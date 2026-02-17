AI時代に向けてIBMの実績あるエンタープライズ・ソフトウェアを強化

人工知能は、企業が最も重要な業務を支えるシステムとデータから価値を解き放つ方法を再構築しています。あらゆる業種・業務で、組織は実験の枠を超えることを目指しています。AIを使用してパターンを検知し、洞察を表面化し、長年のデータ資産を予測的かつ意思決定の支援機能に変えて、ビジネス成果を有意義に改善できるようにするのです。

多くのIBMクライアントにとって、これらの目標は複雑で規制の厳しい環境内で実現しなければなりません。機密性の高いデータ、厳しいコンプライアンス要件、ミッションクリティカルなワークロードに対応するために、イノベーションを遅らせることなく、セキュリティー、ガバナンス、信頼性を優先したAIへのアプローチが求められています。

そのため、IBMは2026年第1四半期に、最も広く使用されているIBMソフトウェア製品の多くに幅広いAI機能を導入する予定です。これらの機能強化により、エージェント型AIがすでに使用されているIBMプラットフォームに直接組み込まれ、既存の運用基盤内で自信を持ってAIを導入できるようになります。