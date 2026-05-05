プライベート・テクニカル・プレビュー・クライアントから得られた初期成果は、このアプローチが実環境で持つ可能性を示しています。

これらの結果は段階的な改善ではありません。これは、組織によるデータ集約型ワークロードへの取り組み方が根本的に変化しつつあることを示しています。性能向上とコスト削減は、もはやトレードオフではなく、同時に実現できる複合的な成果となっています。データ量が増加し、AI導入が加速する中、このような飛躍的な改善は、競争優位性からビジネス上の必須要件へと急速に変わりつつあります。

IBMは、GPUアクセラレーション対応watsonx.dataの「クライアント・ゼロ（自社をゼロ番目のクライアントとする考え方）」として、CIO組織を通じてこのイノベーションを社内にも適用しています。初期のデプロイメントでは、IBM watsonx.data Presto C++をGPUアクセラレーションで実行することで、CPUのみの実行と比較して最大25倍高速なクエリー性能を実現するとともに1、ランタイム短縮によって、このワークロードにおけるコストを約80%削減しました2。こうした成果は、このアプローチの拡張性だけでなく、クライアント提供前に実際のエンタープライズ環境でテクノロジーを検証するというIBMの取り組みも示しています。これらの成果は、IBMがNVIDIA A100 GPUインフラストラクチャー上で実施したテレメトリー・クエリー・ワークロードのテスト結果に基づくものであり、クエリー、データ量、インフラストラクチャー、構成、条件によって結果は異なる場合があります。*