StreamSets SDK for Python 6.6：より大きなパワー、より高いコントロール、そしてより強力なコラボレーション

SDKによるパイプラインの構築がいっそう簡単になりました。これまで、Pythonでパイプライン定義をスクリプト化するユーザーは、特にUIのドロップダウンが信頼できる唯一の情報源である場合、特定のステージ構成で有効な値を判断するために、UIまたはドキュメンテーションを参照する必要がありました。

新しい許容値メソッドにより、SDKでは、特定の設定フィールドのすべての有効な値をプログラムで照会できます。これにより、動的なパイプラインを構築し、StreamSetsをカスタム・ツールに統合することが、より信頼性が高まり、テストしやすくなり、より迅速になります。

もう試行錯誤する必要はありません。いつでも適切な構成を。