StreamSets SDK for Python 6.6：より大きなパワー、より高いコントロール、そしてより強力なコラボレーション

2025年6月20日
StreamSets SDK for Python 6.6は、これまで以上にユーザーがデータ統合パイプラインをプログラムで構築・保護・管理できるようにする強力な新機能を備えています。
このリリースでは、許容値検索、プロジェクトサポート、ネットワークアクセスルールという3つの主要な機能がSDKに導入されています。パイプラインをゼロから構築する場合でも、チーム間でStreamSetを拡張する場合でも、IPによるアクセスを保護する場合でも、6.6には必要なツールがすべてコード内で提供されます。
SDKによるパイプラインの構築がいっそう簡単になりました。これまで、Pythonでパイプライン定義をスクリプト化するユーザーは、特にUIのドロップダウンが信頼できる唯一の情報源である場合、特定のステージ構成で有効な値を判断するために、UIまたはドキュメンテーションを参照する必要がありました。
新しい許容値メソッドにより、SDKでは、特定の設定フィールドのすべての有効な値をプログラムで照会できます。これにより、動的なパイプラインを構築し、StreamSetsをカスタム・ツールに統合することが、より信頼性が高まり、テストしやすくなり、より迅速になります。
もう試行錯誤する必要はありません。いつでも適切な構成を。
UIでは、各フィールドの構成オプションが明確になります。
SDKを使用すると、各段階の許容値を照会できるようになりました。
例：許容できる値の照会
共有環境で複数チームの開発を管理することは、以前は困難でした。隔離がなければ、コラボレーションはすぐに大混乱に陥る可能性があります。
SDKでのプロジェクトの導入により、UIを使用することなく、StreamSetsの組み込み共同ワークスペースであるプロジェクトをプログラムで作成、整理、管理できるようになりました。各プロジェクトは、チームのパイプライン、接続、ジョブ、および資産にクリーンな境界を提供します。プロジェクトにより、StreamSetsはマルチテナントのエンタープライズ対応プラットフォームに変わります。お客様は、複数のインスタンスをデプロイする必要なく、明確さ、セキュリティー、拡張性を得ることができます。
1つのインスタンス。多くのチーム。摩擦ゼロ。
例：プロジェクトの管理
セキュリティーはUIのみのオペレーションであってはなりません。
StreamSets SDK for Python 6.6では、ネットワークアクセスルール管理が完全にサポートされており、APIレベルでIPのセットを定義・編集し、StreamSets環境で認証を許可することができます。
オンボーディングの自動化、ハイブリッドクラウド環境におけるStreamSetsのデプロイ、あるいはネットワーク・ポリシーの適用といったシナリオにおいても、SDKを活用することで、他のインフラと同じ規律でセキュリティーを管理できるようになります。
定義する。強制する。自動化する。すべてコードで実現。
SDKの例：ネットワーク・アクセス・ルールの管理
StreamSets SDK for Python 6.6は、単なるバージョン管理ではなく、開発者エクスペリエンス、エンタープライズの拡張性、およびプラットフォームのオートメーションにおける一歩です。これらの主要な機能は、複雑で規制された環境でリアルタイムのデータフローを管理するチームからのフィードバックに応えて構築されました。また、StreamSetsはさらにスケーラブルで強力でエンタープライズ対応のものになります。
SDK 6.6リリースは現在PyPIで入手可能です。ドキュメンテーションとサンプルコードのスニペットは近日公開予定ですが、以下のpipコマンドを実行すると、お気に入りのIDEでこれらの主要な機能のはこちらをすでに開始できます。