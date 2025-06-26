2025年6月26日
ツールの無秩序な増加、非構造化データ統合、パイプラインの継続的なやり直し、スキル・ギャップの拡大など、既存のソリューションでは解決できなかった長年の課題に取り組むために、IBMはwatsonx.data integrationをリリースしました。中核となる柱に合わせた価値を提供する一元化されたコントロール・プレーンを提供し、それぞれの柱は、顧客のメリットを拡大する新しい発表によって強化されます。
watsonx.data integrationにより、ユーザーは、バッチ、リアルタイム・ストリーミング、複製などのすべての統合スタイルと、PDFなどの非構造化データを含むすべてのデータ型にわたって、組み込みのデータ・オブザーバビリティーに基づいて再利用可能なパイプラインを構築できるようになります。最終的には、チームが統合スタイルをユースケースのニーズに合わせて調整し、特殊なツールへの依存を減らすのに役立ちます。最終的には、チームが統合スタイルをユースケースのニーズに合わせて調整し、管理を合理化するのに役立ちます。
新機能 watsonx.data integrationがIBM Cloudで利用できるようになりました。これにより、ユーザーはクラウドネイティブ・デプロイメントの拡張性と柔軟性を兼ね備えた、あらゆる統合機能にアクセスできるようになります。
ノーコード、ローコード、プロコードのエクスペリエンスのサポートにより、ユーザーは、自らの専門知識に合ったツールとインターフェースを使用してパイプラインを構築できるため、増大するスキル・ギャップに対処できます。
新機能 新しいAI搭載パイプライン・アシスタントを使用すると、ユーザーは、自然言語を使用してパイプラインを作成できるため、開発がスピードアップし、経験の少ないユーザーでもセルフサービスによる統合アクセスを拡張できます。
変化するストレージおよび実行環境に適応するハイブリッドのデプロイメントを備えたパイプラインを構築することで、継続的な書き換えの必要性が減り、長期的な再利用性と保守性が向上します。
新機能 サーバーレスまたはリモートエンジン実行を備えたAWS上のETL/ELT機能により、顧客は一度設計すれば、データが存在する場所であればどこにでもデプロイできます。
watsonx.data integrationと新しい強化のリリースは、現代の企業の進化するニーズを満たす世界クラスで市場をリードする統合機能の提供へのIBMの継続的な投資を強調するものです。
これらの新しい発表がどのように新しいサービスの力を強化するかについて詳しく見ていきましょう。
本日、チームはIBM Cloud上のwatsonx.data integration as a Serviceが一般提供され、ユーザーが統合機能全体にアクセスできるようになることを嬉しく思っています。これにより、新しいサービスとクラウドネイティブ・デプロイメントの両方のメリットを最大限に活用できるようになります。このリリースにより、ユーザーは、DataStage、StreamSets、Databand、Data Replication、および非構造化データ統合を単一のコントロール・プレーン内に一元化した、IBMの最も包括的なデータ統合ソリューションへのクラウド・ネイティブ・アクセスを利用できるようになります。
87％の組織が3つ以上の統合ツールに依存しており、複雑さと非効率性が生じています。watsonx.data integrationでは、非構造化データを含むすべての統合スタイルとデータ型を1つのプラットフォームでサポートすることでこれを簡素化します。チームは、断片的なソリューションを手動でつなぎ合わせるのではなく、あらゆる統合スタイルで、構造化データと非構造化データの両方の取り込み、トランスフォーメーション、処理を自動化できるようになり、ユースケースに合わせてスタイルを組み合わせる柔軟性が得られます。
IBMのデータ統合アシスタントの一般提供（現在DataStageで利用可能）により、あらゆるスキルレベルのユーザーが生成AI搭載アシスタントを活用して、自然言語を通じてこれまでよりも迅速かつ簡単にパイプラインを構築できます。watsonx AssistantとGranite 3.1を搭載しており、意図を説明するだけで、アシスタントがパイプラインを生成し、実行可能な関数を推奨し、関連するドキュメントを表示します。ユーザーは、今すぐアシスタントを活用して、DataStage上でのバッチ統合ユースケース用のETL/ELTパイプラインを構築できます。ユーザーのニーズが高まるにつれて、watsonx.data integrationも進化し、徐々に追加の統合スタイルでサポートを拡大していきます。
データ量と複雑性が急増する中、今日のデータチームは、より少ない参考情報でより迅速な成果を出すというプレッシャーにさらされています。組織の51%以上が既にITスキル不足による悪影響を報告しており、多くの組織では従来のツールを管理するために必要な技術的専門知識が不足しています。データ統合アシスタントはこのギャップを埋め、事業部門やビジネス・テクノロジー・チームを含む、さまざまなスキルレベルのユーザーがセルフサービスで即座に価値を提供できるようにします。これは、データ統合を民主化し、複数の専門ツールの必要性を排除するための大きな一歩です。
本日、AWS上でDataStage as a Service（aaS）が利用可能になり、watsonx.data integrationの基盤が築かれました。これにより、ユーザーは既存のクラウド投資を最大限に活用しながら、最新の統合ツールを活用し、AWS内のフルマネージドDataStage環境上でバッチ、ETL、ELTパイプラインの構築を開始できるようになります。追加のwatsonx.data integration機能がAWS上で展開されると、チームはシームレスに拡張できます。
データストレージがオンプレミスのデータウェアハウスからクラウドネイティブのデータレイクハウスへと進化するにつれ、エンジニアリングチームは常に適応する必要に迫られています。現在、ほとんどのデータエンジニアは、既存のパイプラインのメンテナンスに50%以上の時間を費やしています。IBMは、柔軟なクラウド・ファーストのデプロイメント・オプションとハイブリッド実行によってこれに対処します。リモートエンジン実行のサポートにより、ユーザーはAWSでパイプラインを設計しながら、オンプレミス、地域、または任意のデータセンターなどのどこにデータが存在しても実行できます。
このハイブリッドモデルにより、データの移動が削減され、レイテンシーとコストが削減され、セキュリティーが強化されるとともに、単一のストレージアーキテクチャーへの依存が排除されます。これは、環境に合わせて実行されるクラウドネイティブなパイプライン開発と、事業活動に関係なく顧客に対応するというIBMのコミットメントを繰り返し示すものであり、どちらの面でも最適なものです。
これらのリリースは、最新のデータ統合テクノロジーを実装するお客様にとってマイルストーンであり、取り組みを積極的に開始するための重要な機会でもあります。IBM Cloud上のwatsonx.data integration SaaS、データ統合用の新しいAIパイプライン・アシスタントの提供と、AWS上のDataStage aaSのリリースは、データ統合を推進して今日の企業の進化するニーズを満たすIBMの継続的な投資を反映しています。