得が遅れ、インフラストラクチャ・コストが増大し、データチームには限られたリソースでより大きな価値を提供することが求められています。GPUアクセラレーションは、新たな前進の道を切り開きます。
プライベート・テクニカル・プレビュー・クライアントから得られた初期成果は、このアプローチが実環境で持つ可能性を示しています。
これらの結果は段階的な改善ではありません。これは、組織によるデータ集約型ワークロードへの取り組み方が根本的に変化しつつあることを示しています。性能向上とコスト削減は、もはやトレードオフではなく、同時に実現できる複合的な成果となっています。データ量が増加し、AI導入が加速する中、このような飛躍的な改善は、競争優位性からビジネス上の必須要件へと急速に変わりつつあります。
IBMは、GPUアクセラレーション対応watsonx.dataの「クライアント・ゼロ（自社をゼロ番目のクライアントとする考え方）」として、CIO組織を通じてこのイノベーションを社内にも適用しています。初期のデプロイメントでは、IBM watsonx.data Presto C++をGPUアクセラレーションで実行することで、CPUのみの実行と比較して最大25倍高速なクエリー性能を実現するとともに1、ランタイム短縮によって、このワークロードにおけるコストを約80%削減しました2。こうした成果は、このアプローチの拡張性だけでなく、クライアント提供前に実際のエンタープライズ環境でテクノロジーを検証するというIBMの取り組みも示しています。これらの成果は、IBMがNVIDIA A100 GPUインフラストラクチャー上で実施したテレメトリー・クエリー・ワークロードのテスト結果に基づくものであり、クエリー、データ量、インフラストラクチャー、構成、条件によって結果は異なる場合があります。*
このイノベーションの中核にあるのは、シンプルでありながら強力な変化です。それは、結合、集計、フィルタリングなどの計算集約型クエリー処理をCPUからGPUへ移すことです。超並列処理を活用することで、分析ワークロードは従来のアプローチよりも大幅に高速に実行でき、インフラストラクチャーの使用量とコストを大幅に削減できます。
これは単なる性能向上ではありません。分析コストの構造そのものを変える変革です。クエリーが高速化すれば、意思決定も迅速になります。必要なコンピューティング・リソースが減ることで、クエリーあたりのコスト削減に直結します。そして、より効率的なリソースの活用により、組織は分析とAIのワークロードを、コストの増加を抑えて拡大できます。
モダナイゼーションの最大の障壁の1つは、常に複雑さでした。多くのパフォーマンス・ソリューションでは、SQLの書き換え、データの移行、またはパイプラインの再構築が必要です。GPUアクセラレーションによって、そのトレードオフは解消されます。
この機能はユーザーにとって完全に透過的なものであり、既存のクエリー、データ形式、コネクターはそのまま使用できます。組織は、既存のワークフローを中断することなく、クエリー実行の高速化、同時実行性の向上、レイテンシーの低減といったメリットをすぐに享受できます。そのため、イノベーションと運用の安定性を両立させる企業に特に適しています。
同様に重要なのは、このソリューションがハイブリッド環境向けに構築されている点です。オープンソースのPresto互換性とエンタープライズ・グレードのガバナンスを維持しながら、クラウドおよびオンプレミスのデプロイメント全体でシームレスに統合できます。
当社では現在、プライベート・テクニカル・プレビュー・プログラムを通じてこの機能へのアクセスを拡大しています。一部のクライアントは、IBMの製品チームおよびエンジニアリング・チームと直接連携し、ロードマップに影響を与えるとともに、次世代の分析パフォーマンスへ早期アクセスする機会を得られます。
大規模な分析を実行している組織、AI駆動型ワークロードを検討している組織、あるいは既存環境を中断することなく価格性能比の向上を目指している組織の皆様は、ぜひご参加ください。
IBM watsonx.data GPUアクセラレーションのプライベート・テクニカル・プレビューに参加し、エンタープライズ分析の未来をともに形作りましょう。
1 *IBM社内で実施したテレメトリー・ワークロードのテストに基づいています。このテストでは、8基のNVIDIA A100 GPUを搭載した単一サーバーによるオンプレミスのGPUアクセラレーション環境と、IBM Cloud上でPrestoを実行するwatsonx.data SaaSのCPU環境を比較しました。約11億5,900万行を超えるフルデータ・セットにおいて、テレメトリー・クエリーは、CPU環境での従来のベースラインである約45分に対し、4基のGPUを使用することで1.77分で完了しました。結果は、テスト済みのワークロードおよび構成に基づいています。実際の性能は、クエリーの種類、データ量、インフラストラクチャー、クラスター構成、稼働条件によって異なります。
2 *IBM社内で実施したテレメトリー・ワークロードのテストに基づいています。このテストでは、8基のNVIDIA A100 GPUを搭載した単一サーバーによるオンプレミス環境と、IBM Cloud上でPrestoを実行するwatsonx.data SaaSのCPU環境を比較しました。約11億5,900万行を超えるフルデータ・セットにおいて、テレメトリー・クエリーは、CPU環境での従来のベースラインである約45分に対し、4基のGPUを使用することで1.77分で完了しました。CPUコストは、IBM Cloudにおけるwatsonx.data SaaSインスタンス構成を使用し、IBMが公開しているクエリーごとのインスタンス・コストに基づいて算出しています。GPU上で稼働するwatsonx.dataのテスト済みオンプレミス環境におけるクエリー単位のGPUコストは直接取得できなかったため、GPUの時間単価をCPUの2倍と仮定して推定しました。コスト計算では、ランタイムを主要変数として使用しています。この方法論に基づくと、総コストは従来比で約15～20%まで低減し、80～85%のコスト削減効果が見込まれます。実際のコストは、料金体系、ワークロード・プロファイル、インフラストラクチャー構成、使用率、運用条件によって異なります。