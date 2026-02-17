AI時代に向けてIBMの実績あるエンタープライズ・ソフトウェアを強化

IBMの戦略はシンプルです。企業の仕事がすでに行われている場所にAIを導入することです。
人工知能は、企業が最も重要な業務を支えるシステムとデータから価値を解き放つ方法を再構築しています。あらゆる業種・業務で、組織は実験の枠を超えることを目指しています。AIを使用してパターンを検知し、洞察を表面化し、長年のデータ資産を予測的かつ意思決定の支援機能に変えて、ビジネス成果を有意義に改善できるようにするのです。
多くのIBMクライアントにとって、これらの目標は複雑で規制の厳しい環境内で実現しなければなりません。機密性の高いデータ、厳しいコンプライアンス要件、ミッションクリティカルなワークロードに対応するために、イノベーションを遅らせることなく、セキュリティー、ガバナンス、信頼性を優先したAIへのアプローチが求められています。
そのため、IBMは2026年第1四半期に、最も広く使用されているIBMソフトウェア製品の多くに幅広いAI機能を導入する予定です。これらの機能強化により、エージェント型AIがすでに使用されているIBMプラットフォームに直接組み込まれ、既存の運用基盤内で自信を持ってAIを導入できるようになります。
IBMの戦略はシンプルです。企業の仕事がすでに行われている場所にAIを導入することです。IBMは、顧客にプラットフォームの再構築や分断されたツールの追加を強制するのではなく、AI駆動型エージェントを最も広く使用されているソフトウェア製品にネイティブに統合し、オペレーションを簡素化し、洞察を加速し、ガバナンスを強化するように設計されています。
これらのエージェントは、実際の企業ニーズをサポートするよう設計されています。例えば、繰り返し作業の自動化、システムの可視性の向上、トラブルシューティングの迅速化、エンタープライズ・グレードの制御を維持しながら、チームがより迅速に適切な意思決定を行えるように支援します。
2026年第1四半期、IBMは統合、分析、データ管理、エンジニアリング、メッセージング、サプライチェーン・オペレーションなど、幅広いソフトウェア製品にわたって重要な新しいAI機能を提供します。
Db2は、ミッションクリティカルなデータワークロードの管理を大幅に簡素化し、トラブルシューティングを加速し、パフォーマンスを最適化するAI駆動型エージェントの広範なスイートを導入しています。AskDb2 AgentやAskDb2 Research Agentなどの対話機能により、マルチステップでコンテキストを意識した知識検索が可能になり、チームは自然言語を使用して洞察を引き出し、技術的な調査を行うことができます。性能と信頼性は、専用のDb2エージェントによって強化されます。
これらの機能を組み合わせることで、Db2はインテリジェントな自己最適化データ・プラットフォームに変換され、管理担当者の作業を軽減し、企業が比類ない速度と効率でデータから価値を引き出せるようになります。
IBM Sterling Order Management Systemは、IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-Onを通じてAI駆動型の機能を導入し、複雑なオムニチャネル環境全体で履行精度を強化し、オペレーションを合理化し、顧客体験を向上させることで、エージェント型コマースを推進します。合理化されたUCPベースのエージェント型AIフローを実現するためにMCPサーバー上に構築されたこのプラットフォームは、コマース、小売、サプライチェーンの各分野で安全なエージェント間のやり取りをサポートします。このツールキットには、責任あるスケーラブルなAI導入に向けて実務者をガイドするサプライチェーン・エージェントが含まれています。それには、以下が含まれます。
これらのAI機能を組み合わせることで、企業はより高い俊敏性、正確さ、効率性を実現しながら、エージェント・コマース・エコシステム全体で優れたエンドツーエンドの注文エクスペリエンスを提供することができます。
IBM Cognos Analyticsは、レポート作成を手動の人間主導のワークフローからインテリジェントで自律的な実行に移行することで、ビジネス・アナリティクスの新たな章を切り開くエージェント型AI機能を導入します。
これらの機能を組み合わせることで、運用上のオーバーヘッドが削減され、洞察を得るまでの時間が短縮され、組織全体で信頼できる分析にさらにアクセスしやすくなります。
IBM MQは、運用効率を向上させ、問題解決を加速し、メッセージング環境全体の信頼性を強化するために設計された一連のAI機能を導入します。
これらのAI駆動型機能を組み合わせることで、企業は運用の労力とリスクを削減しながら、高性能でレジリエントなMQシステムを維持することができます。
Cloud Pak for Integrationは、クライアントによるKubernetes上の統合ワークロードの管理と最適化を容易にする、AI搭載の運用機能の拡張セットを提供します。
これらの機能を組み合わせることで、CP4I環境にインテリジェントな自動化、より深い洞察、運用の信頼性の向上がもたらされ、企業は堅牢で安全かつ、よく最適化された統合プラットフォームを維持できるようになります。
IBM Engineering Lifecycle ManagementのEngineering AI Hubは、計画品質を向上させ、大規模なエンジニアリング・ワークフローを加速するように設計された機能により、AIを活用したイノベーションを拡張しています。
最新の追加機能である作業項目作成エージェントにより、チームはEngineering Workflow Managementインターフェース内で直接、より明確で完全な機能、ユーザー・ストーリー、タスクを迅速に生成することができます。このエージェントは、作業項目の最初の草案を自動化し、構造化された高品質の開始点を提供することで、組織が計画の精度を向上させ、反復的な作成に費やす時間を短縮し、チームやプロジェクト全体で高い一貫性を維持するのに役立ちます。この機能は、Engineering AI Hub内の拡大するエージェントのポートフォリオに加わります。それぞれの目的が、コア・エンジニアリング・タスクを合理化し、専門家チームが創造的で価値の高い製品開発に集中できるように構築されています。
これらの進歩により、製品開発ライフサイクル全体にわたってエンジニアリング組織の効率性、一貫性、イノベーションの向上を支援するというIBMのコミットメントが強化されます。
IBM Sterling B2B Integration SaaSは、お客様がスムーズで信頼性の高いパートナーのオペレーションを維持できるよう、AIを活用した機能を提供します。
IBM Sterling B2B Integration SaaS InFlight Agent Add-onは、Document Query Agent、Anomaly Detection Agent、Event Query Agentなどの複数の専門エージェントをインテリジェントにオーケストレーションし、即時の可視性とより迅速な問題解決を実現します。自然言語検索により、顧客は文書の詳細をすばやく取得し、イベントの障害を特定し、文書の異常を発見できます。
エージェントは、根本原因分析を加速し、運用リスクを軽減し、大量のB2Bオペレーションのレジリエンスを強化します。
App Connect Enterpriseは、統合環境全体でオペレーションを簡素化し、モダナイゼーションを加速し、ガバナンスを強化するために設計された強力なAI駆動型の機能セットを導入します。
これらのAI機能を組み合わせることで、企業はより優れたインテリジェンス、効率性、レジリエンスを備えたApp Connectを運用できるようになります。さらに、App Connect Enterpriseは、AIアプリケーションとエージェントがモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）ツールを通じてエンタープライズ・システムと対話できるようになり、既存の統合ロジックを通じて管理されたコネクター・アクションを公開します。
これらの新機能は、2025年に実施されたIBMの進行中のAI投資を拡張するもので、以下で共有します。これらは合わせて、企業での使用において、AIを実用的で信頼性が高く、影響力のあるものにすることに焦点を当てた一貫したロードマップを反映しています。
Cloud Pak for Business Automationは、ビジネスルールの作成とガバナンスを大幅に合理化するAI支援意思決定モデリング機能を導入しました。意思決定アシスタント・エージェントは、ポリシー文書から初期の意思決定構造を自動的に生成することで、意思決定とサポートのロジックを加速します。
自然言語によるポリシーを実行可能な意思決定モデルに変換することで、エージェントは手作業を減らし、一貫性を向上させ、複雑なビジネスルールの運用に必要な時間を短縮します。この機能により、ビジネス・チームと技術チームはより効果的に連携し、より価値の高い分析とコンプライアンス活動に集中できるようになり、自動化された意思決定プロセスの俊敏性と正確性が強化されます。さらに、Business Automation Workflowは、顧客が既存のプロセス自動化を会話型エクスペリエンスに変換し、プラットフォームを再構築したり、過去の投資を失ったりせずに、ユーザーの作業場所に直接取り込めるように強化されました。watsonx Orchestrateとの緊密な統合により、AIエージェントはプロセスのコンテキストとビジネス・データを理解できるようになり、タスク完了までの時間を短縮し、手作業を減らして、より自律的で自動運転型のワークフローを実現できます。
AIエージェント搭載のワークプレース・アシスタントは、ナレッジ・ワーカーがケースを即座に理解し、タスクを優先順位付けし、自然言語を使用して作業を完了できるようにすることで、学習曲線を短縮しながら生産性を向上させます。
FileNet Content Managerは、ドキュメントの理解を強化し、価値の高いビジネス・プロセス全体でビジネス・クリティカルな情報への効率的なアクセスをサポートするように設計されたContent Assistantを通じてAI搭載の機能を提供することで進化を続けました。
ドキュメント比較エージェントは、契約書、医療記録、提案書、法的資料などの文書を正確かつ効率的に比較することができ、組織が手作業によるレビュー作業を減らしながら正確性と一貫性を向上させるのに役立ちます。バージョン比較エージェントは、文書ドラフト間の変更を明確に特徴化することでコンテンツ検証を効率化し、より迅速で信頼性の高いレビューと承認サイクルを実現します。さらに、Documents AgentとRepository Agentを通じて、エンタープライズ・コンテンツへの会話型アクセスが可能になり、FileNetドキュメントから直接導出された、関連性の高いコンテキスト認識型の応答が提供されます。さらに、テーラード・サマリー・エージェントは、より迅速な理解と情報に基づいた意思決定をサポートする、簡潔でコンテキストに応じた要約を生成します。
これらのAIエージェントを組み合わせることで、FileNet Content Managerの役割を拡張し、生産性を向上させ、リスクを軽減し、組織がコンプライアンスとセキュリティーを損なうことなくエンタープライズ情報からより大きな価値を解き放つのを支援することができます。
2025年、IBM Engineering Lifecycle ManagementにIBM Engineering AI Hubを導入しました。IBM Engineering AI Hubは、要件の品質を向上させ、理解を加速し、エンジニアリングチーム間の連携を強化するAI搭載機能です。これには、エンジニアが要件の明確性を向上させ、チームのレビューを迅速化し、管理者がトレンドや初期のリスクを可視化できるよう支援する要件の品質分析が含まれます。
エンジニアリング・アシスタントにより、チームはグローバル・プロジェクト全体の要件をより迅速に見つけて理解することができます。また、タスク、欠陥、機能の概要を生成してコミュニケーションを改善する作業項目の概要エージェント、自然言語要件からユースケースを特定するMBSEユースケース検出エージェントにより、IBM Rhapsodyで対応するモデル要素を作成し、モデルベースのシステムズ・エンジニアリングを加速します。
Sterling B2B Integration SaaSは、運用の可視性を強化し、パートナーのオンボーディングを簡素化し、グローバルなビジネスネットワークにおける障害の早期検知を改善するAI対応機能を提供しました。この機能には、プロセスのボトルネックの特定、効率性の向上、問題の未然防止を支援するために、インフライトトランザクションに対するリアルタイムな洞察を提供するVisibility Agentや、トランザクションやネットワークトラフィックの異常なパターンを自動的に特定することでインテリジェンスのレイヤーを追加し、問題が深刻化する前に調査して解決できるようにするAnomaly Detection Agentが含まれます。
IBMは、お客様が安全で信頼できる方法で、ビジネス目標に戦略的に合致した方法でAIを活用できるよう、お客様を支援することに引き続き取り組んでいきます。今四半期に導入した機能は、継続的なイノベーションの一部であり、組織が自信を持ってモダナイズし、新しい運用インテリジェンスを解き放ち、画期的な成果を達成できるように設計されています。当社は、お客様がこれらの進歩を採用し、業界全体でAI主導のトランスフォーメーションの未来を形作る上で、お客様と緊密に連携することを楽しみにしています。
これらのAI機能が利用可能になったら、IBMはクライアントにAI準備の取り組みを開始するか、加速することを奨励しています。今日、アプリケーションとインフラストラクチャーをモダナイズすることで、IBMソフトウェア・プラットフォーム全体で利用可能になるエージェント駆動型のオートメーションと洞察を、組織が最大限に活用できるようになります。
IBMは、AIの導入をビジネス目標、コンプライアンス要件、長期的なアーキテクチャーのストラテジーに合わせて調整し、お客様が自信を持って前進するための動きをサポートするために必要なツール、テクノロジー、専門知識を提供します。