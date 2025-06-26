変化するストレージおよび実行環境に適応するハイブリッドのデプロイメントを備えたパイプラインを構築することで、継続的な書き換えの必要性が減り、長期的な再利用性と保守性が向上します。

新機能 サーバーレスまたはリモートエンジン実行を備えたAWS上のETL/ELT機能により、顧客は一度設計すれば、データが存在する場所であればどこにでもデプロイできます。

watsonx.data integrationと新しい強化のリリースは、現代の企業の進化するニーズを満たす世界クラスで市場をリードする統合機能の提供へのIBMの継続的な投資を強調するものです。

これらの新しい発表がどのように新しいサービスの力を強化するかについて詳しく見ていきましょう。